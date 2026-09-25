Lạc Dương xúc tiến đầu tư, huy động nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội

Quang cảnh hội nghị

Tại hội nghị, xã Lạc Dương giới thiệu, tư vấn về Quy hoạch chung xã; đồng thời thông tin định hướng phát triển không gian, các lĩnh vực ưu tiên và những tiềm năng, lợi thế của địa phương nhằm tạo cơ sở để doanh nghiệp, nhà đầu tư nghiên cứu, đề xuất các dự án phù hợp.

Đồng chí Ya Tiong, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Lạc Dương phát biểu khai mạc hội nghị

Theo định hướng, việc thu hút đầu tư tại Lạc Dương được đặt trong tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, khai thác hiệu quả các tiềm năng về đất đai, cảnh quan, khí hậu, nông nghiệp và du lịch; đồng thời chú trọng phát triển các lĩnh vực có khả năng tạo giá trị gia tăng, việc làm và sinh kế bền vững cho người dân.

Ông Nguyễn Hữu Nam, Giám đốc Công ty TNHH Nguyễn Trương phát biểu tại hội nghị

Hội nghị cũng dành thời gian để các đại biểu, doanh nghiệp và nhà đầu tư trao đổi về tiềm năng, định hướng phát triển của Lạc Dương; thảo luận những giải pháp nhằm tăng cường thu hút nguồn lực xã hội, cải thiện môi trường đầu tư và tạo điều kiện thuận lợi để các dự án được triển khai hiệu quả.

Ông Lê Xuân Tiến, đại diện Công ty TNHH Xuất nhập khẩu VOCO phát biểu, ghi nhận sự hỗ trợ kịp thời của các cấp, chính quyền địa phương đối với hoạt động của doanh nghiệp

Các nhà đầu tư, doanh nghiệp đã trao đổi, đề xuất một số ý tưởng, dự án đầu tư trên địa bàn; đồng thời chia sẻ những yêu cầu, điều kiện cần thiết trong quá trình nghiên cứu, triển khai dự án.

Ông Lê Bình Minh, Phó Giám đốc Sở Tài chính phát biểu tại hội nghị

Những ý kiến tại hội nghị là cơ sở để địa phương tiếp tục rà soát tiềm năng, định hướng phát triển và kết nối với các doanh nghiệp có năng lực, phù hợp với quy hoạch và nhu cầu phát triển của xã.

Bà Trần Thị Hồng, Giám đốc Công ty Thủy Hoàng Nguyên bày tỏ mong muốn trong thời gian đến các cấp, chính quyền địa phương tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn

Một nội dung quan trọng tại hội nghị là phát động, triển khai các hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn xã Lạc Dương. Qua đó, địa phương kêu gọi sự đồng hành của các doanh nghiệp, nhà đầu tư, tổ chức, cá nhân trong việc chung tay chăm lo đời sống người dân, nhất là các trường hợp còn khó khăn.

Ông Bùi Quốc Huân, Chủ tịch UBND xã Lạc Dương phát biểu, thông tin các vấn đề doanh nghiệp quan tâm trên địa bàn

Việc kết hợp xúc tiến đầu tư với triển khai các hoạt động an sinh xã hội được kỳ vọng tạo thêm sự gắn kết giữa chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và người dân. Qua đó không chỉ huy động nguồn lực cho phát triển kinh tế mà còn góp phần thực hiện tốt các chính sách an sinh, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân.

Các đơn vị doanh nghiệp triển khai các hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn xã Lạc Dương