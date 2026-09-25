Lạc Dương xúc tiến đầu tư, huy động nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội
Ngày 25/9, xã Lạc Dương tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư và triển khai các hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn, với sự tham dự của đại diện các sở, ngành, doanh nghiệp, nhà đầu tư và các tổ chức, cá nhân quan tâm đến định hướng phát triển của địa phương.
Tại hội nghị, xã Lạc Dương giới thiệu, tư vấn về Quy hoạch chung xã; đồng thời thông tin định hướng phát triển không gian, các lĩnh vực ưu tiên và những tiềm năng, lợi thế của địa phương nhằm tạo cơ sở để doanh nghiệp, nhà đầu tư nghiên cứu, đề xuất các dự án phù hợp.
Theo định hướng, việc thu hút đầu tư tại Lạc Dương được đặt trong tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, khai thác hiệu quả các tiềm năng về đất đai, cảnh quan, khí hậu, nông nghiệp và du lịch; đồng thời chú trọng phát triển các lĩnh vực có khả năng tạo giá trị gia tăng, việc làm và sinh kế bền vững cho người dân.
Hội nghị cũng dành thời gian để các đại biểu, doanh nghiệp và nhà đầu tư trao đổi về tiềm năng, định hướng phát triển của Lạc Dương; thảo luận những giải pháp nhằm tăng cường thu hút nguồn lực xã hội, cải thiện môi trường đầu tư và tạo điều kiện thuận lợi để các dự án được triển khai hiệu quả.
Các nhà đầu tư, doanh nghiệp đã trao đổi, đề xuất một số ý tưởng, dự án đầu tư trên địa bàn; đồng thời chia sẻ những yêu cầu, điều kiện cần thiết trong quá trình nghiên cứu, triển khai dự án.
Những ý kiến tại hội nghị là cơ sở để địa phương tiếp tục rà soát tiềm năng, định hướng phát triển và kết nối với các doanh nghiệp có năng lực, phù hợp với quy hoạch và nhu cầu phát triển của xã.
Một nội dung quan trọng tại hội nghị là phát động, triển khai các hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn xã Lạc Dương. Qua đó, địa phương kêu gọi sự đồng hành của các doanh nghiệp, nhà đầu tư, tổ chức, cá nhân trong việc chung tay chăm lo đời sống người dân, nhất là các trường hợp còn khó khăn.
Việc kết hợp xúc tiến đầu tư với triển khai các hoạt động an sinh xã hội được kỳ vọng tạo thêm sự gắn kết giữa chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và người dân. Qua đó không chỉ huy động nguồn lực cho phát triển kinh tế mà còn góp phần thực hiện tốt các chính sách an sinh, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân.
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/lac-duong-xuc-tien-dau-tu-huy-dong-nguon-luc-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-466525.html