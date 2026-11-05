Lạc Dương nỗ lực hoàn thành khám sức khỏe toàn dân

Khám sàng lọc sức khỏe miễn phí cho người dân

Vận động từ từng thôn, từng hộ

Một ngày chủ nhật, gia đình ông Klong Ha Thế (thôn Tiêng Liêng) cùng nhau đi khám sức khỏe theo lịch thông báo của trưởng thôn. Trong 13 nhân khẩu, có 8 người thuộc diện khám. Các thành viên chủ động sắp xếp công việc, lần lượt đến khám vào buổi sáng và chiều. Cùng với gia đình ông, hơn 1.000 người dân trong thôn cũng tham gia khám sàng lọc. Người tranh thủ đi sớm để kịp việc nhà, người sắp xếp thời gian lên rẫy. Nhờ được thông báo, vận động từ trước, hoạt động khám sức khỏe diễn ra thuận lợi.

Để có được kết quả đó, ông Kon Sơ Ha Mươi, Trưởng thôn Tiêng Liêng cùng các lực lượng ở cơ sở đã dành nhiều thời gian tuyên truyền, vận động bà con. Không chỉ thông báo trên nhóm dân cư, phát giấy mời đến từng hộ, ông còn trực tiếp đến nhà nhắc nhở, giải thích về mục đích và ý nghĩa của chiến dịch. Những thông tin về lịch khám được nhắc đi nhắc lại nhiều lần trên loa truyền thanh để người dân nhớ và chủ động sắp xếp công việc.

Đặc biệt, với địa bàn có đông đồng bào dân tộc thiểu số, việc phối hợp với các cơ sở tôn giáo cũng được chú trọng. Thông qua các buổi sinh hoạt, người dân được nhắc nhở về lịch khám và hiểu rõ hơn quyền lợi của mình khi tham gia chương trình. Một số vị mục sư còn tham gia khám sức khỏe từ sớm, góp phần lan tỏa tinh thần hưởng ứng trong cộng đồng.

Thông tin sức khỏe người dân được kịp thời tích hợp vào phần mềm VNeID

Theo ông Kon Sơ Ha Mươi, Tổ công tác phối hợp với Ban Nhân dân thôn, Tổ giao khoán bảo vệ rừng và lực lượng an ninh trật tự ở cơ sở để rà soát, phân chia khu vực, tìm cách vận động phù hợp với đặc điểm từng nhóm dân cư. Khi được giải thích cụ thể về việc khám sức khỏe, tích hợp thông tin với VNeID và hồ sơ sức khỏe điện tử, bà con đều đồng tình, hưởng ứng. Người dân nhận thức đây là quyền lợi được Nhà nước quan tâm, tạo điều kiện để mỗi người theo dõi tình trạng sức khỏe của bản thân.

Huy động cả hệ thống chính trị

Xác định địa bàn rộng, dân cư phân bố không đồng đều, tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số cao, xã Lạc Dương đã chủ động triển khai chiến dịch cao điểm 60 ngày đêm khám sàng lọc sức khỏe miễn phí. UBND xã thành lập 7 tổ công tác phụ trách 7 thôn, phân công các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy trực tiếp theo dõi, chỉ đạo và phối hợp rà soát, vận động người dân.

Người dân chủ động phối hợp tham gia chiến dịch

Theo ông Bùi Quốc Huân, Chủ tịch UBND xã Lạc Dương, địa phương đã huy động cả hệ thống chính trị tham gia ngay từ đầu. Các tổ công tác phối hợp với ban nhân dân thôn, tổ giao khoán bảo vệ rừng và lực lượng an ninh trật tự ở cơ sở để rà soát, phân chia khu vực, tìm cách vận động phù hợp với đặc điểm từng nhóm dân cư.

Địa phương chú trọng rà soát chính xác số người thực tế đang sinh sống trên địa bàn, thay vì chỉ căn cứ vào số lượng đăng ký thường trú. Quá trình triển khai cũng gặp một số khó khăn do nhiều người dân thường xuyên đi làm xa, đi rừng nên chưa thể tham gia khám đúng lịch. Bên cạnh đó, lao động tự do từ nơi khác đến làm việc, thường xuyên thay đổi nơi tạm trú cũng khiến việc rà soát, lập danh sách đối tượng gặp trở ngại.

Sau khi rà soát, xã gửi giấy mời đến từng hộ gia đình, đồng thời linh hoạt bố trí lịch khám vào ngày nghỉ, cuối tuần và cả ban đêm. Xã Lạc Dương có 13.605 người từ 18 tuổi trở lên thuộc diện khám sàng lọc sức khỏe miễn phí. Tính đến ngày 3/11, tỷ lệ người dân được cập nhật kết quả khám lên hệ thống đạt 95,8%, đứng thứ 3 toàn tỉnh.

Theo ông Huân, để hoàn thành mục tiêu 100% người dân thuộc diện được khám sức khỏe, khám sàng lọc miễn phí trước ngày 10/11, địa phương sẽ tiếp tục huy động các lực lượng rà soát, tuyên truyền, vận động những trường hợp còn lại, bảo đảm người dân đều được tiếp cận chương trình.