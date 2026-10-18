Lạc Dương làm đẹp cửa ngõ Đà Lạt đón Festival Hoa

Trên địa bàn xã Lạc Dương, công tác chỉnh trang cảnh quan, vệ sinh môi trường đang được triển khai tích cực

Làm đẹp diện mạo cửa ngõ

Những ngày này, trên địa bàn xã Lạc Dương, công tác chỉnh trang cảnh quan, vệ sinh môi trường đang được triển khai tích cực, góp phần làm mới diện mạo địa phương trước thềm Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI năm 2026.

Với vị trí cửa ngõ dẫn vào Đà Lạt, mỗi tuyến đường sạch, đẹp, mỗi khuôn viên xanh tươi không chỉ góp phần nâng cao chất lượng môi trường sống mà còn tạo ấn tượng thân thiện đối với người dân, du khách khi đến với thành phố ngàn hoa.

Từ khuôn viên cơ quan, trường học đến các khu dân cư, phong trào trồng hoa, chăm sóc cây xanh đang được đẩy mạnh, thu hút sự tham gia của các tổ chức, đoàn thể và Nhân dân. Nhiều không gian được chăm chút, bổ sung sắc hoa, mảng xanh, từng bước tạo nên diện mạo tươi mới, hài hòa với cảnh quan thiên nhiên đặc trưng của vùng đất Lạc Dương.

Từ khuôn viên cơ quan, trường học đến các khu dân cư, phong trào trồng hoa, chăm sóc cây xanh trên địa bàn xã Lạc Dương đang được đẩy mạnh

Nổi bật trong phong trào là Trường THCS và THPT Đạ Sar với khuôn viên được trồng, chăm sóc hoa, cây xanh, tạo không gian học đường xanh, đẹp mắt. Những mảng xanh và sắc hoa góp phần làm mới cảnh quan trường lớp, xây dựng môi trường học tập thân thiện, gần gũi với thiên nhiên.

Không chỉ làm đẹp cảnh quan, việc chăm chút khuôn viên trường học còn góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trong học sinh, khuyến khích các em hình thành thói quen giữ gìn vệ sinh, chăm sóc cây xanh và trân trọng không gian sống xung quanh. Từ trường học, tinh thần sống xanh được lan tỏa bằng những việc làm giản dị, thiết thực.

Phong trào “Người người trồng hoa, nhà nhà trồng hoa, cây xanh chào mừng Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI năm 2026” được các cơ quan, đơn vị trên địa bàn xã đẩy mạnh thực hiện

Phong trào tiếp tục được xã Lạc Dương thúc đẩy thông qua hoạt động “Người người trồng hoa, nhà nhà trồng hoa, cây xanh chào mừng Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI năm 2026”. Địa phương vận động các cơ quan, đơn vị, trường học, các thôn và hộ gia đình tích cực trồng, chăm sóc hoa, cây cảnh; chỉnh trang khuôn viên, giữ gìn mỹ quan chung, tạo cảnh quan tươi đẹp từ không gian công cộng đến từng ngôi nhà.

Hiện nay, xã đang triển khai trồng hoa tại khuôn viên Đảng ủy; thời gian tới, tiếp tục trồng cây xanh tại nhà văn hóa và các tuyến đường thuộc khu vực thôn Đạ Sar. Cùng với đó, các đợt ra quân vệ sinh môi trường, dọn dẹp đường làng, ngõ xóm, thu gom rác thải và chỉnh trang khu vực công cộng được chú trọng.

Địa phương cũng vận động người dân chủ động vệ sinh khuôn viên nhà ở, chăm sóc cây xanh, không xả rác bừa bãi; tăng cường tuyên truyền bằng pa nô, băng rôn, khẩu hiệu nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của cộng đồng trong bảo vệ môi trường.

Khuôn viên hoa trước cổng Trường THCS và THPT Đạ Sar

Với định hướng làm đẹp cảnh quan từ những việc gần gũi, xã Lạc Dương đang từng bước tạo chuyển biến trên các tuyến đường, khu dân cư và không gian sinh hoạt chung. Đây không chỉ là hoạt động hưởng ứng Festival mà còn hướng đến duy trì nếp sống văn minh, xây dựng môi trường sống xanh, sạch, đẹp lâu dài.

Đặc biệt, với vai trò là cửa ngõ dẫn vào Đà Lạt, diện mạo ngày càng khang trang của địa phương góp phần tạo ấn tượng tốt đẹp cho hành trình khám phá vùng đất cao nguyên của du khách.

Lan tỏa không khí Festival bằng sắc hoa và bản sắc văn hóa

Song song với chỉnh trang cảnh quan, xã Lạc Dương đang triển khai, phối hợp tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong Nhân dân, đồng thời góp phần phát huy những giá trị văn hóa đặc trưng của địa phương.

Ông Nguyễn Đắc Việt, Phó Chủ tịch UBND xã Lạc Dương cho biết, địa phương đang triển khai nhiều hoạt động hưởng ứng Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI năm 2026. Trong đó, có chương trình “Liên hoan văn hóa cồng chiêng và ẩm thực kết hợp trò chơi dân gian” năm 2026 tại phường Lang Biang - Đà Lạt; phối hợp tổ chức giải bóng đá U15 và liên hoan văn nghệ quần chúng.

Các tuyến đường chính trên địa bàn xã Lạc Dương được các đơn vị trồng nhiều loài hoa đẹp mắt

Các hoạt động tạo sân chơi lành mạnh, tăng cường giao lưu, gắn kết cộng đồng, đồng thời mở ra cơ hội giới thiệu những nét đặc sắc trong đời sống văn hóa của người dân địa phương. Qua đó, tinh thần hưởng ứng Festival được lan tỏa bằng nhiều hình thức, từ những tuyến đường, khuôn viên hoa được chăm chút đến các hoạt động văn hóa, thể thao giàu tính cộng đồng.

Theo ông Nguyễn Đắc Việt, thời gian tới, xã Lạc Dương sẽ tiếp tục phát động vệ sinh môi trường tại các tuyến đường, khu dân cư; trồng cây xanh tại nhà văn hóa và khu vực thôn Đạ Sar; tổ chức treo pa nô, băng rôn tuyên truyền. Địa phương cũng dự kiến tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam hướng tới chào mừng Festival Hoa Đà Lạt, góp phần tạo thêm không gian giao lưu, sinh hoạt văn hóa cho người dân.

Các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn xã Lạc Dương tích cực trồng và chăm sóc khuôn viên hoa

Việc kết hợp làm đẹp cảnh quan với tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao cho thấy sự chủ động của địa phương trong hưởng ứng ngày hội lớn. Mỗi khuôn viên hoa được chăm sóc, mỗi tuyến đường được giữ gìn sạch, đẹp và mỗi hoạt động cộng đồng đều góp phần làm nên không khí lễ hội sôi nổi, đồng thời khơi dậy tinh thần trách nhiệm, sự chung tay của người dân trong xây dựng quê hương.

Với sự vào cuộc của chính quyền, các cơ quan, đơn vị, trường học và sự hưởng ứng của Nhân dân, xã Lạc Dương đang từng ngày khoác lên diện mạo tươi mới, xanh, sạch, đẹp hơn để chào đón Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI năm 2026 và lan tỏa thông điệp về một Lạc Dương văn minh, giàu bản sắc và luôn sẵn sàng chào đón bạn bè gần xa.