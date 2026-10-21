Lấc cấc khi ngồi xe máy gái xinh gặp hậu quả nhưng không ai muốn bênh vực

Theo đó, 2 cô gái trẻ chở nhau trên xe máy điện nhưng lại không đội mũ bảo hiểm. Không những vậy, cả hai còn thiếu nghiêm túc khi chạy xe trên đường. Không tập trung nhìn đường, cô gái cầm lái và cô gái ngồi sau còn liên tục nhún nhảy trên xe. Kết quả, cô gái ngồi sau đã ngã xuống đường. Người quay clip chỉ kịp hét lên "ơ kìa".

Đùa giỡn, thiếu nghiêm túc khi ngồi trên xe máy, cô gái ngồi sau gặp hậu quả. Ảnh cắt từ clip/Nguồn: Group Hóng Đường Phố

Khoảnh khắc này sau khi xuất hiện trên mạng xã hội, các ý kiến đều tỏ ra ngán ngẩm với cách cư xử, thái độ thiếu nghiêm túc của 2 cô gái khi tham gia giao thông.

Ngoài ra, qua tình huống này, nhiều ý kiến cũng cho rằng, bố mẹ nên sát sao và nghiêm khắc với con cái hơn, để tránh tình trạng xấu sẽ tiếp diễn.

Bên dưới đoạn clip, cư dân mạng đã để lại những bình luận như sau:

"Con gái mới lớn, ra đường thế này, nhìn mất hết cảm tình"

"Chẳng hiểu sao các bạn lại thiếu ý thức như thế, định thể hiện gì ở đây?"

"Chỉ khổ bố mẹ thôi. Bố mẹ nuôi khôn lớn, mua xe đẹp cho đi, đâu có ngờ ra đường các con lại nghịch thế này"

"Thích thể hiện với bạn bè. Đến khi gặp chuyện gì thì chỉ có bố mẹ đứng ra gách vác".