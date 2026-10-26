Lạc bước giữa những vòm hoa phượng tím lộng lẫy ở Nam Phi

Với hơn 70.000 cây Jacaranda được trồng khắp các nẻo đường, "Thành phố Phượng tím" Pretoria dường như được khoác lên mình một tấm áo mới lung linh mỗi dịp Xuân sang. (Ảnh: Đặng Huyền/TTXVN)

Sự rực rỡ đan xen giữa sắc hoa Jacaranda tím lịm và hoa giấy đỏ tươi tạo nên một bức tranh thiên nhiên tuyệt mỹ, làm say lòng bất cứ ai có dịp đặt chân tới Nam Phi mùa này. (Ảnh: Đặng Huyền/TTXVN)

Những vòm hoa Jacaranda buông xuống cửa sổ những ngôi nhà, tô điểm thêm nét thanh bình, mộng mơ cho các khu dân cư cao cấp như Waterkloof hay Brooklyn. (Ảnh: Đặng Huyền/TTXVN)

Những hàng cây Jacaranda cổ thụ vươn cành đan vào nhau, tạo thành những "đường hầm" màu tím tuyệt đẹp và rải thảm hoa êm ái trên mặt đường nhựa ở Pretoria. (Ảnh: Đặng Huyền/TTXVN)

Cận cảnh vẻ đẹp mỏng manh, thanh tao của hoa Jacaranda tím. (Ảnh: Đặng Huyền/TTXVN)

Cận cảnh vẻ đẹp mỏng manh, thanh tao của hoa Jacaranda tím. (Ảnh: Đặng Huyền/TTXVN)

Khi những cánh hoa phai màu và rụng xuống, chúng dệt thành những tấm thảm hoa êm ái, phủ kín mặt đường và níu chân bao du khách ngang qua "Thành phố Phượng tím" Pretoria. (Ảnh: Đặng Huyền/TTXVN)

Cận cảnh vẻ đẹp mỏng manh, thanh tao của biến thể hoa Jacaranda trắng vươn mình đón nắng sớm. (Ảnh: Đặng Huyền/TTXVN)