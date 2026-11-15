Lạc 6 ngày trong rừng, thiếu niên Australia sống sót nhờ gói bim bim

Nam thanh niên được tìm thấy trong tình trạng kiệt sức và bị cháy nắng. Ảnh: Cảnh sát bang Victoria.

Theo The Guardian, sáng 12/11, cảnh sát Victoria phát hiện William nằm bên một con suối gần thị trấn Walhalla, cách Melbourne khoảng 130 km về phía đông. Các sĩ quan được thả xuống bằng dây từ trực thăng để tiếp cận và đưa cậu ra khỏi khu rừng.

Trong 6 ngày mất tích, William chỉ có một gói bim bim vị gà làm thức ăn và phải chia nhỏ để ăn dè qua nhiều ngày. Cậu uống nước từ con suối gần nơi trú ẩn, dùng khăn giữ ấm khi đêm xuống.

Thiếu niên kể những đêm trong rừng rất lạnh, có lúc trời mưa, trong khi ban ngày nắng nóng khiến da bị cháy nắng. Để vượt qua nỗi sợ hãi và cô đơn, William liên tục hát bài Take Me Home, Country Roads của John Denver.

"Tôi thực sự không nghĩ mình có thể sống sót qua 6 ngày", cậu chia sẻ sau khi được giải cứu.

William được lực lượng cứu hộ phát hiện bên một con suối gần Walhalla và đưa đến nơi an toàn. Ảnh: Cảnh sát bang Victoria.

Đoạn video do cảnh sát Victoria công bố ghi lại khoảnh khắc William đoàn tụ với mẹ. Vẫn mặc quần đùi và đi giày bảo hộ lao động, cậu mỉm cười trước khi ôm chầm lấy bà Elizabeth.

"Tôi rất vui mừng. Con trai tôi vẫn còn sống. Thằng bé sẽ không bao giờ rời khỏi nhà nữa", người mẹ xúc động nói.

William mỉm cười (người đang ngồi) sau khi được giải cứu, kết thúc 6 ngày lạc trong rừng. Ảnh: ABC News.

Trước đó, ngày 6/11, William được mẹ đưa đến khu vực gần Walhalla để cắm trại cuối tuần cùng một người bạn. Khoảng 16h, cậu rời khu cắm trại để lấy thêm đồ dùng nhưng đi nhầm đường, sau đó trượt ngã xuống một vách dốc và bị lạc.

Thời điểm mất tích, William chỉ mặc quần đùi, đi giày bảo hộ lao động và không mang theo điện thoại. Người bạn đi cùng tìm kiếm nhưng không thấy cậu.

Cảnh sát đã huy động hơn 100 người tham gia tìm kiếm, cùng trực thăng và chó nghiệp vụ rà soát khu rừng rậm. Sau khi được giải cứu, William được đưa đến bệnh viện điều trị tình trạng mất nước và tiếp tục theo dõi sức khỏe.