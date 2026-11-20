Thầy giáo La Văn Du hướng dẫn học sinh kỹ năng gấp chăn, giữ gìn vệ sinh nơi ở bán trú.Những chiếc lán ở Cốc Đán

Năm 2016, thầy giáo La Văn Du bắt đầu công tác tại Trường Tiểu học Cốc Đán, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn (trước khi hợp nhất tỉnh). Những ngày đầu ở ngôi trường vùng cao, thầy cùng phụ huynh dựng lán để học sinh dân tộc Mông, Dao có chỗ ở bán trú.

Những chiếc lán còn đơn sơ, điều kiện sinh hoạt thiếu thốn, nhưng cũng từ đó, thầy bắt đầu hành trình gắn bó và sẻ chia với học trò vùng khó.

Sinh ra và lớn lên ở Nghĩa Tá, một vùng quê miền núi, thầy Du thấu hiểu phần nào những nhọc nhằn của học sinh nơi đây. Chứng kiến các em thiếu áo ấm, đồ dùng học tập, thầy luôn tìm cách kết nối, vận động các nguồn lực hỗ trợ.

Trong một lần kết nối với Trường Tiểu học Vĩnh Quỳnh (Hà Nội), thầy đã vận động được chương trình hỗ trợ tổng trị giá khoảng 80 triệu đồng, gồm áo rét mới cho toàn bộ học sinh trong trường, máy chiếu và đồ dùng học tập.

Thầy Du vẫn nhớ niềm vui của học trò khi lần đầu được nhìn thấy máy chiếu. Một thiết bị phục vụ giảng dạy vốn quen thuộc ở nhiều trường học, với các em khi ấy lại là điều mới lạ. Niềm vui hồn nhiên ấy càng thôi thúc thầy tìm thêm những cách làm để cải thiện điều kiện học tập cho học sinh.

Không chỉ trông chờ vào sự hỗ trợ từ bên ngoài, thầy còn cùng học trò chủ động gây quỹ giúp đỡ bạn nghèo. Có thời gian, sau giờ học, thầy và các em cùng vào rừng hái sim, mang về phơi khô rồi bán lấy tiền. Hoạt động này được duy trì trong hai năm.

Bên cạnh đó, thầy và học sinh còn đóng lồng, nuôi gà gây quỹ. Từ những việc làm nhỏ sau giờ học, các em vừa có thêm trải nghiệm lao động, vừa góp sức giúp đỡ những bạn có hoàn cảnh khó khăn.

Sau thời gian công tác tại Cốc Đán, thầy Du chuyển về Trường Tiểu học Quảng Bạch, xã Quảng Bạch, huyện Chợ Đồn (cũ). Đến năm 2021, thầy trở về quê hương, công tác tại Trường Tiểu học và THCS Nghĩa Tá. Dù ở địa bàn nào, sự quan tâm dành cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn vẫn luôn là điều thầy kiên trì thực hiện.

Để học trò không rời xa lớp học

Thầy giáo La Văn Du luôn dành tình yêu thương cho học sinh.

Ở Nghĩa Tá, câu chuyện về em Triệu Quốc Hoan là một trong những trường hợp khiến thầy Du nhớ và trăn trở nhiều nhất. Hoan có vóc dáng nhỏ bé, gầy gò, còi cọc hơn các bạn cùng lứa. Nhà em ở bản người Dao, cách trường khoảng 7km. Gia đình khó khăn, bố mẹ ít có điều kiện học hành, việc giao tiếp và tiếp cận thông tin cũng hạn chế.

Thấu hiểu hoàn cảnh ấy, thầy thường xuyên quan tâm, hỏi han, động viên, mong em chăm học và có cơ hội tiếp tục đến trường.

Năm 2024, thầy nhận thấy Hoan thường xuyên nghỉ học. Có những lần đến trường, em mệt mỏi, không muốn đi học. Khi được hỏi, Hoan chỉ nói: “Em đi học em bị mệt… em không muốn đi”.

Ban đầu, thầy Du chưa xác định được nguyên nhân khiến em chán học, nghỉ học kéo dài. Tuy nhiên, với một học sinh nhỏ bé, nhà xa trường, gia đình còn nhiều khó khăn, thầy hiểu rằng nếu không kịp thời tìm hiểu, em có nguy cơ ngày càng xa rời lớp học.

Thầy Du cùng một cô giáo tìm đến nhà Hoan để gặp gia đình, tìm hiểu tình hình. Hôm ấy, thầy cô chỉ gặp bố mẹ em, còn Hoan đang chơi ở khu vực khe suối. Khi tìm thấy và gọi, em lại bỏ chạy.

Qua tìm hiểu, thầy cô được biết, Hoan bị mắc bệnh tim bẩm sinh. Biết rõ ngọn ngành, thầy Du cùng Nhà trường vận động gia đình đưa em đi điều trị, đồng thời kết nối các nguồn lực hỗ trợ. Hơn 8 triệu đồng đã được vận động để gia đình có thêm kinh phí chữa bệnh. Thầy cũng thường xuyên hỏi thăm, động viên và hỗ trợ những vật dụng, nhu yếu phẩm cần thiết.

Sau ca phẫu thuật tại Hà Nội, Hoan trở về với gia đình. Trong lần gặp lại học trò, thầy Du không khỏi xót xa khi nhìn thấy vết mổ dài hơn 20cm trên lồng ngực của cậu bé có thân hình nhỏ bé. Thương em phải trải qua một cuộc phẫu thuật lớn, nhưng thầy cũng vui vì Hoan đã có cơ hội điều trị bệnh, cải thiện sức khỏe.

Hiện nay, Hoan đã trở lại trường học bình thường. Thầy Du còn hứa tặng em một chiếc xe đạp để thuận tiện đi lại, bởi nhà em cách trường tới 7km. Với thầy, điều đáng mừng hơn cả không chỉ là món quà có thể giúp em bớt nhọc nhằn trên đường đến lớp, mà còn là việc Hoan đã có thể tiếp tục học tập sau quãng thời gian sức khỏe không bảo đảm.

Câu chuyện của Hoan không phải trường hợp duy nhất thầy Du tìm cách hỗ trợ. Trong ba năm trở lại đây, thầy đã kết nối, vận động kinh phí giúp nhiều học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Trong đó, em Khánh bị tai nạn giao thông, gia đình rất nghèo, được vận động hỗ trợ hơn 100 triệu đồng. Khi nhận được sự giúp đỡ, bà nội em đã bật khóc vì xúc động.

Em Triệu Quốc Đại được hỗ trợ hơn 41 triệu đồng; em Phương được hỗ trợ hơn 5 triệu đồng. Ngoài ra, Nhà trường còn vận động kinh phí hỗ trợ tiền ăn bán trú cho 14 học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Thầy giáo La Văn Du trong giờ lên lớp tại Trường Tiểu học và THCS Nghĩa Tá.

Mỗi học sinh có một hoàn cảnh riêng, nhu cầu hỗ trợ cũng khác nhau. Có em cần kinh phí chữa bệnh, có em cần tiền ăn, ở để tiếp tục học tập tại trường. Vì vậy, thầy Du thường tìm hiểu kỹ từng trường hợp, chủ động kết nối với các tổ chức, cá nhân có điều kiện để vận động giúp đỡ.

Những khoản kinh phí ấy không chỉ đến từ cá nhân thầy mà là sự chung tay của nhiều tấm lòng. Thầy đóng vai trò kết nối, tìm đúng địa chỉ cần giúp đỡ và theo sát quá trình hỗ trợ.

Thầy Du chia sẻ: Công việc chăm lo, hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn đôi khi khiến tôi phải đối mặt với nhiều việc cùng lúc. Vì vậy, tôi luôn cố gắng sắp xếp thời gian, cân nhắc và ưu tiên giải quyết từng việc để không bỏ lỡ những trường hợp cần giúp đỡ. Với tôi, điều quan trọng nhất để duy trì sự gắn bó ấy chính là tình yêu nghề, sự chân thành dành cho học trò và niềm vui khi nhìn thấy các em hồn nhiên, vui vẻ, được tiếp tục đến trường.

Với sự tận tâm và tình yêu thương dành cho học trò, thầy giáo La Văn Du là một trong 34 nhà giáo được tuyên dương tại Chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” năm 2026.

Dịp này, thầy còn được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong giảng dạy, giáo dục học sinh và tình nguyện gắn bó với vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.