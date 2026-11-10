Lá thư cảm ơn và câu chuyện cảnh giác

Khuya ngày 07/11/2026, Đồn Công an Khu công nghiệp (KCN) Tân Uyên phối hợp lực lượng bảo vệ KCN Nam Tân Uyên mở rộng tiến hành tuần tra đảm bảo an ninh, trật tự (ANTT) trên địa bàn.

Chiếc xe của anh L.T.K.

Thư cảm ơn của anh L.T.K.

Quá trình tuần tra, lực lượng chức năng phát hiện 01 xe mô tô bỏ lại trước cổng một công ty tại đường N4, KCN Nam Tân Uyên mở rộng, phường Bình Cơ, TPHCM. Lực lượng tiến hành tìm kiếm xung quanh nhưng không phát hiện được chủ sở hữu nên đưa phương tiện về đơn vị và tiến hành tra cứu, tìm chủ phương tiện.

Sáng 08/11/2026, anh L.T.K. (SN 1999) có đến Đồn Công an KCN Tân Uyên trình báo mất xe thì được biết xe mô tô của anh đang được Đồn Công an KCN giữ.

Anh L.T.K. gửi thư cảm ơn lực lượng Công an

Anh L.T.K. cho biết do có sử dụng rượu bia nên khi vào ca trực tại công ty anh bỏ xe bên ngoài cổng và vào công ty ngủ đến sáng, không nhớ phương tiện bỏ đâu.

Sau khi được Đồn Công an KCN trả lại phương tiện, anh L.T.K. hết sức vui mừng và bày tỏ lòng biết ơn đối với lực lượng Công an vì đây là phương tiện duy nhất để anh đi làm và là tài sản của mẹ mình đem từ dưới quê lên.

Qua vụ việc trên, Đồn Công an KCN Tân Uyên khuyến cáo mọi người nêu cao tinh thần bảo vệ tài sản cá nhân của mình, tuyệt đối không để tài sản mà không có người trông coi, nhất là vào dịp cuối năm là thời điểm tình trạng trộm cắp tài sản có diễn biến phức tạp và có chiều hướng gia tăng.