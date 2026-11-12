Lá thư cảm ơn sau cuộc đoàn tụ

Anh Đỗ Văn Hanh, trú tại xã Hải Thịnh (tỉnh Ninh Bình), người cha được gặp lại hai con nhờ sự giúp đỡ, kết nối của Công an xã Hòa Phú vừa qua đã viết thư cảm ơn gửi tới lực lượng Công an xã. Không cầu kỳ trong cách diễn đạt, từng dòng chữ chứa đựng niềm xúc động của người cha sau nhiều năm xa cách nay được gặp lại con, cùng lòng biết ơn những người đã giúp gia đình nối lại tình thân.

Trong thư, anh Hanh nhớ rõ cuộc điện thoại vào khoảng 16 giờ ngày 3/11/2026 từ lãnh đạo Công an xã Hòa Phú. Thông tin về con trai được báo đến sau quãng thời gian anh tìm kiếm qua người thân, bạn bè nhưng chưa có kết quả. Với người cha, cuộc điện thoại ấy mang đến niềm hy vọng mà có lúc anh tưởng chừng đã mất.

Lá thư cảm ơn của người cha sau khi được Công an xã Hòa Phú kết nối, giúp đỡ gặp lại con.

Như Báo Công an nhân dân đã phản ánh, qua công tác nắm tình hình, triển khai các biện pháp nghiệp vụ, Công an xã Hòa Phú đã phát hiện, đấu tranh, triệt xóa một nhóm đối tượng có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; tiến hành bắt giữ người phạm tội quả tang và xử lý những người liên quan. Trong số những người bị tạm giữ hình sự có bà H.T.L., trú tại xã Hòa Phú. Thời điểm đó, bà L. đang trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng hai con nhỏ. Sau giai đoạn tạm giữ, bà L. bị khởi tố, tạm giam để xử lý theo quy định pháp luật.

Trong hoàn cảnh người mẹ không thể tiếp tục chăm sóc các con đặt ra yêu cầu phải khẩn trương tìm phương án hỗ trợ. Ngay trong đêm, hai cháu được cán bộ chiến sĩ Công an xã Hòa Phú đưa về trụ sở nghỉ ngơi, chăm sóc. Khi biết việc người thân tiếp nhận chưa bảo đảm cho các cháu có nơi chăm sóc ổn định, Thượng tá Nguyễn Công An, Trưởng Công an xã đã liên hệ với bà ngoại của hai bé, chỉ đạo tìm hướng giải quyết; đồng thời tham mưu chính quyền địa phương, phối hợp các bộ phận chuyên môn hỗ trợ gia đình.

Cùng với đó, dưới sự chỉ đạo của Trung tá Trương Anh Tú, Phó Trưởng Công an xã, cán bộ, chiến sĩ khẩn trương xác minh thông tin người cha. Cha mẹ các cháu đã ly thân nhiều năm, người cha làm ăn xa, địa chỉ và cách thức liên hệ chưa đầy đủ. Kiên trì xác minh, lực lượng Công an đã tìm được người cha đang ở một tỉnh phía Bắc và kịp thời thông báo tình hình.

Thượng tá Nguyễn Công An, Trưởng Công an xã Hòa Phú gặp gỡ, hỏi thăm gia đình hai cháu nhỏ.

Nhận tin, anh Đỗ Văn Hanh nhanh chóng đến tiếp nhận, chăm sóc các con trong sự đồng thuận của gia đình bên ngoại. Trong lá thư viết tay, anh Hanh bày tỏ lòng biết ơn trước sự quan tâm, giúp đỡ dành cho gia đình lúc khó khăn. Với anh, những việc làm ấy là minh chứng rõ nét cho tinh thần hết lòng vì nhân dân phục vụ.

Lá thư viết tay là lời hồi đáp giản dị mà ý nghĩa đối với những nỗ lực của Công an xã Hòa Phú. Sự ghi nhận đến từ chính người được giúp đỡ, từ niềm vui gặp lại con và sự an tâm khi các cháu có người chăm sóc. Đó cũng là nguồn động viên để cán bộ, chiến sĩ tiếp tục nêu cao trách nhiệm, tận tụy hơn nữa trong từng công việc hằng ngày.

Trong phong trào thi đua “Ba nhất: Kỷ luật nhất – Trung thành nhất – Gần dân nhất” do Bộ Công an phát động, câu chuyện ấy thể hiện rõ tinh thần gần dân, sát dân, chủ động giải quyết những khó khăn của nhân dân từ cơ sở. Kiên quyết đấu tranh với tội phạm, thực hiện đúng chức trách, đồng thời quan tâm đến những trẻ em bị ảnh hưởng bởi biến cố gia đình, mỗi việc làm đều hướng đến bảo vệ cuộc sống bình yên của người dân.