Một lá thư ngả màu thời gian, nét chữ viết tay cùng dòng ký tên của thầy Nguyễn Xuân Khang đang được chia sẻ trên mạng xã hội, khiến nhiều người xúc động. Đó là lá thư người thầy gửi cô học trò Trần Minh Thùy năm 1993.

Đằng sau tờ giấy cũ là câu chuyện về một học sinh nghèo, được nhà trường trao cơ hội học tập, chăm sóc và hỗ trợ để tiếp tục con đường đến với tri thức.

Lá thư đưa cô học trò nghèo về Hà Nội

Theo chia sẻ của chị Trần Minh Thùy, năm 1993, giữa những ngày tháng khó khăn, chị nhận được lá thư của thầy Nguyễn Xuân Khang, Hiệu trưởng Trường Marie Curie Hà Nội, thông báo về việc tuyển sinh và hỗ trợ học tập.

Phong bì lá thư năm 1993 được thầy Xuân Khang gửi đến cô học trò Trần Minh Thùy đã nhuốm màu thời gian.

Trong thư, thầy Khang cho biết Trường Marie Curie Hà Nội thành lập tháng 9/1992, được sự bảo trợ của Hội Vật lý Việt Nam và sự chỉ đạo trực tiếp của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội. Nhà trường tổ chức bán trú, nội trú cho học sinh, tạo điều kiện thuận lợi để các em phát triển năng khiếu, rèn luyện nhân cách và thể chất.

Thư cũng nêu, trong năm học 1992-1993, trường có gần 600 học sinh ở nhiều tỉnh, thành, trong đó nhiều học sinh đạt giải học sinh giỏi quốc gia. Đội ngũ giáo viên giàu kinh nghiệm, nhiệt tình chăm sóc học sinh. Kết quả năm học đầu tiên đã khẳng định niềm tin của học sinh, phụ huynh và các cấp.

Đáng chú ý, lá thư thông báo nhà trường quyết định tuyển chính thức cô học trò Trần Minh Thùy vào học từ ngày 5/7/1993, đồng thời cho biết chị được hưởng chế độ học bổng 500.000 đồng/năm.

Gia đình được hướng dẫn liên hệ với trường tại Khương Đình, Thanh Trì, Hà Nội và phản hồi trước ngày 25/6/1993 nếu đồng ý cho chị nhập học. Với cô học trò có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, lời mời ấy không chỉ là cơ hội đến một ngôi trường mới, mà còn là cánh cửa mở ra một cuộc sống khác.

Lá thư năm 1993 do thầy Nguyễn Xuân Khang, Hiệu trưởng Trường Marie Curie Hà Nội, gửi gia đình cô học trò Trần Minh Thùy.

“Với thầy, hai chữ biết ơn là chưa đủ”

Về Hà Nội học, chị Minh Thùy được miễn học phí và tiền ở nội trú. Suất học bổng của thầy Khang giúp chị trang trải gần hết chi phí sinh hoạt. Nhớ lại những năm tháng ấy, chị viết: “Đến giờ, mình vẫn nhớ niềm vui và niềm tự hào khi ấy”.

Theo thông tin từ Trường Marie Curie, chị Trần Minh Thùy là cựu học sinh khóa M, niên khóa 1993-1996, sau này từng là giáo viên Toán tại trường.

Nhiều năm trôi qua, lá thư năm 1993 vẫn là kỷ vật đặc biệt trong cuộc đời chị. Chị cho rằng thầy Khang là người đã làm thay đổi số phận mình và nhiều học trò tỉnh lẻ có hoàn cảnh tương tự.

“Thầy là người làm thay đổi số phận của mình và của nhiều bạn học trò tỉnh lẻ như mình. Với thầy, hai chữ ‘biết ơn’ thôi là chưa đủ”, chị Minh Thùy chia sẻ.

Thầy Khang đã dìu dắt học trò nhiều thế hệ trưởng thành. (Ảnh: Trường Marie Curie)

Những ngày gần đây, khi theo dõi hình ảnh thầy Nguyễn Xuân Khang đến thăm ngôi trường phổ thông dân tộc bán trú tại Mèo Vạc, chị không giấu được xúc động, nhớ lại những tháng ngày được thầy nâng đỡ.

“Gia đình tôi có 6 người, bố là bộ đội, mẹ làm giáo viên. Thời đó, dù cả hai đều có công việc ổn định, đồng lương ít ỏi khiến cuộc sống gia đình vẫn chật vật. Ngoài giờ dạy học, mẹ phải đi làm ruộng để kiếm thêm tiền, cố gắng nuôi 4 người con ăn học”, chị Thùy nói.

Những năm học ở Trường Chuyên Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc (cũ), chị Minh Thùy từng không dám đăng ký các chuyến đi tham quan vì biết bố mẹ khó có thể lo thêm khoản tiền ấy. Để tránh bạn bè hỏi han, chị từng nói dối rằng bố đã cho tiền rồi nhưng làm rơi mất.

“Nhà nghèo nhưng bố mẹ tôi luôn cố gắng để cả 4 anh em được đi học. Bố mẹ rất cầu thị chuyện học hành của con”, chị nhớ lại. Vì hoàn cảnh, Thùy dần thu mình, không dám đi chơi hay tham gia những hoạt động cùng bạn bè. Với chị khi ấy, việc được tiếp tục đến trường đã là điều quý giá.

Cô học trò Trần Minh Thùy và thầy Nguyễn Xuân Khang.

Lá thư mở ra cơ hội học tập kèm suất học bổng của trường (gần đủ chi trả tiền ăn) không chỉ giúp chị Thùy trang trải cuộc sống ở Thủ đô Hà Nội, mà còn khiến bố mẹ nhẹ lòng hơn. Niềm vui của gia đình khi ấy, chị vẫn nhớ mãi. Nó đồng thời mở ra tương lai và hành trình trưởng thành của chị sau này.

Câu chuyện của chị Minh Thùy được chia sẻ trong thời điểm thầy Nguyễn Xuân Khang tiếp tục nhận được sự quan tâm của cộng đồng sau khi xây dựng, trao tặng ngôi trường 100 tỷ đồng tại Mèo Vạc, Tuyên Quang.

Một tờ giấy đã cũ, nhưng những dòng chữ trong đó vẫn nhắc nhớ về sức mạnh của sự sẻ chia trong giáo dục: Đôi khi, một cơ hội được trao đúng lúc có thể thay đổi cả hành trình cuộc đời của một học trò.