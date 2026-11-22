La Tấn trở thành tâm điểm chú ý khi xuất hiện tại một sự kiện thời trang của Bazaar ở Trung Quốc. Bên cạnh diện mạo lịch lãm, nam diễn viên gây chú ý với món phụ kiện được đính trên cà vạt. Đặc biệt, thiết kế này được lấy cảm hứng từ bức tranh do con gái anh tự tay vẽ.

Chia sẻ với truyền thông, La Tấn tiết lộ trước đó, anh và Đường Yên đã dành thời gian cùng nhau xem tranh của con gái. Cả hai hào hứng bàn luận xem nhân vật nào trong bức vẽ đại diện cho bố, nhân vật nào là mẹ. Sau một hồi quan sát, hai vợ chồng bật cười khi nhận ra hình vẽ có thân hình đầy đặn hơn chính là La Tấn.

Cặp đôi kết hôn năm 2018 và có một con gái chung.

Không chỉ kể về câu chuyện thú vị của con gái, nam diễn viên còn thoải mái nhắc đến Đường Yên khi chia sẻ về cuộc sống hôn nhân. Anh cho biết hai vợ chồng luôn cập nhật lịch trình cho nhau mỗi ngày, dù công việc thường xuyên khiến cả hai phải di chuyển đến những địa điểm khác nhau. Theo La Tấn, việc chia sẻ lịch trình giúp đối phương biết mình đang ở đâu, làm gì và không phải lo lắng.

Những chia sẻ tưởng chừng đơn giản nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Nhiều khán giả cho rằng cách La Tấn nhắc đến vợ và kể về những câu chuyện nhỏ trong gia đình phần nào cho thấy sự gắn bó giữa hai người. Đặc biệt, việc nam diễn viên trân trọng bức tranh của con gái, thậm chí đưa nét vẽ của bé vào thiết kế phụ kiện cá nhân, cũng nhận được nhiều lời khen.

Trước đó, La Tấn và Đường Yên nhiều lần trở thành chủ đề bàn luận khi hiếm khi xuất hiện cùng nhau tại các sự kiện công khai. Việc cả hai ít tương tác trên mạng xã hội, đồng thời tập trung phát triển công việc riêng khiến những đồn đoán về tình trạng hôn nhân liên tục xuất hiện. Thậm chí, một số thông tin chưa được kiểm chứng còn cho rằng cặp đôi đã âm thầm chia tay. Tuy nhiên, cả hai chưa từng xác nhận những suy đoán này.

La Tấn và Đường Yên kết hôn vào năm 2018 sau khoảng thời gian hợp tác trong nhiều dự án phim truyền hình. Cặp đôi từng được yêu thích qua các tác phẩm như Cẩm Tú Vị Ương, Loạn Thế Giai Nhân và Quy Khứ Lai. Sau khi kết hôn, cả hai đón con gái đầu lòng vào năm 2020, đánh dấu cột mốc mới trong cuộc sống gia đình.

Cuộc sống hôn nhân kín tiếng của Đường Yên và La Tấn nhiều lần thu hút sự quan tâm.

Sau khi sinh con, Đường Yên có khoảng thời gian hạn chế hoạt động nghệ thuật để tập trung chăm sóc gia đình trước khi trở lại màn ảnh với những dự án đáng chú ý. Trong khi đó, La Tấn vẫn duy trì công việc diễn xuất và thường xuyên tham gia các dự án truyền hình, điện ảnh.

Dù không thường xuyên chia sẻ chuyện riêng tư, những câu chuyện hiếm hoi được La Tấn tiết lộ cho thấy sự quan tâm của anh dành cho vợ và con gái. Thay vì trực tiếp lên tiếng trước những đồn đoán, nam diễn viên lựa chọn kể về khoảnh khắc gia đình bình dị, đồng thời thoải mái nhắc đến Đường Yên. Động thái này tiếp tục khiến công chúng quan tâm đến cuộc hôn nhân kín tiếng của cặp đôi.