La Tấn bác bỏ tin ly hôn Đường Yên

Theo Sina, La Tấn vừa góp mặt tại sự kiện Bazaar Gala diễn ra tại Trung Quốc. Nam diễn viên lịch lãm khi diện bộ vest với tông màu xanh, nâu. Điểm nhấn của bộ trang phục là họa tiết trên cà vạt. La Tấn chia sẻ ý tưởng thiết kế dựa trên bức vẽ tay của con gái 6 tuổi (tên ở nhà: Tiểu Tiểu Đường).

La Tấn lịch lãm ở sự kiện thời trang. Ảnh: Sina.

"Tối hôm trước, hai vợ chồng tôi đã ngồi nghiên cứu bức tranh rất lâu để xem con vẽ ai. Sau một hồi tranh luận xem đâu là bố, đâu là mẹ. Cuối cùng chúng tôi phát hiện ra nhân vật mập hơn chính là tôi", La Tấn kể lại.

Nam diễn viên cũng dành nhiều lời khen cho năng khiếu nghệ thuật của Tiểu Tiểu Đường. Anh nhận xét con gái có tư duy hội họa tốt và kỳ vọng trong tương lai, bé có thể theo đuổi mỹ thuật truyền thống Trung Quốc hoặc dấn thân vào lĩnh vực thiết kế thời trang.

La Tấn và Đường Yên nhiều lần vướng tin đồn rạn nứt. Ảnh: Sohu.

Bên cạnh chuyện nuôi dạy con, La Tấn cũng chia sẻ về việc giữ gìn hôn nhân khi cả hai thường xuyên phải đi quay phim xa nhà. Anh cho biết hai vợ chồng luôn cập nhật lịch trình cho nhau mỗi ngày.

Những chia sẻ của La Tấn được cho là động thái phủ nhận tin đồn anh và Đường Yên rạn nứt, ly hôn lan truyền trên mạng xã hội thời gian qua.

La Tấn và Đường Yên kết hôn vào năm 2018 sau nhiều lần trở thành tình nhân ăn ý trên màn ảnh. Tháng 2/2020, La Tấn và Đường Yên đón con gái đầu lòng. Sau khi sinh con, Đường Yên ít đóng phim, lui về hậu trường chăm sóc gia đình.

Theo Sina, những năm qua, vợ chồng cặp sao Cẩm tú vị ương sống trong căn hộ sang trọng nằm ở khu biệt thự cổ Tân Giang, Từ Hối. Ngôi nhà của cả hai nằm tách biệt với hàng xóm, có thang máy và hầm đỗ xe chuyên biệt nhằm đảm bảo sự riêng tư tuyệt đối. Nội thất bên trong nhà được trang trí theo phong cách nhã nhặn, hiện đại.

La Tấn sinh năm 1981. Các tác phẩm nổi bật của anh có thể kể đến Loạn thế giai nhân, Nữ đặc công X, Người tình kim cương, Cẩm Tú Vị Ương, Quá khứ lai, Mỹ nhân tâm kế, Hạc lệ hoa đình, Phong thần: Dương tiễn truyền kỳ, An Gia.