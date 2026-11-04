Lá rụng mùa thu có thể gây hư hại xe không?

Mùa thu với những chiếc lá đổi màu tạo nên khung cảnh tuyệt đẹp, nhưng khi lá rụng phủ kín xe và đường phố, chúng có thể gây trơn trượt và làm hỏng lớp sơn cũng như ảnh hưởng đến hiệu suất động cơ nếu không được dọn dẹp đúng cách.

Lá rụng phủ kín đường và bánh xe có thể làm giảm độ bám và gây hư hại cho xe nếu không được vệ sinh kịp thời. Ảnh: SlashGear

Mùa thu là thời điểm lá cây thay đổi màu sắc rực rỡ, thu hút nhiều người lái xe ra ngoại ô để tận hưởng cảnh sắc thiên nhiên. Tuy nhiên, khi lá rụng xuống, chúng không chỉ phủ kín sân vườn mà còn bám lên xe và đường phố, trở thành mối nguy tiềm ẩn cho ô tô.

Lá ướt rơi xuống đường có thể gây trơn trượt, làm tăng nguy cơ tai nạn giao thông trong mùa này. Ngoài ra, nhựa cây có tính axit trong lá có thể ăn mòn lớp sơn và làm hỏng bề mặt xe nếu lá để lâu không được dọn sạch.

Nguy hiểm hơn, lá có thể mắc kẹt trong các lỗ thoát nước hoặc cửa hút gió của xe, gây ứ đọng độ ẩm bên trong, dẫn đến hư hại về điện hoặc nước. Tình trạng này còn có thể ảnh hưởng tiêu cực đến hiệu suất động cơ và mức tiêu hao nhiên liệu của xe.

Để tránh những rủi ro trên, việc loại bỏ lá rụng khỏi xe là rất cần thiết. Một số chuyên gia khuyên nên dùng tay để nhặt lá trên kính chắn gió và nắp capo nhằm hạn chế lá bị mắc kẹt vào các khe hút gió trong quá trình dọn dẹp.

Dù máy thổi lá có thể được sử dụng để làm sạch lá trên nóc xe, kính chắn gió và nắp capo, người dùng nên điều chỉnh chế độ gió thấp để tránh thổi lá vào các khe hẹp. Máy thổi cũng kém hiệu quả khi lá còn ướt, lúc này việc nhặt lá bằng tay là lựa chọn tốt hơn dù tốn công sức.

Khi dọn lá, cần mở nắp capo để kiểm tra và loại bỏ lá rụng trên động cơ. Đồng thời, bộ lọc gió động cơ và lọc gió điều hòa cũng nên được kiểm tra và vệ sinh thường xuyên vì chúng dễ bị tắc nghẽn bởi lá và bụi bẩn.

Nếu không tự tin kiểm tra và vệ sinh các bộ lọc này, chủ xe nên tìm đến các chuyên gia ô tô để được hỗ trợ. Việc thay thế bộ lọc định kỳ cũng giúp duy trì hiệu quả vận hành và bảo vệ xe tốt hơn.