Lạ mắt cửa biển Quảng Ngãi như 'chia đôi', hai màu nước kéo dài cả cây số

Từ trên cao, cửa biển Cổ Lũy, nơi cuối dòng sông Trà Khúc đổ ra biển, hiện lên với hai dải nước màu vàng đục và xám sẫm. Đường ranh giới uốn lượn giữa hai màu nước khiến mặt nước trông như được chia làm đôi, tạo nên khung cảnh lạ mắt.

Hiện tượng được PV ghi nhận chiều 16/10 tại khu vực cửa biển Cổ Lũy, đoạn giữa xã An Phú và xã Tịnh Khê, tỉnh Quảng Ngãi. Hai dải nước nằm sát nhau, tạo nên sự tương phản rõ rệt khi nhìn từ trên cao.

Theo người dân địa phương, hiện tượng này xuất hiện nhiều lần trong những ngày gần đây. Ranh giới giữa hai màu nước nằm cách bờ khoảng 100-200m, kéo dài cả cây số.

Từ khu vực cửa biển Cổ Lũy, hai dải nước khác màu hiện lên khá rõ, phía xa là cầu Cổ Lũy và tượng Phật Quan Âm tại chùa Minh Đức.

Một chiếc thuyền nhỏ trên vùng nước vàng đục, gần nơi tiếp giáp với dải nước xám sẫm. Dù mặt nước liên tục chuyển động theo từng đợt sóng, ranh giới giữa hai màu vẫn hiện lên khá rõ.

Anh Nguyễn Ngọc Toàn (trú phường Cẩm Thành) cho biết, khi đi qua khu vực cầu Cổ Lũy, anh bất ngờ trước cảnh tượng mặt nước phân thành hai dải màu rõ rệt. Một bên vàng đục, bên còn lại xám sẫm, với đường ranh giới uốn lượn kéo dài khá xa.

"Khung cảnh lạ mắt này khiến tôi và nhiều người đi ngang qua không khỏi tò mò", anh Toàn chia sẻ.

Tại cửa biển Cổ Lũy, hai dải nước vàng đục và xám sẫm tạo thành đường phân cách rõ rệt trước khi hòa ra vùng nước biển xanh hơn phía ngoài cửa biển.

Theo một số ngư dân xã An Phú, hiện tượng này thường xuất hiện sau những đợt mưa lớn. Nước từ thượng nguồn mang theo phù sa, bùn đất đổ về cửa biển. Khi gặp nước biển và chịu tác động của thủy triều, hai khối nước có đặc điểm khác nhau chưa hòa trộn ngay, tạo thành những dải màu với ranh giới khá rõ.

Cũng theo kinh nghiệm của ngư dân, sóng biển có thể cuốn thêm bùn đất, cặn lắng ra xa, khiến sự khác biệt về màu nước càng dễ nhận thấy. Hiện tượng này thường chỉ kéo dài vài ngày rồi giảm dần khi lượng nước sông và phù sa từ thượng nguồn đổ về ít đi.