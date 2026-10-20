Lạ lùng giếng khoan hơn 10 năm tuổi bất ngờ phun cột nước cao 15m

Clip về hiện tượng được chia sẻ trên mạng xã hội.

Ngày 20/10, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Vĩnh Long cho biết đã nắm thông tin về vụ giếng khoan của một hộ dân ở xã Hòa Bình phun nước mạnh bất thường.

Theo báo cáo nhanh của UBND xã Hòa Bình, khoảng 9h45 ngày 19/10, tại khu vực gần cống số 2, tổ 1, ấp Hiệp Thạnh, giếng khoan của gia đình bà Dương Thị Hường (73 tuổi) xảy ra hiện tượng nước phun mạnh liên tục, tạo thành cột nước cao khoảng 15m.

Giếng khoan này đã được gia đình bà Hường sử dụng hơn 10 năm. Tuy nhiên, nguyên nhân khiến nước bất ngờ phun mạnh hiện chưa được xác định.

Hiện trường vụ việc được người dân quay clip lại. Ảnh: Chụp màn hình

Theo UBND xã Hòa Bình, hiện tượng trên có thể liên quan đến áp lực nước ngầm hoặc các yếu tố địa chất, thủy văn tại khu vực. Nếu kéo dài, tình trạng này có nguy cơ gây thất thoát nguồn nước ngầm, ảnh hưởng đến môi trường, nền đất, các công trình và an toàn của người dân xung quanh.

Trước tình hình trên, UBND xã Hòa Bình đã đề nghị Sở NN&MT cử cán bộ chuyên môn phối hợp với địa phương tiến hành kiểm tra, khảo sát thực tế tại vị trí giếng khoan. Qua đó, đánh giá nguyên nhân, mức độ nguy hiểm và nguy cơ ảnh hưởng đến nguồn nước ngầm, môi trường, công trình và đời sống của người dân.

Chính quyền địa phương cũng đề nghị được hướng dẫn và hỗ trợ triển khai các biện pháp kỹ thuật cần thiết nhằm kiểm soát, khắc phục hiện tượng nước phun mạnh bất thường, bảo đảm an toàn cho người dân và hạn chế thấp nhất các tác động có thể xảy ra.

Trong thời gian chờ cơ quan chuyên môn kiểm tra, hướng dẫn xử lý, địa phương tiếp tục theo dõi diễn biến sự việc, phối hợp với các đơn vị liên quan và khuyến cáo người dân không tự ý tác động vào miệng giếng nhằm bảo đảm an toàn.