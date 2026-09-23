Lá lốt và những món ăn dễ làm giúp bữa cơm thêm ngon, hỗ trợ tiêu hóa

Lá lốt (Piper lolot) chứa tinh dầu và nhiều hợp chất thực vật. Trong y học cổ truyền, lá lốt có vị cay, tính ấm, thường được sử dụng trong một số trường hợp có biểu hiện liên quan đến hàn thấp như đau bụng, đầy hơi, lạnh bụng hoặc rối loạn tiêu hóa.

Theo BSCKII Trần Ngọc Quế, Hội Đông y Quảng Trị, lá lốt thường được sử dụng trong những trường hợp được quy về phong hàn thấp, biểu hiện như tay chân lạnh, tê bại, đau nhức xương khớp; đồng thời được dùng cho một số chứng rối loạn tiêu hóa do hàn như đau bụng, đầy hơi, nôn mửa, tiêu chảy.

Ở góc độ dinh dưỡng, việc sử dụng lá lốt như một loại rau gia vị giúp làm đa dạng khẩu phần ăn. Hương thơm đặc trưng của lá lốt cũng góp phần kích thích vị giác, giúp món ăn hấp dẫn hơn.

Một số nghiên cứu thực nghiệm đã ghi nhận hoạt tính sinh học của các hợp chất có trong lá lốt, tuy nhiên không nên từ những kết quả này suy ra rằng ăn lá lốt có thể điều trị các bệnh lý đường tiêu hóa ở người.

Một số món ăn với lá lốt dễ làm

Canh lá lốt nấu sườn heo, gừng

Sườn heo kết hợp với gừng và lá lốt tạo thành món canh có hương vị thơm, ấm, phù hợp dùng trong những ngày thời tiết se lạnh.

Cách làm: Sườn heo chặt nhỏ, chần qua nước sôi rồi ninh cùng vài lát gừng đến khi mềm. Lá lốt rửa sạch, thái nhỏ, cho vào nồi khi sườn đã chín, nêm vừa ăn và tắt bếp.

Cháo lá lốt, tía tô nấu thịt băm

Cháo mềm, dễ ăn, kết hợp với lá lốt và tía tô tạo nên món ăn có mùi thơm đặc trưng.

Cách làm: Ninh gạo thành cháo. Thịt lợn băm xào chín rồi cho vào nồi cháo. Khi cháo sôi lại, thêm lá lốt và tía tô thái nhỏ, nêm vừa ăn và dùng khi còn ấm.

Canh lá lốt nấu ngao hoặc hến

Ngao, hến cung cấp protein và một số vi chất; khi kết hợp với lá lốt tạo thành món canh có hương vị đậm đà.

Cách làm: Luộc ngao hoặc hến, lọc lấy nước dùng và tách phần thịt. Đun sôi nước dùng, cho thịt ngao/hến vào rồi thêm lá lốt thái nhỏ, nêm vừa ăn và tắt bếp.

Trứng chiên lá lốt

Đây là món đơn giản, dễ chế biến, phù hợp cho bữa sáng hoặc bữa cơm gia đình.

Cách làm: Đánh tan trứng với lá lốt thái sợi, thêm gia vị vừa phải rồi chiên trên chảo đến khi trứng chín.

Ếch om lá lốt, gừng và nghệ

Thịt ếch kết hợp với gừng, nghệ và lá lốt tạo nên món ăn thơm, đậm vị.

Cách làm: Thịt ếch làm sạch, ướp với nghệ, gừng và gia vị. Xào săn thịt rồi thêm một lượng nước vừa đủ, om đến khi ếch chín. Cuối cùng cho lá lốt thái nhỏ vào đảo đều.

Canh cà bung thịt lợn, đậu phụ và lá lốt

Cà tím, đậu phụ, thịt lợn cùng lá lốt tạo thành món ăn quen thuộc, có thể dùng trong bữa cơm gia đình.

Cách làm: Cà tím cắt miếng, xào sơ. Thêm thịt lợn và đậu phụ, cho lượng nước vừa đủ rồi đun đến khi nguyên liệu chín mềm. Cuối cùng thêm lá lốt và tía tô thái nhỏ, nêm vừa ăn.

Lưu ý khi sử dụng lá lốt

Lá lốt là thực phẩm quen thuộc nhưng không nên sử dụng quá mức với mục đích chữa bệnh. Người có cơ địa nóng trong, đang bị nhiệt miệng hoặc táo bón nên hạn chế nếu nhận thấy triệu chứng tăng lên sau khi sử dụng.

Đặc biệt, khi có các triệu chứng tiêu hóa kéo dài như đau bụng, tiêu chảy, nôn ói, đầy bụng hoặc rối loạn tiêu hóa tái diễn, cần tìm nguyên nhân và đi khám thay vì tự điều trị bằng lá lốt.

Nếu sử dụng lá lốt với mục đích làm thuốc, người dùng nên tham khảo ý kiến của bác sĩ hoặc thầy thuốc có chuyên môn, đặc biệt với người đang mắc bệnh hoặc sử dụng thuốc điều trị.