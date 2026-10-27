La Liga điều tra vụ Camavinga bị fan Barca vung cột cờ tấn công

Ban tổ chức La Liga xác nhận sẽ báo cáo vụ việc liên quan đến tiền vệ Eduardo Camavinga của Real Madrid trong trận thắng Barcelona 2-1 hôm 25/10 lên Ủy ban Kỷ luật RFEF. Động thái này được đưa ra sau khi đoạn video ghi lại sự việc lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội.

Hình ảnh cắt từ clip cho thấy, Camavinga bị CĐV Barcelona vụt cờ vào người khi ăn mừng bàn thắng.

Theo đó, ngay sau khi Kylian Mbappe ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho Real Madrid ở phút 87, các cầu thủ đội khách tiến về phía khán đài để ăn mừng thì một số cổ động viên Barcelona đã vung những cột cờ nhằm vào người Camavinga.

Hình ảnh được chia sẻ sau trận cho thấy tiền vệ người Pháp phải đưa tay lên che chắn trước những hành động quá khích từ khán đài, trong khi các đồng đội lập tức can thiệp và đưa anh rời khỏi khu vực này.

Video ghi lại tình huống xảy ra với Camavinga.

Camavinga chính là người góp công lớn vào bàn thắng quyết định của Mbappe. Tiền vệ 23 tuổi được tung vào sân ở phút 80, thay Bernardo Silva, khi hai đội đang hòa 1-1. Chỉ khoảng 7 phút sau, anh có pha đi bóng vượt qua hậu vệ Pau Cubarsi trước khi chuyền ngang để Mbappe dứt điểm vào lưới trống.

Bàn thắng này khiến bầu không khí tại Camp Nou trở nên đặc biệt căng thẳng. Theo biên bản trận đấu của trọng tài Juan Martinez Munuera, một chai nước và một lon Coca-Cola đã bị ném từ khán đài xuống sân trong thời điểm các cầu thủ Real Madrid ăn mừng. Tuy nhiên, cả hai vật thể đều không trúng cầu thủ nào.

Trọng tài sau đó kích hoạt quy trình xử lý tình huống ném vật thể từ khán đài. Một thông báo được phát qua hệ thống loa của sân vận động, đồng thời trận đấu phải tạm dừng trong 1 phút 20 giây trước khi tiếp tục.

Camavinga chia vui với Mbappe sau khi kiến tạo cho đồng đội ấn định thắng lợi 2-1 trước Barcelona,

La Liga cho biết đã nắm được sự việc và nhấn mạnh cam kết loại bỏ mọi hành vi bạo lực và thiếu tinh thần thể thao khỏi bóng đá Tây Ban Nha. Cơ quan kỷ luật sẽ xem xét các hình ảnh, chứng cứ liên quan để quyết định biện pháp xử lý phù hợp.

Dù vậy, sự cố liên quan đến Camavinga không thể làm lu mờ chiến thắng quan trọng của Real Madrid. Thầy trò Jose Mourinho chấm dứt chuỗi 9 trận toàn thắng của đối thủ tại La Liga, đồng thời thu hẹp khoảng cách với đại kình địch xuống còn 3 điểm.

Sau trận đấu, Mourinho dành nhiều lời khen cho các học trò. Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha mô tả đây là “một chiến thắng ở đẳng cấp cao”, và nhấn mạnh các cầu thủ Real Madrid đã chơi kỷ luật, tập trung và thể hiện được bản lĩnh trước sức ép rất lớn của đội chủ nhà.

Barcelona hiện có 27 điểm sau 10 vòng đấu và vẫn dẫn đầu bảng xếp hạng, nhưng Real Madrid đã thu hẹp khoảng cách xuống còn 3 điểm. Đội bóng của Mourinho đứng thứ ba, người dưới Atletico Madrid, với 24 điểm, qua đó tiếp tục duy trì sức ép với hai đội phía trên trong cuộc đua vô địch La Liga.