La Lay: Sạt lở gây chia cắt giao thông tại Km10, Quốc lộ 15D

Sạt lở đất đá tại Km10, Quốc lộ 15D gây chia cắt giao thông - Ảnh: UBLL

Chủ tịch UBND xã La Lay Lê Quang Thạch thông tin, tại địa điểm nêu trên, ước tính có khoảng 2.400m3 đất đá và cây xanh từ taluy dương sạt lở tràn lấp toàn bộ mặt đường. Sau khi xảy ra sạt lở, đơn vị quản lý tuyến Quốc lộ 15D đang huy động lực lượng, phương tiện phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương khắc phục và nỗ lực phấn đấu đến cuối ngày sẽ thông tuyến được một làn xe.

Sạt lở đất đá tại Km10, Quốc lộ 15D gây chia cắt giao thông - Ảnh: UBLL

Bên cạnh đó, xã La Lay đã chỉ đạo các lực lượng liên quan chốt chặn tại khu vực sạt lở đồng thời tuyên truyền bà con nhân dân và các phương tiện không đi qua khu vực sạt lở; chủ động lựa chọn hướng di chuyển phù hợp, chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng để bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản.

Đất đá chắn ngang đường Quốc lộ 15D sau sạt lở - Ảnh: UBLL

Đặc biệt, trong điều kiện thời tiết diễn biến phức tạp, nguy cơ tiếp tục xảy ra sạt lở vẫn còn, chính quyền địa phương yêu cầu người dân cần nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không chủ quan khi tham gia giao thông trên tuyến Quốc lộ 15D.