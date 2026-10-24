Lá hẹ nhỏ nhưng giàu dưỡng chất, ăn đúng cách có thể mang lại 7 lợi ích này

Dinh dưỡng từ lá hẹ

Bổ sung vitamin và khoáng chất

Lá hẹ chứa vitamin C, vitamin K, folate cùng một số khoáng chất như kali, canxi và mangan. Dù thường được sử dụng với lượng không lớn, loại rau này vẫn góp phần bổ sung vi chất cho cơ thể.

Trong đó, vitamin K tham gia vào quá trình đông máu và chuyển hóa xương. Tuy nhiên, để đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng, cần kết hợp nhiều loại rau xanh và thực phẩm khác nhau.

Cung cấp các hợp chất chống oxy hóa

Lá hẹ chứa flavonoid và các hợp chất lưu huỳnh đặc trưng của nhóm rau họ hành. Những hợp chất này có hoạt tính chống oxy hóa, góp phần bảo vệ tế bào trước tác động của các gốc tự do.

Dù vậy, không nên xem lá hẹ là thực phẩm có khả năng thải độc hay phòng ngừa mọi bệnh tật. Lợi ích đối với sức khỏe phụ thuộc vào tổng thể chế độ ăn và lối sống.

Góp phần duy trì sức khỏe tim mạch

Lá hẹ có lượng calo thấp, gần như không chứa chất béo và cung cấp một lượng kali nhất định. Khi được bổ sung vào chế độ ăn giàu rau xanh, loại rau này góp phần làm phong phú khẩu phần có lợi cho sức khỏe tim mạch.

Đặc biệt, dùng hẹ cùng các loại rau thơm để tăng hương vị món ăn có thể giúp giảm nhu cầu sử dụng quá nhiều muối hoặc nước chấm.

Hỗ trợ hoạt động tiêu hóa

Chất xơ trong lá hẹ góp phần hỗ trợ hoạt động bình thường của hệ tiêu hóa. Tuy nhiên, lượng hẹ trong mỗi bữa thường không nhiều nên không thể thay thế các nguồn chất xơ chính như rau củ, trái cây, đậu và ngũ cốc nguyên hạt.

Muốn duy trì hệ tiêu hóa khỏe mạnh, nên ăn đa dạng thực phẩm và uống đủ nước mỗi ngày.

Góp phần duy trì hệ xương khỏe mạnh

Vitamin K trong lá hẹ tham gia vào quá trình chuyển hóa xương. Đây là một trong những vi chất cần thiết để duy trì sức khỏe hệ xương theo thời gian.

Tuy nhiên, ăn lá hẹ không đủ để phòng ngừa loãng xương. Cơ thể vẫn cần được cung cấp đầy đủ canxi, vitamin D, protein và duy trì hoạt động thể chất phù hợp.

Hỗ trợ kiểm soát cân nặng

Lá hẹ chứa ít calo, có thể được thêm vào các món ăn để tăng hương vị mà không làm tăng đáng kể năng lượng nạp vào. Hẹ phù hợp với những món như trứng hấp, canh, cháo hoặc các món xào ít dầu mỡ.

Dù vậy, kiểm soát cân nặng vẫn phụ thuộc chủ yếu vào tổng năng lượng nạp vào, khẩu phần ăn và mức độ vận động, chứ không phải một loại rau riêng lẻ.

Giúp món ăn đậm đà hơn mà không cần nhiều muối

Mùi thơm đặc trưng của lá hẹ giúp món ăn hấp dẫn hơn. Khi kết hợp hẹ với gừng, hành và các loại rau thơm khác, người nấu có thể giảm bớt muối hoặc nước chấm mà vẫn giữ được hương vị.

Đây là cách đơn giản để góp phần kiểm soát lượng natri trong khẩu phần, đặc biệt với người cần hạn chế muối theo khuyến nghị y tế.

Ăn lá hẹ thế nào để có lợi hơn?

Trước khi chế biến, nên nhặt bỏ lá úa, rửa kỹ dưới vòi nước sạch và nấu vừa chín tới để hạn chế hao hụt một số vitamin nhạy cảm với nhiệt. Có thể kết hợp lá hẹ với trứng, thịt, cá hoặc đậu phụ để bữa ăn đa dạng dinh dưỡng hơn.

Người đang dùng thuốc chống đông máu như warfarin cần chú ý duy trì lượng vitamin K trong chế độ ăn tương đối ổn định. Nếu muốn thay đổi đáng kể lượng rau giàu vitamin K, nên trao đổi với bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng.

Lá hẹ là loại rau gia vị dễ sử dụng, góp phần bổ sung vi chất và làm phong phú bữa ăn. Ăn với lượng phù hợp, kết hợp đa dạng rau củ và thực phẩm khác mới là cách thiết thực để chăm sóc sức khỏe lâu dài.