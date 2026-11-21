Một góc phường La Gi

Tạo chuyển biến diện mạo đô thị

Từ những tuyến đường được đầu tư nâng cấp, kết nối đến hệ thống điện chiếu sáng, vỉa hè được chỉnh trang, các công trình đầu tư công đang từng bước góp phần thay đổi diện mạo đô thị La Gi. Dù quy mô đầu tư khác nhau, mỗi công trình đều hướng đến việc hoàn thiện kết cấu hạ tầng, tạo thuận lợi cho người dân trong sinh hoạt, đi lại và phát triển kinh tế.

Năm 2026, phường La Gi có gần 47,8 tỷ đồng vốn đầu tư công để triển khai 13 công trình. Trong đó, nguồn vốn ngân sách tỉnh là 30,5 tỷ đồng, nguồn vốn ngân sách phường 17,3 tỷ đồng. Đến ngày 17/11/2026, địa phương đã giải ngân 45,12 tỷ đồng, đạt 94,44% kế hoạch vốn được giao. Đáng chú ý, tỷ lệ giải ngân nguồn vốn ngân sách phường đạt 96,74%, nguồn vốn ngân sách tỉnh đạt 93,13%. Kết quả này gắn liền với tiến độ thực hiện các công trình trên địa bàn.

Trong số 10 công trình sử dụng nguồn vốn đầu tư công của phường, đến nay, đã có 7 công trình hoàn thành, đưa vào sử dụng; 8 công trình có tỷ lệ giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn năm 2026. Điển hình như công trình đường nối Trưng Trắc và Trưng Nhị; đường nối đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, đoạn từ đường Ngô Gia Tự đến cầu hiện hữu. Cùng với đầu tư giao thông, phường La Gi cũng dành nguồn lực cho công tác chỉnh trang đô thị. Các công trình điện chiếu sáng trên đường Lê Lai, Lê Hồng Phong và Tống Duy Tân với tổng mức đầu tư hơn 2,8 tỷ đồng đã hoàn thành. Đây là những công trình tuy có quy mô vốn không lớn nhưng mang lại lợi ích thiết thực, góp phần bảo đảm an toàn giao thông, an ninh, trật tự và tạo cảnh quan đô thị về đêm.

Ngoài các công trình sử dụng nguồn vốn của phường, nguồn vốn ngân sách tỉnh cũng được dành cho những công trình có ý nghĩa thiết thực đối với đời sống dân sinh. Trong đó, công trình sửa chữa, nâng cấp các trường học trên địa bàn phường La Gi có tổng mức đầu tư gần 19,8 tỷ đồng, đã hoàn thành và giải ngân 100% kế hoạch vốn năm 2026 với số tiền 13 tỷ đồng. Qua đó, góp phần cải thiện điều kiện cơ sở vật chất, phục vụ hoạt động dạy và học trên địa bàn.

Tuyến đường nối giữa đường Trưng Trắc và Trưng Nhị được đầu tư hoàn thành và đưa vào sử dụng

Hoàn thiện những công trình phục vụ dân sinh

Với tỷ lệ giải ngân đạt 94,44% kế hoạch vốn được giao, phường La Gi đang tập trung hoàn thiện những công trình còn lại, dự kiến đến cuối tháng 11/2026 sẽ hoàn thành. Hiện địa phương còn hơn 2,6 tỷ đồng vốn đầu tư công phải giải ngân tại 4 công trình, gồm sửa chữa, nâng cấp hệ thống điện chiếu sáng, thảm nhựa các tuyến đường, đường Hoàng Văn Thụ nối dài và đường Nguyễn Trường Tộ nối dài.

Để bảo đảm tiến độ, phường La Gi tiếp tục phối hợp với các đơn vị thi công, thường xuyên kiểm tra, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. Cùng với đó, công tác nghiệm thu, hoàn thiện hồ sơ thanh toán cũng được chú trọng, bảo đảm tiến độ giải ngân gắn với chất lượng và hiệu quả đầu tư.

Bà Đặng Thị Hồng Lâm, Chủ tịch UBND phường La Gi cho biết, địa phương sẽ tiếp tục chỉ đạo, bám sát tiến độ từng công trình, tăng cường kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thi công, phấn đấu giải ngân hết nguồn vốn được giao. Việc đẩy nhanh tiến độ phải đi đôi với bảo đảm chất lượng công trình, hiệu quả sử dụng nguồn vốn đầu tư, sớm đưa các công trình vào phục vụ Nhân dân.