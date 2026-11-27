Thời gian tới, phường La Gi tiếp tục phối hợp quản lý chặt đội tàu

Tăng cường quản lý, giám sát đội tàu

Là địa phương có hoạt động khai thác thủy sản phát triển với 1.111 tàu cá, La Gi xác định công tác phòng, chống khai thác IUU là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên. Thời gian qua, địa phương đã triển khai nhiều giải pháp, trong đó chú trọng công tác quản lý đội tàu, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của ngư dân và tăng cường trách nhiệm của các lực lượng chức năng.

Theo ông Trần Thế Hùng - Phó Chủ tịch UBND phường La Gi, địa phương đã kiện toàn Ban Chỉ đạo chống khai thác IUU, ban hành quy chế phối hợp liên ngành và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, tổ dân phố, gắn trách nhiệm trong công tác quản lý tàu cá. Hằng tháng, Ban Chỉ đạo tổ chức họp để rà soát tình hình, đánh giá kết quả và kịp thời đề ra giải pháp phù hợp. Đối với tàu cá không đủ điều kiện hoạt động, địa phương phối hợp với các lực lượng chức năng xác minh, phân loại, xác định vị trí neo đậu, gắn biển nhận diện và giám sát chặt chẽ, kiên quyết không để tàu xuất bến khai thác trái quy định.

Cùng với đó, phường tổ chức 5 buổi làm việc với chủ tàu để tuyên truyền, vận động ký cam kết và hướng dẫn hoàn thiện thủ tục pháp lý. Trong 10 tháng đầu năm 2026, có 238 chủ tàu được hỗ trợ, hướng dẫn các thủ tục liên quan. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh thông qua phiên tòa giả định về chống khai thác IUU với hơn 300 ngư dân tham dự, các lớp tập huấn sử dụng nhật ký khai thác điện tử và mô hình “Ngư dân phường La Gi đoàn kết phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp”.

Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp, đến ngày 12/11/2026, số tàu cá không đủ điều kiện hoạt động giảm từ 217 xuống còn 94 chiếc, giảm 123 chiếc, chiếm 8,5% tổng số tàu cá, thấp hơn tỷ lệ chung của tỉnh (11,1%). Công tác quản lý, giám sát nhóm tàu này đạt 100%; không ghi nhận tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài. Từ năm 2024 đến thời điểm báo cáo, địa phương đã ban hành 120 quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản, trong đó 79 quyết định đã được thi hành.

Tàu cá của ngư dân phường La Gi neo đậu tại cảng cá La Gi.

Hướng đến nghề cá bền vững

Bên cạnh kết quả đạt được, công tác chống khai thác IUU vẫn còn nhiều khó khăn. Số tàu không đủ điều kiện hoạt động tiếp tục phát sinh; một số tàu mua bán qua nhiều chủ chưa hoàn tất thủ tục sang tên, chủ tàu không còn ở địa phương hoặc mất liên lạc. Trong 94 tàu không đủ điều kiện, có 34 tàu nằm trong danh sách tàu cá mất tích của Chi cục Thủy sản và Biển đảo tỉnh. Nguồn lợi thủy sản suy giảm, giá nhiên liệu tăng, thiếu lao động biển, hạ tầng nghề cá hạn chế và cửa biển La Gi bị bồi lấp cũng khiến nhiều chủ tàu gặp khó khăn, phải cho tàu nằm bờ. Đây là nguyên nhân khiến việc thi hành quyết định xử phạt còn trở ngại. Hiện còn 41/120 quyết định chưa được thi hành.

Theo ông Trần Thế Hùng, thời gian tới, địa phương tiếp tục phối hợp các lực lượng quản lý chặt đội tàu, kiên quyết không để tàu không đủ điều kiện xuất bến; đồng thời đôn đốc thi hành các quyết định xử phạt đủ điều kiện trước ngày 31/12/2026. Phường cũng khai thác hiệu quả hệ thống cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia (VNFishbase) để theo dõi biến động đội tàu, cảnh báo các trường hợp sắp hết hạn đăng kiểm, giấy phép khai thác và giấy chứng nhận an toàn thực phẩm. Đồng thời, triển khai cao điểm cài đặt, sử dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác điện tử (eCDT).

Đáng chú ý, địa phương đang triển khai chính sách hỗ trợ giải bản tàu cá, chuyển đổi nghề theo Nghị quyết số 24 của HĐND tỉnh Lâm Đồng. Đến ngày 6/11/2026, phường tiếp nhận 16 trường hợp đăng ký giải bản tàu và 28 lao động đăng ký chuyển đổi nghề. Tuy nhiên, chính sách vẫn còn vướng mắc về mức hỗ trợ, thủ tục sở hữu, xử lý tàu sau giải bản và việc làm thay thế cho ngư dân. Địa phương kiến nghị các sở, ngành sớm hướng dẫn cụ thể việc xử lý tàu sau giải bản, bố trí kinh phí quản lý, lưu giữ tàu và tăng cường tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ cơ sở.

Với quyết tâm của chính quyền, sự phối hợp của các lực lượng chức năng và đồng thuận của ngư dân, La Gi đang nỗ lực khắc phục những tồn tại, nâng cao hiệu quả chống khai thác IUU, góp phần gỡ “thẻ vàng” EC, bảo vệ nguồn lợi thủy sản và phát triển kinh tế biển bền vững.