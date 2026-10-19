“Lá dừa thép” 3.400 tấn đang về TP. Hồ Chí Minh có gì đặc biệt?

Nhịp chính của cầu đi bộ vượt sông Sài Gòn được chế tạo tại Nhà máy Đại Dũng Shipyard, thuộc khu vực Đông Xuyên (phường Rạch Dừa, TP. Hồ Chí Minh). Kết cấu vòm thép lấy cảm hứng từ hình ảnh lá dừa nước, tạo điểm nhấn kiến trúc cho cây cầu kết nối khu vực trung tâm thành phố với Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Lực lượng chức năng cảnh giới, dẹp luồng cho đoàn lai dắt. Ảnh nguồn Dân Trí

Nhịp vòm thép dài 187 m, cao hơn 20 m, có tổng trọng lượng khoảng 3.400 tấn, bao gồm kết cấu vòm và hệ khung đỡ. Đây là bộ phận quan trọng nhất của cầu đi bộ, được chế tạo và vận chuyển nguyên khối đến công trường để phục vụ công đoạn lắp đặt.

Rạng sáng 16-10, tổ hợp kết cấu thép được đưa lên sà lan chuyên dụng an toàn, sớm hơn kế hoạch 40 phút. Trước đó, hệ thống xe vận chuyển tự hành nhiều trục đã được sử dụng để nâng kết cấu lên khoảng 40 cm, kiểm tra độ võng trong 24 giờ. Kết quả thử tải cho thấy kết cấu ổn định, nằm trong các thông số thiết kế.

Theo phương án được Cảng vụ Hàng hải TP. Hồ Chí Minh phê duyệt, đoàn lai dắt bắt đầu hành trình từ khu vực cảng Đông Xuyên vào sáng 18-10. Sau khi di chuyển khoảng 83 km trong ngày đầu tiên và neo đậu qua đêm tại phao SR05 trên luồng Soài Rạp, đoàn tiếp tục khởi hành lúc 5 giờ ngày 19-10.

Đến 7 giờ 15 phút cùng ngày, đoàn lai dắt đưa nhịp cầu đi qua cầu Bình Khánh, công trình có tĩnh không thông thuyền cao 55 m. Theo kế hoạch, hành trình còn đi qua khu vực cảng Hiệp Phước, rạch Phú Xuân, Mũi Đèn Đỏ, cầu Phú Mỹ và rạch Bến Nghé trước khi tiếp cận khu vực Bến Bạch Đằng.

Vận chuyển một kết cấu siêu trường, siêu trọng qua 124 km đường thủy ven biển và hệ thống sông có nhiều khúc cua, luồng hẹp là thách thức kỹ thuật đáng kể. Quá trình này đòi hỏi tính toán chặt chẽ về thủy văn, mực nước, dòng chảy, độ ổn định của sà lan và khả năng điều hướng của các tàu kéo.

Đội hình lai dắt có tàu kéo chính, các tàu hỗ trợ hai bên và phương tiện chuyên trách dẫn đường, điều tiết giao thông thủy. Theo phương án được phê duyệt, tốc độ lai kéo phải duy trì không thấp hơn 3 hải lý/giờ; một số khu vực như cầu Bình Khánh, Mũi Đèn Đỏ và cầu Phú Mỹ được xác định là những đoạn cần hạn chế tránh, vượt.

Các lực lượng hàng hải và đơn vị liên quan phối hợp điều tiết phương tiện, bảo đảm hành trình diễn ra an toàn.

Cầu đi bộ vượt sông Sài Gòn có chiều dài khoảng 720 m, rộng từ 6-11 m, kết nối khu vực Bến Bạch Đằng với Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Công trình được khởi công cuối tháng 3-2025, có tổng vốn đầu tư gần 1.000 tỷ đồng do Công ty cổ phần Thực phẩm dinh dưỡng Nutifood tài trợ; Tập đoàn Đại Dũng đảm nhận chế tạo, thi công và lắp đặt kết cấu vòm thép chính.

Sau khi nhịp vòm thép được đưa về công trường, các đơn vị sẽ triển khai công tác chuẩn bị và lắp đặt theo phương án kỹ thuật. Việc hợp long nhịp chính dự kiến diễn ra ngày 21-10.

Khi hoàn thành, cây cầu không chỉ tạo thêm tuyến kết nối dành cho người đi bộ giữa trung tâm TP. Hồ Chí Minh và Thủ Thiêm mà còn mở rộng không gian công cộng ven sông, tăng khả năng tiếp cận cảnh quan sông Sài Gòn và tạo thêm điểm nhấn kiến trúc cho đô thị.