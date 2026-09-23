Lá đu đủ có chữa được ung thư không?

Hiện chưa có bằng chứng lâm sàng đủ chắc chắn cho thấy lá đu đủ có thể chữa ung thư ở người. Người bệnh tuyệt đối không nên tự ý bỏ phác đồ điều trị để sử dụng các bài thuốc truyền miệng.

1. Lá đu đủ có những lợi ích gì?

Nội dung 1. Lá đu đủ có những lợi ích gì? 2. Lá đu đủ có chữa được ung thư? 3. Không tự ý dùng lá đu đủ thay thế điều trị

Lá đu đủ chứa nhiều hợp chất thực vật và enzyme như papain, chymopapain, cùng một số vitamin, khoáng chất và hợp chất chống oxy hóa. Những thành phần này khiến lá đu đủ được nghiên cứu về nhiều tác dụng sinh học khác nhau.

Tuy nhiên, không nên từ những đặc tính này suy ra rằng lá đu đủ có thể "tăng cường miễn dịch", "thải độc gan", chữa viêm hoặc điều trị đái tháo đường.

Một số nghiên cứu về chiết xuất lá đu đủ cho thấy những tác dụng tiềm năng trên mô hình thực nghiệm, nhưng bằng chứng trên người còn hạn chế. Vì vậy, những thông tin cho rằng lá đu đủ có thể phòng ngừa ung thư hoặc điều trị nhiều bệnh mạn tính hiện chưa đủ cơ sở để khẳng định.

2. Lá đu đủ có chữa được ung thư?

Một số nghiên cứu tiền lâm sàng cho thấy dịch chiết lá đu đủ có thể tác động đến một số dòng tế bào ung thư trong phòng thí nghiệm hoặc trên mô hình động vật. Các cơ chế được nghiên cứu bao gồm ảnh hưởng đến quá trình chết tế bào và một số con đường liên quan đến sự phát triển của tế bào u.

Tuy nhiên, những kết quả này mới dừng ở giai đoạn nghiên cứu tiền lâm sàng, chưa đủ để khẳng định lá đu đủ có tác dụng điều trị ung thư trên người. Đặc biệt, chưa có bằng chứng lâm sàng đáng tin cậy cho thấy uống nước lá đu đủ có thể làm khối u biến mất, ngăn ung thư di căn hoặc thay thế phẫu thuật, hóa trị, xạ trị, thuốc điều trị đích hay liệu pháp miễn dịch.

Không nên tự ý uống nước lá đu đủ để điều trị bệnh hoặc sử dụng với liều lượng lớn trong thời gian dài. ảnh: MH

Vì vậy, người bệnh ung thư không nên xem lá đu đủ là "thần dược" hoặc phương pháp chữa bệnh tự nhiên thay thế điều trị chuẩn.

Một hướng nghiên cứu đáng chú ý là sử dụng chiết xuất lá đu đủ để hỗ trợ tình trạng giảm tiểu cầu do hóa trị. Một số nghiên cứu trước đây ghi nhận khả năng làm tăng số lượng tiểu cầu ở người bệnh trong những tình huống nhất định. Một phân tích tổng hợp công bố năm 2025 cũng cho thấy chiết xuất lá đu đủ có tiềm năng hỗ trợ giảm tiểu cầu do hóa trị, nhưng các nghiên cứu còn không đồng nhất và cần thêm bằng chứng chất lượng cao.

Điều quan trọng là các nghiên cứu này sử dụng chiết xuất được chuẩn hóa, không đồng nghĩa với việc uống nước lá đu đủ tươi hoặc các chế phẩm tự nấu tại nhà sẽ có tác dụng tương tự. Liều lượng, độ tinh khiết, thành phần hoạt chất và độ an toàn của từng sản phẩm có thể rất khác nhau.

3. Không tự ý dùng lá đu đủ thay thế điều trị

Sai lầm nguy hiểm là tin rằng lá đu đủ có thể "đánh bay" ung thư rồi tự ý ngừng điều trị. Ung thư là nhóm bệnh phức tạp, phương pháp điều trị phụ thuộc vào loại ung thư, giai đoạn, đặc điểm mô bệnh học và tình trạng cụ thể của người bệnh.

Việc trì hoãn hoặc bỏ điều trị có thể làm mất cơ hội kiểm soát bệnh ở giai đoạn thuận lợi. Nếu muốn sử dụng bất kỳ loại thảo dược hoặc thực phẩm bổ sung nào trong thời gian điều trị ung thư, người bệnh cần trao đổi với bác sĩ điều trị để đánh giá nguy cơ tương tác với thuốc và những ảnh hưởng không mong muốn.

Đặc biệt, không nên tự ý uống nước lá đu đủ với mục đích điều trị bệnh hoặc sử dụng với liều lượng lớn trong thời gian dài. Người đang điều trị ung thư, phụ nữ mang thai, trẻ em hoặc người mắc bệnh mạn tính càng cần hỏi ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng các chế phẩm từ lá đu đủ.

Tóm lại, hiện chưa có bằng chứng khoa học đủ mạnh để khẳng định lá đu đủ có thể chữa ung thư. Một số nghiên cứu đang xem xét tiềm năng của chiết xuất lá đu đủ trong hỗ trợ giảm tiểu cầu do hóa trị, nhưng đây vẫn là lĩnh vực cần tiếp tục đánh giá. Người bệnh ung thư nên tuân thủ phác đồ điều trị và chỉ sử dụng thảo dược khi đã trao đổi với bác sĩ.