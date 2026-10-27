Lá đơn xin vào Đảng 6 trang bên hài cốt người lính trẻ ở Campuchia

Ngày 27/10, UBND TP Đồng Nai tổ chức hội nghị tổng kết nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin năm 2026 và sơ kết giai đoạn 1 chiến dịch 500 ngày đêm.

Phát hiện nhiều di vật từ chiến trường

Theo báo cáo, từ đầu năm đến ngày 21/10, Đồng Nai đã tìm kiếm, quy tập được 220 hài cốt liệt sĩ. Trong đó, Đội K72 quy tập 154 hài cốt, Đội K76 quy tập 66 hài cốt.

Quá trình tìm kiếm, lực lượng chức năng phát hiện nhiều di vật có giá trị trong việc xác minh danh tính liệt sĩ.

Lá đơn 6 trang hé lộ danh tính liệt sĩ hy sinh tại Campuchia. Ảnh: Đội K72

Tại Nghĩa trang liệt sĩ Trảng Bom, các đơn vị tìm thấy dây lưng lớn, dây lưng nhỏ, bình tông đựng nước có khắc chữ và số cùng một cuốn album chứa hình ảnh một thiếu nữ trẻ. Tại xã Minh Đức, một hài cốt liệt sĩ được quy tập cùng cây viết mang tên “Văn Chín”.

Đặc biệt, trong quá trình tìm kiếm tại xã Đa, huyện Mimốt, tỉnh T'bong Khơmum (Campuchia), Đội K72 phát hiện một hài cốt liệt sĩ cùng lá đơn xin vào Đảng viết tay dài 6 trang. Lá đơn ghi tên Vương Đình Minh, 22 tuổi, quê Tân Nho, Nghi Lộc, Nghệ An.

Những di vật được tìm thấy là nguồn thông tin quan trọng, góp phần phục vụ công tác xác minh, xác định danh tính các liệt sĩ đã hy sinh.

Lực lượng chức năng lấy mẫu hài cốt liệt sĩ tại các nghĩa trang để phục vụ giám định ADN. Ảnh: Hoàng Anh

Song song với công tác tìm kiếm, Đồng Nai đẩy mạnh lấy mẫu hài cốt liệt sĩ tại các nghĩa trang và thu thập mẫu sinh phẩm thân nhân để phục vụ giám định ADN.

Đến nay, lực lượng chức năng đã lấy 7.406 mẫu hài cốt liệt sĩ, trong đó 4.584 mộ đủ điều kiện lấy mẫu, 2.822 mộ không đủ điều kiện. Địa phương cũng thu thập được 2.705/2.952 mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ, đạt 91,63%.

Đội K72 xuyên đêm tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Campuchia. Ảnh: Đội K72

Trung tá Nguyễn Văn Long, Đội trưởng Đội K76, cho biết công tác tìm kiếm, quy tập còn gặp nhiều khó khăn do thông tin về liệt sĩ và nơi an táng thiếu đồng bộ. Nhiều khu vực đã thay đổi địa hình do đô thị hóa, trong khi nhân chứng lịch sử ngày càng ít, nhiều người đã qua đời hoặc không còn nhớ rõ sự việc.

Ông đề nghị tiếp tục vận động người dân cung cấp thông tin, nhất là tại những địa bàn từng diễn ra chiến đấu, nơi đóng quân của bộ đội và các địa điểm an táng liệt sĩ.

Phấn đấu quy tập thêm 200 hài cốt liệt sĩ

Theo Thiếu tướng Lê Ngọc Hải, Phó Tham mưu trưởng Quân khu 7, TP Đồng Nai cần tập trung tìm kiếm, quy tập tại các căn cứ cách mạng, địa bàn trọng điểm và những khu vực có khả năng còn hài cốt liệt sĩ.

Thiếu tướng Lê Ngọc Hải, Phó Tham mưu trưởng Quân khu 7, phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Hoàng Anh

Qua rà soát tài liệu lịch sử, số lượng liệt sĩ hy sinh trong các trận đánh lớn còn nhiều. Vì vậy, các cơ quan chức năng cần tiếp tục xác minh, chuẩn hóa thông tin và xác định những khu vực ưu tiên để nâng cao hiệu quả tìm kiếm.

Theo kế hoạch, đến tháng 5/2027, các đơn vị trên địa bàn phấn đấu quy tập thêm 200 hài cốt liệt sĩ. Trong giai đoạn 2, chiến dịch dự kiến tăng thêm 1.000 chỉ tiêu trên toàn Quân khu 7, đòi hỏi TP Đồng Nai chủ động chuẩn bị nhân lực, phương tiện và phương án triển khai.

Bà Nguyễn Thị Hoàng, Phó Chủ tịch UBND TP Đồng Nai, cho biết địa phương cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, một số mặt công tác cần rút kinh nghiệm để triển khai bài bản, quyết liệt hơn trong giai đoạn tiếp theo.

Bà Huỳnh Thị Hằng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đồng Nai, trao bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc. Ảnh: Hoàng Anh

Bà đề nghị các đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm chủ trương, chính sách về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân cung cấp thông tin, đồng thời bảo đảm kỷ luật và quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ.

Tìm thấy 2 hài cốt liệt sĩ cùng lọ thuốc penicillin tại Campuchia

Cũng trong ngày 27/10, Đội K51 (Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk) cho biết, đơn vị vừa quy tập được 2 hài cốt liệt sĩ tại phum Ô Am, xã Sre Kh’tum, huyện Keosama, tỉnh Mondulkiri cùng nhiều di vật liên quan.

Hai hài cốt liệt sĩ được tìm thấy cùng nhiều di vật. Ảnh: Đội K51

Trước đó, sau khi tiếp nhận thông tin của người dân về 2 phần mộ liệt sĩ, Đội K51 đã nhanh chóng đến hiện trường xác minh và tổ chức khai quật.

Ở độ sâu hơn 70cm, lực lượng chức năng phát hiện nhiều di vật của các liệt sĩ như: dép cao su, cúc quần áo bộ đội, mảnh tăng, lọ thuốc penicillin, muôi nhôm… Hai phần mộ được an táng cách nhau khoảng 5m.

Dựa trên các di vật tìm thấy, Đội K51 xác định đây là hài cốt của liệt sĩ nên đã tiến hành quy tập theo đúng quy định. Sau đó hài cốt liệt sĩ được đưa về bảo quản, chăm sóc và thờ cúng tại Phòng thờ liệt sĩ ở nơi đóng quân dã ngoại của đơn vị.

Đây là hài cốt liệt sĩ thứ 7 và thứ 8 mà Đội K51 quy tập được sau hơn 1 tháng thực hiện nhiệm vụ tại Campuchia.

Đồng thời đây cũng là hài cốt liệt sĩ thứ 51 và 52 mà đơn vị tìm kiếm, quy tập được trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk và tỉnh Mondulkiri trong khuôn khổ "Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ".

Hoàng Anh