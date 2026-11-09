Lá đơn trách nhiệm của tuổi trẻ

Đang là sinh viên năm thứ nhất Trường đại học Duy Tân (Đà Nẵng), Cao Tuấn Kiệt, (SN 2007), thôn Tiến Nhất, xã Kim Phú quyết định xin bảo lưu kết quả học tập để viết đơn tình nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự năm 2027. Với Kiệt, đây không chỉ là một quyết định cá nhân mà còn là mong muốn được thực hiện trách nhiệm của một công dân trẻ đối với Tổ quốc.

Cao Tuấn Kiệt chia sẻ, em nghĩ thực hiện nghĩa vụ quân sự là trách nhiệm và cũng là niềm tự hào của mỗi thanh niên. Em muốn được rèn luyện trong môi trường quân đội, trưởng thành hơn về ý chí, kỷ luật và bản lĩnh. Dù hiện đang học đại học, em vẫn mong muốn được thực hiện nghĩa vụ với Tổ quốc, đóng góp một phần sức trẻ của mình.

Đợt tuyển quân năm 2027, xã Kim Phú có 21 thanh niên viết đơn tình nguyện tham gia - Ảnh: X.P

Cũng mang trong mình mong muốn ấy, Thái Mạnh Hùng (SN 2008), thôn Tân Thiện đã chủ động viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Sinh ra trong gia đình làm nông, có hai anh em, hoàn cảnh kinh tế còn khó khăn, Hùng được bố mẹ nuôi ăn học và đã hoàn thành chương trình THPT. Trong lá đơn gửi Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã, em bày tỏ mong muốn được tham gia lực lượng quân đội hoặc công an nhân dân trong năm 2027, sẵn sàng chấp hành kỷ luật, tích cực học tập, rèn luyện để trở thành người có ích.

Đặc biệt, những dòng chữ xác nhận của bố mẹ ở cuối lá đơn đã thể hiện sự đồng tình, động viên con lên đường thực hiện nghĩa vụ. Đó không chỉ là sự ủng hộ của gia đình mà còn là điểm tựa để người trẻ thêm vững tin với lựa chọn của mình.

Trường hợp của Kiệt và Hùng thể hiện tinh thần tình nguyện nhập ngũ đang lan tỏa trong thanh niên Kim Phú. Đợt tuyển quân năm 2027, toàn xã có 21 thanh niên viết đơn tình nguyện, trong đó 16 đơn đăng ký thực hiện nghĩa vụ quân sự và 5 đơn tình nguyện tham gia nghĩa vụ công an nhân dân. Đây là con số đáng ghi nhận ở một địa bàn miền núi, biên giới rộng, dân cư phân bố không đồng đều, đời sống của một bộ phận người dân còn khó khăn. Những lá đơn thể hiện sự chủ động, tinh thần sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ của thanh niên địa phương.

Để chuẩn bị cho mùa tuyển quân năm nay, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã Kim Phú đã tập trung rà soát, quản lý nguồn, nắm chắc số lượng thanh niên trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Công an nhân dân đến từng thôn, bản và gia đình. Trong đợt sơ tuyển, toàn xã có 111 thanh niên tham gia khám sức khỏe. Đây là cơ sở quan trọng để tiếp tục thực hiện các bước tuyển chọn, bảo đảm chất lượng công dân nhập ngũ. Dự kiến, chỉ tiêu giao quân năm 2027 của xã là 30 công dân.

Trung tá Hà Xuân Giáp, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Kim Phú cho biết, công tác tuyển quân năm 2027 được địa phương xác định là nhiệm vụ chính trị quan trọng, đòi hỏi sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp đồng bộ của cả hệ thống chính trị. Địa bàn xã rộng, có nhiều thôn, bản ở xa trung tâm, đời sống một bộ phận người dân còn khó khăn nên quá trình rà soát, nắm nguồn và vận động thanh niên cần được thực hiện thường xuyên, sâu sát đến từng hộ gia đình.

“Cùng với tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật, địa phương chú trọng gặp gỡ, động viên gia đình và thanh niên để các em nhận thức đầy đủ về quyền lợi, trách nhiệm khi thực hiện nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ tham gia công an nhân dân. Đặc biệt, những lá đơn tình nguyện là tín hiệu rất đáng mừng, thể hiện tinh thần trách nhiệm và ý thức sẵn sàng cống hiến của tuổi trẻ Kim Phú”, trung tá Hà Xuân Giáp cho hay.

Bên cạnh vai trò nòng cốt của cơ quan quân sự, cấp ủy chi bộ, trưởng thôn, bản và các tổ chức đoàn thể cũng là những lực lượng trực tiếp góp phần đưa chủ trương, chính sách đến với người dân. Với đặc thù địa bàn có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, công tác tuyên truyền cần gần gũi, dễ hiểu, phù hợp với từng nhóm đối tượng. Việc phát huy vai trò của những thanh niên đã viết đơn tình nguyện, những gia đình có truyền thống thực hiện nghĩa vụ quân sự cũng sẽ góp phần tạo hiệu ứng tích cực trong cộng đồng.

Những lá đơn viết bằng nét chữ của người trẻ hôm nay mang theo khát vọng được cống hiến, được rèn luyện và trưởng thành. Đó cũng là minh chứng cho tinh thần yêu nước được tiếp nối qua các thế hệ, để mỗi mùa tuyển quân không chỉ là một nhiệm vụ thường niên mà còn trở thành dịp khơi dậy niềm tự hào, trách nhiệm của thanh niên đối với quê hương, đất nước. Với sự chuẩn bị chủ động, quyết liệt của cả hệ thống chính trị và tinh thần xung kích của tuổi trẻ, Kim Phú đang hướng tới một mùa tuyển quân năm 2027 an toàn, dân chủ, đúng luật và hoàn thành chỉ tiêu được giao.