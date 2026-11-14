Lá đơn tình nguyện nhập ngũ của người cha trẻ

Gác niềm riêng, trọn tình với Tổ quốc

Giữa niềm vui gia đình vừa đón thêm thành viên mới, anh Nguyễn Sanh Lộc (SN 2004), ở thôn Triệu Hòa (thôn Hà My cũ, xã Triệu Bình, tỉnh Quảng Trị) đã đưa ra một quyết định đầy trách nhiệm: viết đơn tình nguyện thực hiện nghĩa vụ quân sự, sẵn sàng lên đường bảo vệ Tổ quốc.

Công dân tham gia khám sức khỏe sơ tuyển nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2027 tại xã Triệu Bình, tỉnh Quảng Trị. (Ảnh: X.D)

Con trai mới tròn 5 tháng tuổi, vợ chồng trẻ còn nhiều lo toan, công việc gia đình chưa thực sự ổn định. Với Lộc, việc tạm xa mái ấm khi con còn quá nhỏ chắc chắn không phải lựa chọn dễ dàng.

Thế nhưng, với mong muốn được rèn luyện, trưởng thành trong môi trường Quân đội nhân dân Việt Nam, cùng tình yêu quê hương, đất nước, người thanh niên này đã quyết định gác lại những tình cảm riêng để thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng của công dân.

Đằng sau quyết định ấy còn có sự đồng lòng, động viên của người vợ trẻ. Dù con thơ còn nhỏ, cuộc sống gia đình vẫn còn nhiều khó khăn, chị vẫn chia sẻ, ủng hộ lựa chọn của chồng, mong anh yên tâm lên đường thực hiện nghĩa vụ với Tổ quốc.

Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã Triệu Bình tổ chức sơ tuyển sức khỏe cho công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2027. (Ảnh: X.D)

Lá đơn của Lộc vì thế không chỉ thể hiện tinh thần xung kích, trách nhiệm của tuổi trẻ mà còn cho thấy sự đồng hành, sẻ chia từ gia đình. Đó là hình ảnh đẹp về những người trẻ biết gắn tình yêu gia đình với trách nhiệm đối với quê hương, đất nước.

Lan tỏa tinh thần tự nguyện trong mùa tuyển quân

Không chỉ có câu chuyện của anh Nguyễn Sanh Lộc, công tác tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2027 tại xã Triệu Bình cũng ghi nhận những kết quả tích cực.

Theo Trung tá Nguyễn Đức Định, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy xã, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã Triệu Bình, trong đợt sơ tuyển sức khỏe công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2027, địa phương đã tổ chức sơ tuyển cho 296 công dân. Kết quả, có 204 công dân đủ điều kiện sức khỏe; trong đó, 36 người viết đơn tình nguyện thực hiện nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.

Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã Triệu Bình tổ chức chương trình “Tiếp sức mùa tuyển quân” năm 2027, trao quà và nước uống động viên các công dân tham gia sơ tuyển. (Ảnh: X.D)

Đáng chú ý, trong số công dân đủ điều kiện sức khỏe có 57 người trình độ đại học và 14 người trình độ cao đẳng. Đây là tín hiệu tích cực, cho thấy chất lượng nguồn tuyển quân ngày càng được nâng lên, đồng thời phản ánh ý thức, trách nhiệm của thanh niên đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Để có được kết quả đó, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã đã phát huy vai trò nòng cốt của Ban CHQS trong tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương; đồng thời phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an, Trạm Y tế và các ban, ngành liên quan rà soát, quản lý công dân trong độ tuổi nhập ngũ. Công tác sơ tuyển được tổ chức nghiêm túc, công khai, dân chủ, khách quan, bảo đảm đúng quy trình, quy định.

Cùng với đó, địa phương chú trọng tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự, giáo dục truyền thống cách mạng, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và ý thức trách nhiệm của thanh niên đối với quê hương, đất nước. Qua đó, giúp mỗi công dân hiểu rõ hơn quyền lợi, nghĩa vụ của mình, nâng cao tinh thần tự giác, sẵn sàng lên đường thực hiện nhiệm vụ khi Tổ quốc cần.

Năm 2027, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh và Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị tiếp tục triển khai công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ với quyết tâm hoàn thành đủ chỉ tiêu, không ngừng nâng cao chất lượng. Với phương châm “tuyển người nào, chắc người đó”, các cấp tập trung thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, từ tuyên truyền, quản lý nguồn đến tổ chức sơ tuyển ngay từ cơ sở.

Công tác sơ tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2027 được triển khai đồng bộ tại các địa phương trong tỉnh Quảng Trị. (Ảnh: X.D)

Từ lá đơn tình nguyện của người cha trẻ Nguyễn Sanh Lộc đến 36 thanh niên tự nguyện viết đơn tại xã Triệu Bình, tất cả đang góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm, khát vọng cống hiến của tuổi trẻ Quảng Trị. Bởi tình yêu Tổ quốc không chỉ được thể hiện bằng lời nói mà còn được khẳng định qua những hành động cụ thể, bằng sự sẵn sàng đảm nhận trách nhiệm của mỗi công dân.

Với Lộc, hành trình thực hiện nghĩa vụ quân sự cũng là hành trình của một người chồng, người cha trẻ tạm gác niềm riêng để trưởng thành và cống hiến. Phía sau anh là mái ấm nhỏ với người vợ và đứa con thơ, là điểm tựa để anh yên tâm lên đường, tiếp nối truyền thống yêu nước của quê hương.