Lá đinh lăng nấu nước uống có tác dụng gì?

Nước lá đinh lăng mang lại nhiều lợi ích tốt cho sức khỏe nếu sử dụng đúng cách.

Lá đinh lăng được sử dụng làm rau gia vị và làm dược liệu trong y học cổ truyền. Các nghiên cứu về thành phần hóa học cho thấy lá đinh lăng chứa nhiều hợp chất thực vật, trong đó có saponin, flavonoid, polyphenol, alkaloid và một số hợp chất khác. Thành phần và hàm lượng các chất này có thể thay đổi tùy bộ phận của cây, tuổi cây, điều kiện trồng và phương pháp chế biến.

Một số tài liệu y học cổ truyền ghi nhận đinh lăng được sử dụng với nhiều mục đích khác nhau. Trong dân gian, lá đinh lăng cũng được chế biến theo nhiều cách, trong đó có nấu nước uống kết hợp với một số nguyên liệu tự nhiên. Tuy nhiên, hiệu quả và mức độ an toàn của từng cách sử dụng cần được xem xét dựa trên bằng chứng khoa học hiện có.

Nước lá đinh lăng tươi giúp thanh nhiệt

- Nguyên liệu: Lá đinh lăng tươi 50 g -100 g.

- Cách nấu: Rửa sạch lá đinh lăng, ngâm qua nước muối loãng; cho lá vào nồi cùng 1 - 2 lít nước, đun sôi khoảng 10 - 15 phút trên lửa nhỏ để các hoạt chất tiết ra hết.

- Cách dùng: Chắt lấy nước, uống khi còn ấm hoặc để nguội dùng trong ngày. Thức uống này giúp thanh nhiệt, làm mát cơ thể và giảm cảm giác uể oải khi làm việc căng thẳng.

Nước lá đinh lăng khô hỗ trợ cải thiện giấc ngủ

- Nguyên liệu: Lá đinh lăng phơi khô 20 g - 30 g.

- Cách nấu: Rửa sơ lá khô qua nước sạch để loại bỏ bụi bẩn; cho nguyên liệu vào ấm, rót 800ml nước sôi vào hãm như pha trà trong khoảng 15 - 20 phút.

- Cách dùng: Uống nước lá đinh lăng ấm vào buổi chiều hoặc trước khi đi ngủ khoảng 1 tiếng. Vị đắng nhẹ, thơm dịu của lá đinh lăng giúp dịu thần kinh, hỗ trợ cải thiện giấc ngủ.