Lá cờ đỏ sao vàng xuất hiện tại Sở Giao dịch chứng khoán New York

Chỉ còn ba ngày nữa, quyết định của FTSE Russell đưa Việt Nam từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp sẽ chính thức có hiệu lực. Sau 26 năm hoạt động, thị trường chứng khoán Việt Nam đang đứng trước một cột mốc được chờ đợi từ lâu trong quá trình hội nhập với thị trường vốn quốc tế.

Chiều 17/9 theo giờ địa phương, quốc kỳ Việt Nam xuất hiện tạiSở Giao dịch Chứng khoán New York (NYSE). cùng thông điệp: "Congratulations Vietnam! From Frontier to Emerging Market - A milestone year in the making. A new place chapter for Vietnam and its place in global capital markets."

Tạm dịch: "Chúc mừng Việt Nam! Từ Thị trường Cận biên đến Thị trường Mới nổi - Một năm cột mốc được chờ đợi từ lâu. Một chương mới cho Việt Nam và vị thế của đất nước trên thị trường vốn toàn cầu."

Lá cờ đỏ sao vàng của Việt Nam xuất hiện tại NYSE chiều ngày 17/9 theo giờ địa phương. (Nguồn: SSC).

Cùng ngày, tại Việt Nam, thông tin từ Báo Chính phủ cho biết Thủ tướng Lê Minh Hưng có buổi tiếp bà Fiona Bassett, Tổng Giám đốc điều hành FTSE Russell, cùng đoàn đại diện các tổ chức đầu tư toàn cầu. Đại diện các quỹ đầu tư lớn như BlackRock, với quy mô tài sản quản lý hơn 15.000 tỷ USD, và Vanguard, với quy mô 10.000 - 12.000 tỷ USD, cũng tham dự.

Việt Nam sẽ chính thức được FTSE Russell đưa vào nhóm thị trường mới nổi thứ cấp trong các bộ chỉ số cổ phiếu toàn cầu từ ngày 21/9. Lộ trình này đã được FTSE Russell công bố và xác nhận qua các kỳ đánh giá vào tháng 9/2025 và tháng 3/2026.

Việc nâng hạng diễn ra trong bối cảnh Việt Nam đang đặt mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026 và giai đoạn 2026 - 2030. GDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 8,18%.

Theo Thủ tướng Lê Minh Hưng, để thực hiện các mục tiêu tăng trưởng, phát triển thị trường vốn là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm huy động nguồn lực từ khu vực tư nhân, hướng tới cân bằng hơn với hệ thống tín dụng ngân hàng.

Việt Nam cũng xác định việc nâng hạng là điểm khởi đầu cho một giai đoạn phát triển mới của thị trường vốn, trong đó mục tiêu là thu hút thêm dòng vốn quốc tế, đặc biệt từ các quỹ đầu tư chủ động và thụ động.

Việc nâng hạng không chỉ mang ý nghĩa về mặt phân loại thị trường mà còn mở ra kỳ vọng về sự gia tăng quan tâm của các tổ chức đầu tư quốc tế. Tuy nhiên, với thị trường và nhà đầu tư, yếu tố đáng chú ý hơn là những thay đổi thực tế sau khi nâng hạng, đặc biệt về quy mô dòng vốn ngoại, thanh khoản và mức độ tham gia của các quỹ đầu tư toàn cầu.

Để duy trì mức xếp hạng và đáp ứng các tiêu chuẩn của thị trường mới nổi, Việt Nam đã ban hành Chiến lược phát triển thị trường chứng khoán đến năm 2030. Chính phủ cũng đã thông qua Đề án Cải cách tổng thể thị trường tài chính đến năm 2045.

Theo định hướng được nêu ra, các công việc tiếp theo gồm duy trì đối thoại với FTSE Russell, sớm triển khai cơ chế đối tác bù trừ trung tâm (CCP), tăng cường áp dụng các tiêu chuẩn phát triển bền vững (ESG) và minh bạch thông tin theo nguyên tắc quản trị công ty của OECD.

FTSE Russell nói gì về thị trường Việt Nam?

Bà Fiona Bassett, Tổng Giám đốc điều hành Tổ chức FTSE Russell phát biểu tại buổi tiếp. (Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc).

Tại sự kiện "A Celebration, Viet Nam into EM" do CTCP Chứng khoán SSI (Mã: SSI) tổ chức, bà Fiona Bassett -CEO của FTSE Russell đánh giá việc Việt Nam được đưa vào nhóm thị trường mới nổi thứ cấp trong các bộ chỉ số cổ phiếu toàn cầu của FTSE Russell từ tháng 9/2026 là một dấu mốc có ý nghĩa lớn đối với thị trường vốn Việt Nam.

Theo CEO FTSE Russell, kết quả này phản ánh những bước tiến của Việt Nam trong củng cố thị trường vốn, cải thiện khả năng tiếp cận thị trường và tăng cường hội nhập với cộng đồng đầu tư toàn cầu.

Bà cho rằng đây cũng là kết quả của quá trình cải cách, hiện đại hóa và hợp tác trong dài hạn giữa các cơ quan quản lý, sở giao dịch, thành viên thị trường và cộng đồng nhà đầu tư. FTSE Russell đã đồng hành với các cơ quan chức năng và thành viên thị trường Việt Nam trong nhiều năm và chứng kiến quá trình hợp tác này.

Fiona Bassett nhận định Việt Nam có thể trở thành một hình mẫu để các quốc gia khác tham khảo khi thực hiện hành trình tương tự. Tuy nhiên, theo bà, việc nâng hạng mới là một phần trong câu chuyện lớn hơn về vai trò ngày càng tăng của Việt Nam trên thị trường vốn toàn cầu và mức độ quan tâm ngày càng lớn của các nhà đầu tư quốc tế.

Những tiến bộ trong những năm gần đây, theo CEO FTSE Russell, đã giúp thị trường Việt Nam có vị thế tốt hơn để thu hút sự tham gia của cộng đồng đầu tư toàn cầu. Bà cho biết FTSE Russell tự hào đã có thể đóng góp một phần vào quá trình này và mong muốn tiếp tục đồng hành với Việt Nam trong những năm tới.

Bà Fiona Bassett gọi ngày Việt Nam được nâng hạng là một cột mốc mà thị trường sẽ còn ghi nhớ trong thời gian dài.