Lá cờ đầu trong phong trào thi đua quyết thắng của LLVT thành phố Huế
Phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, Trung đoàn 6, Bộ CHQS thành phố Huế tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật; đồng thời tích cực giúp nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, phát triển kinh tế, ổn định đời sống. Đó là cơ sở để đơn vị được đề nghị tặng Cờ thi đua xuất sắc của Bộ Quốc phòng, khẳng định vị thế lá cờ đầu trong phong trào Thi đua Quyết thắng của lực lượng vũ trang thành phố.
Nguồn QĐND: https://media.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/la-co-dau-trong-phong-trao-thi-dua-quyet-thang-cua-llvt-thanh-pho-hue-64748