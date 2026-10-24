Lá cờ đầu trong phong trào thi đua quyết thắng của LLVT thành phố Huế

Trong bối cảnh toàn cầu hóa, kinh tế thị trường và chuyển đổi số đang làm thay đổi nhanh chóng đời sống xã hội, yêu cầu nhận thức sâu hơn về vai trò của văn hóa trong định hướng và điều chỉnh hành vi cộng đồng trở nên đặc biệt cấp thiết. Những giá trị và chuẩn mực văn hóa, từ tư tưởng Hồ Chí Minh, hệ giá trị chân - thiện - mỹ đến cấu trúc chiều sâu của văn hóa, chính là “hệ điều tiết mềm” nhưng bền vững, giúp xã hội vận hành hài hòa, hạn chế lệch chuẩn, kiến tạo nền tảng phát triển.