Là cháu của diễn viên Quách Ngọc Ngoan, Á hậu 1 Khánh Linh có thích đóng phim?

Sau khi Trần Xuân Khánh Linh trở thành Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2026, mọi thông tin liên quan đến nàng hậu đều được đông đảo khán giả quan tâm. Cư dân mạng rất thích thú khi biết Khánh Linh là cháu gái của Quách Ngọc Ngoan, nam diễn viên nổi tiếng với nhiều phim ăn khách như Trại Buôn Người, Thiên Đường Máu, Báu Vật Trời Cho...

Trò chuyện với trang Ngôi Sao, Quách Ngọc Ngoan không giấu được niềm vui mừng khi Khánh Linh có thứ hạng cao tại cuộc thi nhan sắc uy tín hàng đầu Việt Nam. Nam diễn viên cho rằng danh hiệu Á hậu 1 sẽ tốt cho con đường phát triển của Khánh Linh, và nếu cô đam mê nghệ thuật thì hãy cứ trải nghiệm để biết bản thân có phù hợp hay không. Bản thân Quách Ngọc Ngoan luôn ủng hộ cháu gái hãy tự tin để là chính mình.

Nhiều khán giả hy vọng Á hậu Khánh Linh sẽ thử sức với một vai diễn nào đó. Bởi cô có gương mặt ăn hình, nụ cười rạng rỡ và đôi mắt luôn lấp lánh niềm vui. Bản thân nàng hậu cũng có bản lĩnh sân khấu rất ổn, luôn tự tin trước ống kính. Trong đêm Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026, Khánh Linh đã chẳng may bị vấp ngã trong phần thi trang phục dạ hội nhưng cô đã nhanh chóng lấy lại tinh thần để tiếp tục hoàn thành màn trình diễn, không để sự cố ảnh hưởng đến mình.

Trước khi thử sức ở cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 và trở thành Á hậu 1, Khánh Linh từng làm người mẫu ảnh, trình diễn cho nhiều thương hiệu thời trang. Cô cũng biết chơi nhiều môn thể thao như bóng rổ, chạy bộ, golf để giữ vóc dáng, tăng cường sức khỏe và độ bền. Khánh Linh cũng là thí sinh duy nhất trả lời câu hỏi ứng xử dành cho Top 5 bằng hai thứ tiếng, tạo ấn tượng mạnh với khán giả. Những yếu tố ấy càng khiến cư dân mạng tin rằng nàng hậu sẽ tỏa sáng nếu gia nhập showbiz.