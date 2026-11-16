Lá chắn UAV Ukraine gặp khó, Tổng thống Zelensky lên tiếng về Starshield

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cảnh báo, những hạn chế kết nối Starshield đang ảnh hưởng năng lực đánh chặn UAV và bảo vệ hạ tầng năng lượng nước này. (Nguồn: PBS)

Trong thông báo trên Telegram, nhà lãnh đạo Ukraine cho biết, các UAV đánh chặn bị mất liên lạc với người điều khiển khi di chuyển với tốc độ vượt 161 km/h.

Trong khi đó, theo tình báo quốc phòng nước này, UAV Shahed sử dụng động cơ phản lực của Nga có thể đạt vận tốc 300-400 km/h, khiến lực lượng phòng thủ gặp khó khăn trong quá trình truy đuổi.

Đề cập các cuộc tập kích nhằm vào hệ thống điện, Tổng thống Zelensky nhấn mạnh: “Nga đang sử dụng UAV Shahed để tấn công các trạm biến áp. Nhiều cuộc tấn công đã vượt qua hệ thống phòng thủ của Ukraine do các thiết bị Starshield hoạt động dọc tiền tuyến và tại những vùng lãnh thổ tạm thời bị chiếm đóng vẫn bị giới hạn tốc độ kết nối”.

Trước tình hình trên, nhà lãnh đạo Ukraine khẳng định: “Chúng tôi mong những hạn chế này được dỡ bỏ. Khả năng bảo vệ sinh mạng người dân và hệ thống năng lượng Ukraine trước mùa Đông phụ thuộc trực tiếp vào điều đó”.

Để giải quyết vấn đề, Tổng thống Zelensky đã chỉ đạo Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng và Văn phòng Tổng thống phối hợp chặt chẽ với phía Mỹ cùng SpaceX.

Tuy nhiên, tập đoàn công nghệ Mỹ bác bỏ cáo buộc trên, khẳng định không có thay đổi nào về tốc độ hoạt động của hệ thống Starshield.

Trước đó, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth hồi tháng 10/2026 cũng cho biết, Lầu Năm Góc không ban hành chỉ thị hạn chế dịch vụ này.

Theo giới chức Ukraine, tình trạng gián đoạn kết nối từng xuất hiện vào giữa tháng 10 và được khắc phục sau đó, song gần đây lại tái diễn.

Do hai bên đưa ra những thông tin trái ngược, nguyên nhân gây mất liên lạc hiện vẫn chưa được làm rõ.

Hạ tầng năng lượng tiếp tục là “nạn nhân”

Khu vực Zaporizhzhia của Ukraine hứng chịu các cuộc tập kích trong đêm của lực lượng Nga. (Nguồn: DW)

Tranh cãi về Starshield diễn ra trong bối cảnh các cuộc tấn công của Nga tiếp tục gây thiệt hại cho cơ sở hạ tầng thiết yếu tại Ukraine.

Theo nhà cung cấp năng lượng DTEK, một công trình điện tại Odesa bị tập kích trong đêm 14 rạng sáng 15/11, khiến khoảng 41.000 hộ gia đình mất điện.

Cùng thời điểm, giới chức Kiev thông báo hai người thiệt mạng trong cuộc tấn công bằng UAV nhằm vào cơ sở hạ tầng trọng yếu tại khu vực Koriukivka ở miền Bắc.

Quân đội nước này cho biết đã bắn hạ 106 trong tổng số 132 thiết bị bay không người lái do Nga triển khai trong đêm.

Theo thống kê do Tổng thống Zelensky công bố, trong một tuần qua, lực lượng của Moscow đã sử dụng hơn 2.300 UAV tấn công, 1.590 bom dẫn đường và 15 tên lửa các loại.

Các đợt tập kích gây ảnh hưởng nhiều công trình năng lượng tại Zaporizhzhia, Sumy, Odesa, Zhytomyr và Kirovohrad, cũng như hệ thống đường sắt tại một số địa phương khác.

Về phía Nga, Bộ Quốc phòng nước này ngày 15/11 tuyên bố đã tiến hành các cuộc không kích nhằm vào sân bay quân sự, kho đạn và những cơ sở phục vụ hoạt động tác chiến của Ukraine.

Trong khi đó, giới chức Moscow thông báo một kỹ sư điện thiệt mạng và bốn người bị thương sau cuộc tập kích bằng UAV của Ukraine tại khu vực Taganrog.

Tại thành phố Nizhnekamsk thuộc Cộng hòa Tatarstan, sáu người khác bị thương khi các cơ sở công nghiệp và khu dân cư hứng chịu những đợt tấn công tương tự.

Các diễn biến quân sự trên xảy ra giữa lúc Mỹ tiếp tục nỗ lực thúc đẩy thỏa thuận ngừng bắn giữa hai bên.

Gần đây, các nhà đàm phán Washington đã kết thúc những chuyến làm việc tại Moscow và Kiev.

Tuy nhiên, bất đồng vẫn hiện hữu, đặc biệt quanh những cuộc tấn công nhằm vào cơ sở năng lượng và các điều kiện bảo đảm an ninh.

(theo Anadolu, Al Jazeera)