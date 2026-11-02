'Lá chắn thép' giữ yên biên giới

Giải mã những mắt xích ẩn danh

Đầu tháng 10/2026, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế (CKQT) La Lay phối hợp với Phòng Quản lý XNC, Công an tỉnh trao trả, trục xuất 9 người quốc tịch Lào nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Trước đó, lực lượng chức năng phát hiện Hồ Văn Nghèo (SN 1987), trú tại xã La Lay, điều khiển phương tiện chở 2 người Lào không có giấy tờ tùy thân. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Nghèo, lực lượng chức năng phát hiện thêm 7 người quốc tịch Lào không có giấy tờ tùy thân và giấy tờ XNC.

Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng tạm giữ Hồ Thị Khanh (SN 1996), trú tại xã A Lưới 5, TP. Huế và Hồ Thị A Út (SN 1989), trú tại xã La Lay. Các đối tượng khai nhận đã tổ chức đưa, dẫn 9 người Lào nhập cảnh trái phép vào Việt Nam để tìm việc làm.

Theo thượng tá Ngô Trường Khôi, Đồn trưởng Đồn Biên phòng CKQT La Lay, hiện nay, đồn đang quản lý 22,572km đường biên giới. Địa bàn tương đối hiểm trở với chủ yếu là rừng rậm, núi cao, vực sâu. Tuy nhiên, địa hình ấy vẫn không thể ngăn bước chân liều lĩnh của một số đối tượng. Để đưa người qua biên giới, chúng đã móc nối thành đường dây, sử dụng nhiều thủ đoạn.

“Ngoài thường xuyên tuần tra, kiểm soát, bám địa bàn, gần đây, chúng tôi còn có thêm một nhiệm vụ khác là rà soát, nắm bắt thông tin trên không gian mạng”, thượng tá Khôi cho biết.

Công tác tuần tra, kiểm soát trên tuyến biên giới Việt Nam-Lào được tiến hành thường xuyên, nghiêm túc, góp phần giữ yên biên giới - Ảnh: Q.H

Như chia sẻ của thượng tá Ngô Trường Khôi, hiện nay, các đối tượng xấu không hoạt động riêng lẻ, mà có sự móc nối, phân công rõ ràng để thực hiện hành vi XNC trái phép. Việc trao đổi, thỏa thuận chủ yếu được thực hiện qua không gian mạng, bằng tài khoản ẩn danh, sim rác.

Trong đường dây, chúng sử dụng người địa phương, thông thạo địa bàn để dẫn đường, đưa đón người, rồi chuyển giao. Việc chia nhỏ đường dây thành nhiều mắt xích nhằm gây khó khăn cho lực lượng chức năng trong quá trình điều tra, truy xét.

Quảng Trị có đường biên giới đất liền tiếp giáp với 3 tỉnh của nước bạn Lào dài 409,982km. Nơi đây, địa hình đa dạng, có sông, suối xen kẽ với nhiều đường mòn, lối mở. Các đối tượng thường chọn thời điểm ban đêm để tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng.

Một thực tế khác là do có quan hệ thân tộc, quen biết, người dân hai bên biên giới thường qua thăm thân, làm ăn, mua nhu yếu phẩm nhưng một số người lại chưa có các giấy tờ theo quy định. Lợi dụng điều đó, các đối tượng thường trà trộn, giả làm người dân khu vực biên giới để XNC trái phép.

Tạo lá chắn “đa tầng”

Nhận thức rõ thực tế ấy, các lực lượng chức năng trên địa bàn đã tích cực vào cuộc, kiểm soát chặt chẽ khu vực biên giới. Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh chỉ đạo đổi mới phương thức tuần tra, kiểm soát, chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa, từ ngoài biên giới. Nhiều chuyên đề nghiệp vụ đã được triển khai. Đặc biệt, mới đây, Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh điều động, tăng cường 72 cán bộ dạn dày kinh nghiệm về các địa bàn xung yếu.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo lấy lời khai một đối tượng tổ chức đưa người xuất, nhập cảnh trái phép qua biên giới - Ảnh: Q.H

Tại Đồn Biên phòng CKQT Lao Bảo, công tác phòng, chống XNC trái phép được chú trọng triển khai. Đơn vị duy trì 12 tổ, chốt với gần 100 cán bộ, chiến sĩ bám địa bàn dọc các “điểm nóng”. Không dừng lại ở đó, đồn còn phát huy tối đa thế mạnh của công nghệ. Tại cửa khẩu, hệ thống cổng giám sát tự động, camera nhận diện sinh trắc học và công nghệ quét ảnh nhiệt ban đêm được kích hoạt, trở thành “mắt thần” soi rõ mọi biến động.

Thượng tá Hồ Lê Luận, Chính trị viên Đồn Biên phòng CKQT Lao Bảo, khẳng định: "Sự hỗ trợ của phương tiện kỹ thuật hiện đại cùng cơ chế phối hợp tác chiến chặt chẽ, trao đổi thông tin nghiệp vụ thường xuyên với lực lượng bảo vệ biên giới nước bạn Lào đã giúp chúng tôi chủ động chặt đứt nhiều mắt xích, đường dây XNC trái phép. Từ đầu năm đến nay, đồn đã chủ trì, phối hợp các lực lượng đấu tranh, phát hiện, xử lý 6 vụ XNC trái phép”.

Tuy nhiên, theo thượng tá Luận, dù trang thiết bị hiện đại, vòng vây thép có khép kín đến đâu thì “lá chắn” vững chãi nhất trên dải biên cương vẫn là lòng dân. Hiểu rõ điều đó, cán bộ, chiến sĩ BĐBP Quảng Trị trên tuyến biên giới nói chung, Đồn Biên phòng CKQT Lao Bảo nói riêng thường xuyên về từng bản làng để tuyên truyền, vận động, lắng nghe tiếng nói Nhân dân. Phong trào “Toàn dân tham gia phòng, chống XNC trái phép” được xây dựng, phát huy hiệu quả. Các mô hình như “Tổ tự quản đường biên, cột mốc”, “Tiếng loa biên phòng”, “Kết nghĩa bản-bản 2 bên biên giới”… tạo ra sự chuyển biến. Từ đây, nhiều người dân đã tình nguyện trở thành "tai mắt" của BĐBP.

Giữa đại ngàn Trường Sơn, biên giới quốc gia không chỉ được đánh dấu bằng những cột mốc, mà còn có một “lá chắn đa tầng” vững chắc, kết hợp giữa kỷ luật quân đội, công nghệ hiện đại… với thế trận lòng dân. Lá chắn đó đã, đang và sẽ góp phần đẩy lùi XNC trái phép, giữ yên biên giới.