Các đại biểu tham dự chương trình.

Chiều 9/11, Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức chương trình “Lá chắn số – An toàn trên không gian mạng” tại Trường Cao đẳng nghề số 4, hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 2026. Chương trình thu hút hơn 300 người tham gia.

Các thủ đoạn được cảnh báo gồm giả danh cơ quan chức năng để đe dọa, thao túng tâm lý; chiếm đoạt mã xác thực OTP; dùng trí tuệ nhân tạo (AI), deepfake giả mạo hình ảnh, giọng nói người thân nhằm lừa lấy tiền.

Đại tá Thái Đức Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Cục Chính trị, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 4 phát biểu chỉ đạo.

Đại tá Thái Đức Hạnh, Phó chủ nhiệm Chính trị Quân khu 4, cho biết tội phạm mạng liên tục thay đổi thủ đoạn, ngày càng khó nhận diện. Sự thiếu cảnh giác, tâm lý hám lợi và thiếu hiểu biết pháp luật có thể khiến người dùng trở thành nạn nhân.

Chương trình cũng cảnh báo hệ lụy từ cờ bạc, cá độ trực tuyến, đầu tư tài chính đa cấp, tiền ảo biến tướng và vay qua ứng dụng tín dụng đen.

Thông qua tiểu phẩm “Cái bẫy sau cuộc gọi giả”, tư vấn pháp lý và trò chơi tương tác Kahoot, người tham gia tìm hiểu cách nhận diện thủ đoạn lừa đảo, xử lý các tình huống có nguy cơ mất an toàn thông tin, tài sản và lộ bí mật quân sự.

Ban tổ chức hướng dẫn áp dụng quy trình bốn bước “Dừng lại – Kiểm chứng – Bảo vệ – Báo cáo” khi gặp dấu hiệu lừa đảo; yêu cầu không tham gia cờ bạc trực tuyến, vay tín dụng đen hoặc đăng tải, chia sẻ thông tin thuộc bí mật quân sự, bí mật đơn vị trên mạng xã hội.

Ban tổ chức trao quà cho các đoàn viên công đoàn, người lao động, học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

Dịp này, ban tổ chức trao quà cho đoàn viên công đoàn, người lao động, học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.