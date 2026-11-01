Lá chắn 'không một mình' bảo vệ thế hệ số Cà Mau

Câu lạc bộ "Niềm tin số" Cà Mau phát động Chiến dịch "Không một mình” với thông điệp “Kết nối không tổn thương”. (Ảnh: HỮU ĐỆ)

Trước thực trạng các thủ đoạn và cạm bẫy liên tục biến đổi tinh vi dưới sự hỗ trợ trí tuệ nhân tạo (AI), thời gian qua, ngành chức năng Cà Mau đã chủ động triển khai Chiến dịch “Không một mình” với thông điệp “Kết nối không tổn thương”. Chiến dịch nhằm giúp trang bị kỹ năng an toàn số, để mỗi thanh niên, học sinh vùng sông nước Cà Mau không đơn độc trước những cạm bẫy ẩn hiện trên không gian mạng.

Lá chắn kỹ năng bảo vệ thế hệ số

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về triển khai Chiến dịch “Không một mình” năm 2026, Công an tỉnh đã phát huy vai trò nòng cốt, chủ động phối hợp chặt chẽ với các ngành, đoàn thể, địa phương và các đơn vị trường học tổ chức chuỗi hoạt động tuyên truyền, giáo dục kỹ năng an toàn trực tuyến sâu rộng.

Diễn ra từ ngày 10/10 đến hết ngày 10/12/2026, chiến dịch hướng trọng tâm vào độ tuổi từ 10 đến 22 tuổi, đồng thời nâng cao trách nhiệm của gia đình, nhà trường và xã hội trong việc bảo vệ người trẻ trên môi trường số.

Một trong những điểm nhấn là chương trình tuyên truyền do Phòng An ninh mạng Công an tỉnh Cà Mau phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức, thu hút đông đảo đoàn viên, sinh viên tiêu biểu cùng các nhà sáng tạo nội dung.

Đoàn viên thanh niên, sinh viên Cà Mau tích cực trao đổi về thủ đoạn lừa đảo “việc nhẹ lương cao” trong các buổi tuyên truyền chiến dịch “Không một mình”. (Ảnh: HỮU ĐỆ)

Theo Đại tá Hoàng Ngọc Đạo, Trưởng phòng An ninh mạng, Công an tỉnh Cà Mau, bằng phương pháp tiếp cận sinh động, trực quan, các báo cáo viên đã giải mã chi tiết các kịch bản lừa đảo phổ biến hiện nay: từ cạm bẫy “việc nhẹ lương cao” trên Telegram, thủ đoạn gián tiếp thông qua bẫy tình cảm trên ứng dụng hẹn hò, dụ dỗ cho thuê, mượn tài khoản ngân hàng, cho đến nguy cơ giả mạo khuôn mặt, giọng nói bằng công nghệ AI (Deepfake) để vay tiền.

Phòng An ninh mạng Công an tỉnh Cà Mau tuyên truyền Chiến dịch “Không một mình” tại Trường đại học Bạc Liêu. (Ảnh: HỮU ĐỆ)

“Người trẻ không chỉ được cảnh báo về các rủi ro mà còn được truyền đạt nguyên tắc ứng phó sống còn: “Chậm lại 3 giây” trước mọi tương tác bất thường. Học sinh, sinh viên được hướng dẫn tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, mật khẩu, mã OTP; biết cách báo cáo tài khoản độc hại và tìm kiếm sự hỗ trợ ngay khi bị đe dọa”, Đại tá nhấn mạnh.

Bên cạnh tuyên truyền, cán bộ phòng An ninh mạng Công an tỉnh Cà Mau còn trao tặng nhiều phần quà đến các em học sinh tại các buổi lan tỏa chiến dịch “Không một mình". (Ảnh: HỮU ĐỆ)

Song song đó, mạng lưới “Câu lạc bộ Niềm tin số” được khởi xướng với sự hưởng ứng của 50 KOL, quản trị viên và nhà sáng tạo nội dung trên địa bàn tỉnh Cà Mau. Lực lượng này tạo nên cánh tay nối dài, lan tỏa thông điệp tích cực và khuyến khích mỗi đoàn viên, sinh viên trở thành một “Đại sứ An toàn số học đường”, vừa tự bảo vệ mình, vừa sẵn sàng hỗ trợ bạn bè khi gặp khủng hoảng trực tuyến.

Cùng em đi qua cạm bẫy

Đến nay, Phòng An ninh mạng Công an tỉnh Cà Mau đã phổ biến chiến dịch tại gần 20 trường học, tập huấn cho hơn 600 giáo viên, chuyên gia, KOL và tiếp cận hơn 4.000 lượt học sinh, sinh viên. Không dừng lại ở cấp đại học hay cao đẳng, chiến dịch còn được triển khai linh hoạt, phù hợp với tâm lý từng lứa tuổi học sinh từ trung học cơ sở đến tiểu học tại các địa phương trong tỉnh.

Cán bộ Phòng An ninh mạng tuyên truyền chiến dịch “Không một mình” tại các điểm trường trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau. (Ảnh: HỮU ĐỆ)

Tại Trường trung học cơ sở Võ Nguyên Giáp (phường Vĩnh Trạch), Phòng An ninh mạng phối hợp với Công an địa phương trang bị kỹ năng bảo vệ dữ liệu cá nhân, phòng tránh bẫy tuyển cộng tác viên online, đường link chứa mã độc hay giả danh cơ quan chức năng.

Đánh giá về ý nghĩa chương trình, ông Nguyễn Quốc Tự, Hiệu trưởng Trường trung học cơ sở Võ Nguyên Giáp cho biết: “Việc trang bị kỹ năng an toàn trên không gian mạng cho học sinh là rất cần thiết, bởi các em tiếp xúc với Internet từ sớm nhưng chưa phải lúc nào cũng đủ khả năng nhận biết những nguy cơ tiềm ẩn. Sự phối hợp giữa lực lượng công an và nhà trường giúp học sinh nâng cao ý thức tự bảo vệ, đồng thời nhắc nhở phụ huynh quan tâm, đồng hành cùng con trong quá trình sử dụng mạng xã hội”.

Đông đảo giáo viên, học sinh Trường trung học cơ sở Thanh Tùng (tỉnh Cà Mau) hưởng ứng Chiến dịch “Không một mình” với thông điệp “Kết nối không tổn thương”. (Ảnh: HỮU ĐỆ)

Tại các địa bàn vùng sâu vùng xa của tỉnh Cà Mau như Cái Đôi Vàm, Thanh Tùng, nội dung tuyên truyền được cô đọng qua video clip sinh động về 3 thủ đoạn thao túng “bắt cóc online” và thông điệp “5 không”: Không nghe-Không nói-Không tin-Không sợ hãi-Không làm theo.

Em Trịnh Thảo Ngân, học sinh lớp 6A, Trường trung học cơ sở Thanh Tùng, chia sẻ: “Qua buổi tuyên truyền, em biết không nên chia sẻ thông tin cá nhân, không bấm vào đường link lạ và không làm theo yêu cầu của người không quen biết trên mạng. Nếu gặp chuyện khiến em lo sợ hoặc bị ai đó đe dọa, em sẽ báo ngay cho cha mẹ, thầy cô để được giúp đỡ”.

Lời nhắn cảnh giác dành cho giới trẻ Cà Mau

Chiến dịch “Không một mình” mang đến bài học đắt giá và lời cảnh báo nghiêm túc dành cho tất cả các bạn trẻ Cà Mau trong thời đại số. Môi trường mạng là không gian mở mang lại vô vàn cơ hội, nhưng cũng tiềm ẩn vô số cạm bẫy được bọc lót tinh vi dưới những lời mời gọi hấp dẫn.

Sự thiếu cảnh giác, tâm lý hám lợi từ "việc nhẹ lương cao”, hay sự tò mò, nhẹ dạ trước những mối quan hệ ảo hoàn toàn có thể đẩy người trẻ vào thế bị thao túng, tống tiền hoặc trở thành công cụ tiếp tay cho tội phạm.

Thông điệp “5 không" để an toàn trên mạng” được cán bộ Phòng An ninh mạng Công an tỉnh Cà Mau truyền tải đến các em học sinh Trường tiểu học và trung học cơ sở Nguyễn Việt Khái, xã Cái Đôi Vàm, tỉnh Cà Mau. (Ảnh: HỮU ĐỆ)

Để tự bảo vệ mình và người thân, Đại tá Hoàng Ngọc Đạo khuyến cáo mỗi bạn trẻ Cà Mau cần khắc ghi những nguyên tắc vàng, gồm: Tuyệt đối bảo mật thông tin: Không chia sẻ dữ liệu cá nhân, căn cước công dân, tài khoản ngân hàng, mật khẩu hay mã OTP cho bất kỳ ai trên không gian mạng; cảnh giác trước quà tặng và tài chính: Không tin vào các lời mời nhận thưởng, việc nhẹ lương cao hay các yêu cầu chuyển tiền, cho mượn tài khoản ngân hàng.

Bên cạnh đó, cần giữ bình tĩnh và thực hiện nguyên tắc “Chậm lại 3 giây”: Khi nhận được thông tin đe dọa, cầu cứu hay mời gọi khẩn cấp, hãy dừng lại xác minh qua kênh chính thống, tuyệt đối không hoảng sợ hay làm theo hướng dẫn của kẻ lạ.

Sau cùng, cần lên tiếng khi gặp sự cố: Khi phát hiện dấu hiệu bất thường hoặc bị đe dọa, thao túng, các bạn trẻ tuyệt đối không tự giải quyết hay chịu đựng một mình mà phải báo ngay cho gia đình, nhà trường hoặc cơ quan Công an nơi gần nhất.

“Bảo vệ trẻ em trên không gian mạng không thể chỉ trông chờ vào lực lượng chức năng mà cần sự đồng hành của gia đình, nhà trường và toàn xã hội. Quan trọng nhất là giúp các em nhận diện được nguy cơ, biết cách tự bảo vệ và mạnh dạn lên tiếng, tìm kiếm sự hỗ trợ khi gặp tình huống bất thường. Khi các em không còn đơn độc trước những đe dọa trực tuyến, nguy cơ bị xâm hại sẽ được hạn chế hiệu quả”, Đại tá Hoàng Ngọc Đạo nhấn mạnh.

“Không một mình” không chỉ là tên gọi của một chiến dịch, mà là lời cam kết mạnh mẽ của ngành chức năng và Công an tỉnh Cà Mau và toàn xã hội. Khi mỗi gia đình biết lắng nghe, nhà trường chủ động bảo vệ và bản thân mỗi người trẻ nâng cao tinh thần trách nhiệm, không gian mạng sẽ trở thành môi trường an toàn, lành mạnh để thế hệ trẻ tự tin kết nối và phát triển.