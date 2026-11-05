Lá chắn chặn pháo lậu từ cửa ngõ biên giới

Chặn đứng nhiều đường dây vận chuyển pháo lậu qua biên giới

Đầu tháng 10/2026, từ nguồn tin trinh sát ngoại biên và nhân dân cung cấp về việc các đối tượng người Việt trú tại Quảng Trị cấu kết với một số người Lào, tập kết một lượng lớn pháo nổ trái phép ở khu vực biên giới Việt - Lào, chuẩn bị tuồn vào nội địa Việt Nam để cung cấp hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán Đinh Mùi.

Sau khi vào cuộc xác minh, nhận thấy nguồn tin báo là có cơ sở, Bộ đội Biên phòng Quảng Trị đã báo cáo, phối hợp với Đoàn Đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm miền Trung (Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng) và Công an tỉnh Savanakhet (Lào) để xác lập chuyên án đấu tranh, triệt xóa. Quá trình lần theo dấu vết tội phạm, đã phát hiện địa điểm các đối tượng đang tập kết một lượng pháo nổ khổng lồ là tại một số kho hàng nằm rải rác ở khu vực bản Mỹ Yên - Mã Hạt, huyện Sê Pôn, tỉnh Savanakhet.

“Bố già đường biên” bị bắt giữ cùng đồng bọn và tang vật 30 tấn pháo lậu

Ngày 13/9, nhận thấy thời cơ đã chín muồi, Ban chuyên án đã đồng loạt đột nhập, tiến hành phong tỏa 7 kho hàng tại khu vực bản Mỹ Yên - Mã Hạt. Qua đó, đã thu giữ tang vật tại hiện trường là 1.120 thùng pháo hoa nổ loại 9 ống, 36 ống, 49 ống và 186 ống cùng nhiều pháo bi, pháo dây... với tổng trọng lượng khoảng 30 tấn. Quá trình vây bắt, lợi dụng đêm tối, trời mưa lũ và địa hình phức tạp, các đối tượng liên quan đã bỏ trốn vào rừng sâu. Với quyết tâm không cho thoát, lọt tội phạm nguy hiểm, Ban chuyên án đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, mở rộng điều tra, truy xét để bắt giữ các đối tượng, bảo đảm an toàn về người và vũ khí, trang bị.

Đến ngày 19/10, 3 đối tượng gồm A Mày (SN 1962, biệt danh “Bố già đường biên”; Thạo A Lăm (SN 1983) và Thạo Đỏ (SN 1981), cùng trú tại bản Mỹ Yên - Mã Hạt, huyện Sê Pôn, tỉnh Savanakhet đã bị bắt giữ. Đây là chuyên án thu giữ pháo hoa nổ các loại có số lượng lớn nhất từ trước đến nay. Lực lượng chức năng hai bên đã phối hợp tiêu hủy toàn bộ tang vật, đồng thời tiếp tục điều tra, xác minh, truy xét các đối tượng người Lào và Việt Nam có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tống đạt quyết định khởi tố đối tượng vận chuyển pháo lậu qua biên giới

Ngày 26/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh cũng đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Phạm Thế Hải (SN 1982), trú xã Sơn Hồng về tội "Tàng trữ, vận chuyển hàng cấm". Ngày 18/10, tại khu vực Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, trong quá trình kiểm tra phương tiện đang làm thủ tục nhập cảnh, Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện Phạm Thế Hải điều khiển xe ô tô đầu kéo mang biển kiểm soát Lào, vận chuyển 10 hộp pháo hoa nổ loại 9 quả/ dàn và 3 hộp loại 49 quả/ dàn, tổng khối lượng 26 kg.

Làm việc với lực lượng chức năng, Hải khai nhận mua số pháo trên về sử dụng trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới. Trước đó, vào ngày 18/9, Công an Hà Tĩnh cũng đã khởi tố Hoàng Văn Phước (SN 2000), trú tại xã Tân Lập, tỉnh Quảng Trị khi đối tượng bị bắt quả tang đang vận chuyển 63 hộp pháo hoa nổ, loại 49 ống với tổng khối lượng 107,6 kg từ Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo (Quảng Trị) đến xã Phúc Trạch (Hà Tĩnh) giao cho người khác để hưởng tiền công.

Theo lực lượng chức năng, đến hẹn lại lên, cứ đến dịp cuối năm, tình trạng buôn bán, tàng trữ, vận chuyển pháo hoa nổ trái phép từ các nước Lào, Thái Lan về Việt Nam để tiêu thụ dịp Tết lại “nóng” lên, đặc biệt nhộn nhịp ở khu vực giáp biên. Nắm bắt nhu cầu của một bộ phận người Việt ưa chuộng pháo hoa nổ có nguồn gốc từ Lào, tội phạm trong lĩnh vực này lại bất chấp các quy định của pháp luật, lén lút cấu kết với các đối tượng là người bản địa ở nước ngoài để thu gom “hàng”, tập kết ở khu vực biên giới với số lượng lớn để vận chuyển qua biên giới, tuồn sâu vào nội địa Việt Nam tiêu thụ.

Quyết tâm vì một cái Tết của nhân dân không tiếng pháo lậu

Thượng tá Nguyễn Thanh Thiện, Phó trưởng phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, tình trạng buôn bán pháo hoa nổ trái phép những năm gần đây diễn ra sôi động cả ở biên giới trên biển lẫn biên giới trên đất liền. Tuy nhiên, tại khu vực giáp ranh ở tuyến biên giới Việt - Lào vẫn là lựa chọn của phần lớn tội phạm trong lĩnh vực này. Pháo lậu được các đối tượng người Lào thu gom, tập kết dọc đường biên, sau đó được tuồn qua biên giới bằng con đường tiểu mạch. Tinh vi và liều lĩnh hơn, nhiều đối tượng, đường dây đã cất giấu trong các thùng container chở hàng, hoặc ký gửi qua các chuyến xe khách liên vận.

Công an các xã biên giới Việt - Lào tăng cường phối hợp tuần tra biên giới

Trong khi đó, theo Thiếu tá Bùi Song Anh, Trạm trưởng Trạm kiểm soát biên phòng Cầu Treo thì pháo hoa nổ ở Lào hiện được bán khá rẻ và dễ tìm mua nên ngoài các đường dây buôn bán xuyên biên giới, nhiều người cũng lợi dụng dịp cuối năm thu mua, cất giấu trong hàng hóa hoặc khoang kín để đưa về Việt Nam sử dụng, hoặc chia nhỏ bán kiếm lời.

Đối tượng bị bắt giữ khi vận chuyển pháo lậu từ biên giới Việt - Lào về tiêu thụ

Pháo thường được giấu dưới hộc tự chế, trong thùng hàng hoặc trà trộn với hàng cồng kềnh nên rất khó phát hiện. Để siết chặt vấn nạn vận chuyển pháo lậu qua biên giới, lực lượng Bộ đội Biên phòng đã tăng cường phối hợp với lực lượng Công an và hải quan, duy trì trực 24/24 giờ, nắm chắc tình hình hai bên cánh gà cửa khẩu, tăng cường soi chiếu hàng hóa, sử dụng các công cụ hỗ trợ để kiểm soát chặt chẽ hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa. Thậm chí, vào các khung giờ cao điểm, lực lượng chức năng đã sử dụng cả chó nghiệp vụ để hỗ trợ trong việc phát hiện các vị trí cất giấu pháo lậu.

Trong khi đó, theo lãnh đạo Công an tỉnh Hà Tĩnh, Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027 đang cận kề, nhu cầu sử dụng pháo nổ tăng đột biến, lợi nhuận từ hoạt động buôn bán và vận chuyển mặt hàng cấm này rất lớn nên nguy cơ thẩm lậu pháo nổ qua biên giới Việt - Lào tại các tỉnh miền Trung, trong đó có Hà Tĩnh là rất lớn. Từ nay đến cuối năm, Công an Hà Tĩnh đã chủ động tăng cường phối hợp với các đơn vị biên phòng đóng quân trên hai tuyến biên giới và lực lượng hải quan cửa khẩu vào cuộc để kiểm soát các hành vi sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng pháo trái phép ở vùng biên.

Lực lượng Công an các cấp cũng đã triển khai nhiều biện pháp quyết liệt, thường xuyên trao đổi thông tin, tăng cường tuần tra và kiểm soát tại các tuyến trọng điểm, đường mòn, lối mở. Song song với việc quyết liệt đấu tranh, bắt giữ các đối tượng liên quan đến pháo nổ, Công an Hà Tĩnh cũng tích cực phối hợp với các cơ quan tố tụng, đưa nhiều vụ án liên quan ra xét xử lưu động để răn đe; kết hợp đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức người dân về tác hại của pháo nổ, phát động phong trào toàn dân tố giác tội phạm để góp phần ngăn chặn kịp thời hành vi buôn bán, tàng trữ và sử dụng pháo trái phép.

Tang vật 30 tấn pháo lậu các loại bị phát hiện ở khu vực giáp biên dịp cuối năm

Lực lượng Công an tại các xã biên giới Việt - Lào chủ động phối hợp với Bộ đội Biên phòng, tăng cường tuần tra vũ trang tại khu vực biên giới. Kết hợp với hợp tác quốc tế với lực lượng an ninh của nước bạn Lào ở các khu vực đối biên để kịp thời trao đổi thông tin, hiệp đồng tác chiến trong các chuyên án chung giữa hai nước. Theo đánh giá, nhờ sự chủ động, quyết liệt trong công tác phối hợp đấu tranh với các loại tội phạm trên tuyến biên giới nói chung và tội phạm liên quan đến pháo nổ nói riêng, so với những năm trước đây, đến thời điểm này vấn nạn vận chuyển pháo lậu qua biên giới đã hạ nhiệt rất nhiều. Đây cũng là tín hiệu lạc quan để hướng đến một cái Tết Nguyên đán bình yên, lành mạnh, không tiếng pháo lậu; để nhân dân yên tâm, phấn khởi vui Tết, đón xuân an lành.