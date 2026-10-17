Lá chắn bình yên để du lịch Cửa Lò cất cánh

Vì bình yên nơi phố biển

Phường Cửa Lò có diện tích tự nhiên 29,09 km2, quy mô dân số có 14.634 hộ/62.661 khẩu phân bố đều trên 18 khối. Hàng năm, địa bàn Cửa Lò thu hút hàng triệu lượt khách trong và ngoài nước đến làm việc, tham quan, du lịch, nghỉ dưỡng.

Cửa Lò là một trong những điểm đến an toàn, thân thiện.

Mặc dù Cửa Lò được mệnh danh là điểm đến an toàn, thân thiện, tuy nhiên vẫn tiềm ẩn các loại tội phạm lợi dụng địa bàn du lịch để hoạt động, đặc biệt là vào mùa cao điểm du lịch. Trước tình hình đó, Công an phường Cửa Lò đã tham mưu UBND phường ban hành 68 văn bản liên quan đến công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn, trọng tâm là tăng cường các biện pháp đảm bảo ANTT Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, các lễ hội đầu năm trên địa bàn phường và các hoạt động Festival du lịch Cửa Lò năm 2026...

Lực lượng Công an phường Cửa Lò tuần tra đảm bảo ANTT trên các tuyến phố.

Riêng Công an phường ban hành 58 kế hoạch, phương án, công văn nhằm chủ động phòng ngừa, trấn áp hiệu quả các loại tội phạm, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường an toàn tuyệt đối cho du khách và nhân dân trong mùa du lịch 2026.

Đồng thời quyết tâm sớm hoàn thành và vượt chỉ tiêu công tác năm 2026, Công an phường Cửa Lò đã chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức Lễ phát động đợt cao điểm 120 ngày đêm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự du lịch Cửa Lò.

Công an phường Cửa Lò đảm bảo an ninh, an toàn cho các lễ hội diễn ra trên địa bàn.

Kết quả, chỉ tính riêng 9 tháng đầu năm nay, tình hình tai, tệ nạn xã hội trên địa bàn giảm đáng kể so với cùng kỳ năm ngoái. Công an phường cũng đã phát hiện, bắt, khởi tố 31 vụ, 42 đối tượng phạm tội về ma túy, tang vật thu giữ 15.000 viên ma tuý tổng hợp, 24,005g ma túy đá, 82,43g ma tuý dạng cỏ, 0,305g heroin.

Công an phường Cửa Lò đến tận nhà dân tuyên truyền và hướng dẫn nhân dân ký cam kết chấp hành nghiêm pháp luật.

Nói về Công an phường Cửa Lò, đồng chí Cao Minh Tú, Chủ tịch UBND phường cho biết: Phường Cửa Lò được UBND tỉnh Nghệ An lựa chọn là địa bàn tổ chức Festival du lịch Cửa Lò năm 2026 với chủ đề “Bốn mùa biển gọi”. Sự kiện gồm chuỗi 26 hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch diễn ra gần như các tháng trong năm. Đây là sự kiện có quy mô lớn, thời gian kéo dài, nhiều hoạt động diễn ra liên tục, thu hút đông đảo nhân dân, du khách trong và ngoài nước tham gia. Công an phường Cửa Lò không chỉ căng mình đảm bảo ANTT cho các hoạt động lễ hội văn hoá, du lịch trên địa bàn, mà bằng những hành động nhân văn góp phần quảng bá hình ảnh du lịch Cửa Lò, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Lãnh đạo UBND phường và Công an phường kiểm tra công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn.

Là địa bàn tập trung nhiều các nhà hàng, khách sạn, khu nghỉ dưỡng… nhằm giữ vững ANTT và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho khách lưu trú và nhân dân, Công an phường đã tổ chức 4 lớp tập huấn, hướng dẫn sử dụng phần mềm dùng chung của Bộ Công an phục vụ khai báo tạm trú cho người nước ngoài và thông báo lưu trú cho công dân Việt Nam cho 364 cơ sở lưu trú trên địa bàn.

Đơn vị cũng tăng cường kiểm tra công tác PCCC đối với các cơ sở thuộc diện quản lý trên địa bàn. Đặc biệt, Công an phường Cửa Lò chủ trì tham mưu UBND phường Cửa Lò tổ chức Lễ ra mắt Trung tâm học tập cộng đồng về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ để hướng dẫn nhân dân chủ động phòng ngừa khi có sự cố xảy ra.

Để giữ bình yên cho phố biển 24/24 giờ, Công an phường Cửa Lò cũng đã thường xuyên tổ chức tuần tra và phối hợp với các lực lượng khác tổ chức hơn 1.500 ca tuần tra khép kín địa bàn, qua đó làm tốt công tác phòng ngừa vi phạm pháp luật cũng như kịp thời xử lý khi có vụ việc xảy ra.

Công an phường xây dựng và ban hành phương án về “Tự phòng, tự quản, tự bảo vệ tài sản” tại các nhà hàng, khách sạn trên địa bàn phường Cửa Lò”; đã tổ chức triển khai đến 100% cơ sở nhà hàng, khách sạn trên địa bàn phường nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm và tính chủ động của chủ cơ sở, cán bộ, nhân viên trong công tác phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật, nhất là các loại tội phạm trộm cắp, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản; đồng thời tăng cường các biện pháp tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, quản lý chặt chẽ người và tài sản tại cơ sở, kịp thời trao đổi, cung cấp thông tin cho lực lượng Công an khi phát hiện các vụ việc, đối tượng có biểu hiện nghi vấn. Qua đó, góp phần xây dựng môi trường kinh doanh dịch vụ du lịch an toàn, văn minh, tạo sự yên tâm cho du khách và nhân dân, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn phường.

Ngoài ra, nhằm nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, kịp thời hỗ trợ du khách và bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn, Công an phường Cửa Lò ra mắt “Điểm hỗ trợ du khách 24/7” tại Quảng trường Bình Minh, phường Cửa Lò với phương châm: “An toàn cho du khách - Bình an cho nhân dân”.

Nhằm góp phần tạo môi trường du lịch văn minh, thân thiện, Công an phường cũng đã phối hợp Ủy ban mặt trận Tổ quốc, UBND phường tổ chức lớp tập huấn nâng cao văn hóa ứng xử, an ninh trật tự và văn hóa giao thông trong hoạt động du lịch cho gần 300 chủ xe, lái xe điện 4 bánh phục vụ du khách trên địa bàn. Qua đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ chủ xe, lái xe điện 4 bánh trong việc xây dựng môi trường du lịch văn minh, an toàn, thân thiện; góp phần quảng bá hình ảnh du lịch Cửa Lò ngày càng chuyên nghiệp và mến khách.

Điểm tựa tin cậy của du khách

Không chỉ giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn trọng điểm du lịch, thời gian qua, cán bộ, chiến sĩ Công an phường Cửa Lò đã liên tiếp thực hiện nhiều việc làm ý nghĩa, hỗ trợ người dân và du khách vượt qua khó khăn, hoạn nạn. Những hành động tận tụy, nhân văn đó đã góp phần tô thắm hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.

Công an phường Cửa Lò tìm kiếm cháu bé đi lạc và bàn giao an toàn cho gia đình.

Một trong những hành động đẹp được nhân dân ghi lại là khoảng 16h ngày 12/9, trong lúc làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát địa bàn, tổ công tác Công an phường Cửa Lò phát hiện một cụ ông khoảng 70 tuổi đang đi dọc bãi biển có biểu hiện tâm lý hoảng loạn. Qua tiếp cận và nắm thông tin, tổ công tác được biết cụ ông bị lạc, không nhớ đường về hay thông tin người thân. Ngay lập tức tổ công tác ân cần trấn an và đưa cụ về trụ sở Công an phường chăm sóc. Qua kiểm tra giấy tờ tùy thân, xác định cụ là Lưu Công Trinh (SN 1960, trú tại thôn 4, xã Bình An, tỉnh Hà Tĩnh). Tổ công tác đã liên hệ với Công an xã Lộc Hà (tỉnh Hà Tĩnh) mới biết hoàn cảnh thương cảm, cụ bị trầm cảm và sống một mình. Bày tỏ nguyện vọng muốn về nhà, ngay trong ngày, Trung tá Nguyễn Anh Tú, Phó Trưởng Công an phường Cửa Lò cùng 2 cán bộ đã trực tiếp dùng phương tiện cá nhân vượt chặng đường xa đưa cụ Trinh về bàn giao an toàn cho địa phương và chính quyền sở tại.

Công an phường Cửa Lò trả lại tài sản bị mất cho nhân dân.

Trước đó, chiều 3/9, nhận được tin báo của nhân dân về việc chị N.T.B.T đang ở khu vực đảo Lan Châu trong trạng thái tâm lý khủng hoảng, có ý định tự làm hại bản thân, Công an phường Cửa Lò đã lập tức triển khai lực lượng có mặt tại hiện trường. Bằng sự kiên trì, khéo léo và trách nhiệm, các chiến sĩ Công an đã phối hợp với người dân tiếp cận, thuyết phục, giúp chị T. lấy lại bình tĩnh và từ bỏ ý định tiêu cực. Chị T. sau đó được đưa về nơi an toàn và bàn giao cho gia đình chăm sóc.

Những lá thư của du khách và nhân dân bày tỏ lòng cảm ơn đến Công an phường Cửa Lò.

Bên cạnh công tác cứu hộ, cứu nạn, Công an phường Cửa Lò còn là “điểm tựa” tinh thần cho du khách mỗi khi gặp sự cố tại địa bàn du lịch biển. Chỉ tính riêng trong đợt cao điểm vừa qua, đơn vị đã liên tiếp tìm kiếm, trao trả an toàn 18 trẻ em và người già bị lạc về với gia đình. Điển hình như trường hợp cụ bà 81 tuổi (vợ ông Nguyễn Thanh Tuyển, Hà Nội) bị mất trí nhớ ngày 18/8; bé gái Nguyễn Hà Vy (7 tuổi, quê Anh Sơn, Nghệ An) bị lạc trên đường Bình Minh tối 18/7; hay bé Lê An Hạnh (3 tuổi, quê Hà Tĩnh) bị lạc tại Công viên Thiếu nhi tối 11/7…

Không những thế, tinh thần trách nhiệm của Công an phường Cửa Lò còn thể hiện qua việc nhanh chóng xác minh, hỗ trợ du khách tìm lại tài sản thất lạc. Đơn vị đã tìm lại chiếc xe máy để quên cho anh Trần Ngọc Minh (Hà Nội); làm thủ tục trao trả chiếc ví cùng tài sản cho bà Phạm Thị Phú (Nghệ An); và đặc biệt là phối hợp với Công an xã Đơn Dương (Lâm Đồng) xác minh, hỗ trợ hoàn trả thành công 400 triệu đồng do bà Nguyễn Thị Chức chuyển khoản nhầm vào tài khoản người lạ.

Được biết, chỉ tính riêng 9 tháng đầu năm nay, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đảm bảo ANTT trên địa bàn, cán bộ, chiến sĩ Công an phường đã kịp thời phát hiện, hỗ trợ tìm kiếm, bàn giao cho gia đình 18 lượt trẻ em, 5 lượt người già bị lạc, 3 lượt du khách, người dân bất tỉnh trên vỉa hè được sơ cứu an toàn và bàn giao cho gia đình; sơ cứu kịp thời cho 1 trường hợp du khách bị đuối nước; kịp thời ngăn cản, vận động 2 trường hợp có ý định làm hại bản thân và người nhà tại khu vực bãi biển Cửa Lò...

Những lá thư cảm ơn mộc mạc nhưng đong đầy tình cảm của người dân và du khách gửi về trụ sở Công an phường Cửa Lò thời gian qua chính là phần nào minh chứng cho những việc làm thầm lặng vì bình yên của lực lượng công an phường Cửa Lò.

Những việc làm ý nghĩa đó đã cụ thể hóa hiệu quả mô hình “Xuân Hạ yên lòng khách, Thu Đông ấm lòng dân” và các phong trào thi đua mà đơn vị đang triển khai; góp phần xây dựng hình ảnh du lịch Cửa Lò an toàn, văn minh, thân thiện trong lòng du khách thập phương.