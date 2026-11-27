Trạm BVR Hóa Sơn (Trung tâm BVR và Di sản thế giới), đóng trên khu vực biên giới thuộc xã Kim Điền. Tại địa bàn trạm đóng chân, đời sống của người dân và điều kiện sinh hoạt còn khó khăn, nhưng tập thể lãnh đạo, viên chức, người lao động luôn bám trụ trên tuyến đầu BVR, có nhiều dấu ấn trong công tác tuyên truyền pháp luật cho cộng đồng.

Trạm trưởng Trạm BVR Hóa Sơn Đoàn Thanh Bình cho biết, trạm được giao quản lý, bảo vệ hơn 4.778ha rừng đặc dụng, trải dài trên 6 tiểu khu, 33 khoảnh. Với phương châm “phòng ngừa là chính, BVR từ cơ sở”, trạm thường xuyên phối hợp với lực lượng BVR tại các thôn, bản tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn và tập huấn nâng cao năng lực thực hiện nhiệm vụ BVR. Từ thực tế tại địa bàn, nội dung tuyên truyền được tập trung vào những hành vi có nguy cơ tác động trực tiếp đến tài nguyên rừng và đa dạng sinh học.

Trung tâm Bảo vệ rừng và Di sản thế giới phối hợp với các lực lượng tuyên truyền công tác bảo vệ rừng tại xã Thượng Trạch - Ảnh: N.H

“Điều quan trọng của những buổi tuyên truyền, tập huấn không chỉ nằm ở kiến thức được truyền đạt, mà còn là việc tạo sự thống nhất trong phối hợp giữa lực lượng chuyên trách và cộng đồng. Qua đó, giúp người dân trang bị thêm kiến thức BVR. Và, khi lực lượng chuyên trách cùng cộng đồng cùng biết, cùng làm, cùng phối hợp, cùng chịu trách nhiệm, hiệu quả BVR chắc chắn sẽ được nâng lên. Chúng tôi mong rằng mỗi người dân sẽ tiếp tục đồng hành bằng những việc làm thiết thực, như: Không chặt phá rừng, khai thác lâm sản trái phép; không săn bắt, đặt bẫy động vật hoang dã; không đốt nương, xử lý thực bì thiếu an toàn trong mùa khô…”, ông Đoàn Thanh Bình cho hay.

Trạm trưởng Trạm BVR Thượng Trạch Nguyễn Nam Định cho biết, trạm được giao nhiệm vụ quản lý hơn 13.357ha rừng, bao gồm 16 tiểu khu và 100 khoảnh, thuộc địa giới hành chính xã Thượng Trạch.Với diện tích rừng đặc dụng được giao quản lý lớn, trải dài, nằm trong phân khu bảo vệ nghiêm ngặt của VQG, công tác quản lý, BVR gặp không ít khó khăn.

Bên cạnh những trở ngại về địa hình, điều kiện sinh kế và tập quán sinh hoạt của một bộ phận người dân cũng đặt ra yêu cầu phải đổi mới cách thức tuyên truyền. Cư dân sinh sống trên địa bàn chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số; tình trạng chăn thả gia súc vào rừng vẫn còn xảy ra, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến môi trường sinh thái.

“Trước thực tế đó, lực lượng BVR của trạm không chỉ thường xuyên tuần tra, kiểm soát và vận động người dân đưa gia súc ra khỏi rừng, mà còn trực tiếp đến từng ngõ, gõ từng nhà để tuyên truyền, vận động bà con ký cam kết không thả rông gia súc, vật nuôi vào rừng…”, ông Nguyễn Nam Định thông tin.

Ông Phạm Văn Tân, Giám đốc Trung tâm BVR và Di sản thế giới cho biết, thời gian qua, công tác quản lý, BVR tại VQG được duy trì thường xuyên. Trên địa bàn quản lý, bảo vệ không để xảy ra điểm nóng về phá rừng, khai thác lâm sản trái phép và không để xảy ra cháy rừng; đa dạng sinh học và các quần thể loài quý hiếm tiếp tục được bảo vệ tốt.

Một trong những yếu tố góp phần tạo nên kết quả đó là hoạt động tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về BVR, phòng cháy, chữa cháy rừng và bảo vệ đa dạng sinh học. Các hoạt động được tổ chức bằng nhiều hình thức phù hợp với từng địa bàn, từng nhóm đối tượng, hướng đến nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cộng đồng vùng đệm. Từ đầu năm 2026 đến nay, các trạm BVR đã tổ chức được 365 đợt tuyên truyền, vận động, giáo dục pháp luật đến 241 lượt tổ dân phố, thôn, bản trên địa bàn các xã vùng đệm, với sự tham gia của 4.993 người dân.

“Thực hiện kế hoạch của Ban Quản lý VQG Phong Nha-Kẻ Bàng về tuyên truyền, phổ biến pháp luật về lâm nghiệp đối với cộng đồng dân cư năm 2026, Trung tâm BVR và Di sản thế giới đã tổ chức 8 hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về lâm nghiệp tại 8 thôn, bản trên địa bàn các xã: Phong Nha, Thượng Trạch, Kim Phú, với sự tham gia của hơn 500 lượt người dân. Thông qua hoạt động tuyên truyền, nhận thức của người dân các xã vùng đệm về BVR, bảo tồn đa dạng sinh học được nâng lên…”, Giám đốc Trung tâm BVR và Di sản thế giới Phạm Văn Tân chia sẻ.