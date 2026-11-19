La bàn cõi nhân sinh (chùm thơ)
Vanhoavaphattrien xin giới thiệu chùm thơ 'La bàn cõi nhân sinh' của tác giả Trần Phương Hồng Điểu.
1. DÒNG CHẢY MINH TRIẾT
Ngàn năm trước bên trời Tây lộng gió
Lời hiền nhân vang vọng: "Hãy biết mình!"
Đánh thức bao tâm thức ngủ yên bình
Biết tự hỏi để thoát vòng tăm tối.
Phương Đông lại rạng ngời câu nhân ái
Dạy làm người giữ trọn đạo trung dung
Biết yêu thương, sẻ chia nỗi khốn cùng
Dựng nếp sống hài hòa trên đất mẹ.
Lão Tử dạy hãy mềm như nước nhẹ
Thuận tự nhiên chẳng tranh đấu hơn thua
Như cỏ cây nương theo tiết bốn mùa
Mà vững chãi trước phong ba bão táp.
Cửa Thiền mở bằng từ bi bát ngát
Soi vô thường cho nhẹ gánh ưu tư
Dẫu trăm năm dâu bể có thực hư
Mọi trường phái đều quay về chữ Thiện!
2. NGỌN ĐÈN GIỮA MÊ CUNG
Triết học chẳng nằm trong trang sách cũ
Với những lời kinh viện quá xa xôi
Mà thức dậy từ một phút bồi hồi
Khi ta dám nhìn sâu vào thực tại.
Giữa đám đông mải miết chạy đường dài
Người tỉnh thức biết dừng chân lặng lẽ
Bóc từng lớp vỏ bọc ngoài nhỏ bé
Để chạm vào chân lý chẳng phôi phai.
Triết học như ngọn đèn đón ban mai
Soi rõ lối giữa mê cung định kiến
Dạy ta biết nghi ngờ điều bất biến
Và tự do trước mọi lẽ đúng sai.
Khi trí tuệ hòa nhịp cùng trái tim
Triết lý sống hóa thành dòng suối mát
Chẳng giáo điều, chẳng ồn ào khao khát
Chỉ lặng thầm nâng đỡ kiếp nhân sinh!
3. TRIẾT HỌC - LA BÀN GIỮA BIỂN
Nếu cuộc đời là đại dương rộng lớn
Sóng bạc đầu cuồn cuộn vỗ quanh năm
Thiếu la bàn, con thuyền dễ lạc lầm
Giữa sương mù bến bờ sao chẳng rõ.
Triết học đến như ánh sao dẫn lối
Giúp con người không sống kiếp buông trôi
Mà tự vấn trước bao lẽ ở đời
Không mù quáng chạy theo điều giả dối.
Giữa thế gian trăm ngàn lời mê hoặc
Triết học rèn cho trí tuệ tinh anh
Biết phân minh đâu là cõi chân thành
Đâu là thứ phù hoa rồi tan biến.
Khi giông bão ập về nơi bến hẹn
Triết lý sâu làm chiếc neo vững vàng
Giữ tâm hồn điềm tĩnh bước hiên ngang
Sống tự do và vẹn tròn ý nghĩa!
4. ĐÔI MẮT BIỆN CHỨNG
Thế gian chẳng đứng yên như vách đá
Mà chuyển mình theo muôn vạn sợi tơ
Phép biện chứng cho ta đôi mắt mở
Nhìn thấu qua lớp sương khói mịt mờ.
Muốn bước vững giữa cuộc đời biến động
Phải khách quan như mặt nước soi gương
Nhìn toàn diện cả trăm chiều rộng lớn
Chẳng vội vàng phán xét một góc đường.
Tin quy luật phát triển luôn đi tới
Thấy mầm xanh đang cựa dưới đất sâu
Đặt mọi việc vào lịch sử khởi đầu
Để ứng xử hợp thời không bối rối.
Lý luận sâu phải hòa vào dòng suối
Của thực tiễn đang cuộn chảy muôn nơi
Khi tư duy hóa hành động rạng ngời
Thế giới sẽ yêu thương và đổi mới!
5. ÁNH SÁNG CỦA TƯ DUY NHÂN BẢN
Triết học Mác chẳng nằm trên mây trắng
Mà cúi nhìn từng giọt mồ hôi rơi
Thương phận người trong vòng xoáy cuộc đời
Muốn giải phóng cho kiếp người tự tại.
Nhân bản thật không chỉ lời thương hại
Mà chung tay xóa bỏ mọi bất công
Để mỗi người được sống trọn ước mong
Trong thế giới không còn điều tha hóa.
Giữa thời đại muôn ngàn cơn sóng cả
Loài người cần đôi mắt sáng triết tư
Để phân minh đâu là lẽ thực hư
Chẳng mù quáng chạy theo điều giả dối.
Khi trí tuệ thắp lên niềm tin mới
Dẫn con người vượt qua mọi đêm trường
Tư duy sâu hòa nhịp với tình thương
Sẽ kiến tạo một nhân gian rạng rỡ!
Nguồn VHPT: https://vanhoavaphattrien.vn/la-ban-coi-nhan-sinh-chum-tho-a35949.html