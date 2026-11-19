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1. DÒNG CHẢY MINH TRIẾT

Ngàn năm trước bên trời Tây lộng gió

Lời hiền nhân vang vọng: "Hãy biết mình!"

Đánh thức bao tâm thức ngủ yên bình

Biết tự hỏi để thoát vòng tăm tối.

Phương Đông lại rạng ngời câu nhân ái

Dạy làm người giữ trọn đạo trung dung

Biết yêu thương, sẻ chia nỗi khốn cùng

Dựng nếp sống hài hòa trên đất mẹ.

Lão Tử dạy hãy mềm như nước nhẹ

Thuận tự nhiên chẳng tranh đấu hơn thua

Như cỏ cây nương theo tiết bốn mùa

Mà vững chãi trước phong ba bão táp.

Cửa Thiền mở bằng từ bi bát ngát

Soi vô thường cho nhẹ gánh ưu tư

Dẫu trăm năm dâu bể có thực hư

Mọi trường phái đều quay về chữ Thiện!

2. NGỌN ĐÈN GIỮA MÊ CUNG

Triết học chẳng nằm trong trang sách cũ

Với những lời kinh viện quá xa xôi

Mà thức dậy từ một phút bồi hồi

Khi ta dám nhìn sâu vào thực tại.

Giữa đám đông mải miết chạy đường dài

Người tỉnh thức biết dừng chân lặng lẽ

Bóc từng lớp vỏ bọc ngoài nhỏ bé

Để chạm vào chân lý chẳng phôi phai.

Triết học như ngọn đèn đón ban mai

Soi rõ lối giữa mê cung định kiến

Dạy ta biết nghi ngờ điều bất biến

Và tự do trước mọi lẽ đúng sai.

Khi trí tuệ hòa nhịp cùng trái tim

Triết lý sống hóa thành dòng suối mát

Chẳng giáo điều, chẳng ồn ào khao khát

Chỉ lặng thầm nâng đỡ kiếp nhân sinh!

3. TRIẾT HỌC - LA BÀN GIỮA BIỂN

Nếu cuộc đời là đại dương rộng lớn

Sóng bạc đầu cuồn cuộn vỗ quanh năm

Thiếu la bàn, con thuyền dễ lạc lầm

Giữa sương mù bến bờ sao chẳng rõ.

Triết học đến như ánh sao dẫn lối

Giúp con người không sống kiếp buông trôi

Mà tự vấn trước bao lẽ ở đời

Không mù quáng chạy theo điều giả dối.

Giữa thế gian trăm ngàn lời mê hoặc

Triết học rèn cho trí tuệ tinh anh

Biết phân minh đâu là cõi chân thành

Đâu là thứ phù hoa rồi tan biến.

Khi giông bão ập về nơi bến hẹn

Triết lý sâu làm chiếc neo vững vàng

Giữ tâm hồn điềm tĩnh bước hiên ngang

Sống tự do và vẹn tròn ý nghĩa!

4. ĐÔI MẮT BIỆN CHỨNG

Thế gian chẳng đứng yên như vách đá

Mà chuyển mình theo muôn vạn sợi tơ

Phép biện chứng cho ta đôi mắt mở

Nhìn thấu qua lớp sương khói mịt mờ.

Muốn bước vững giữa cuộc đời biến động

Phải khách quan như mặt nước soi gương

Nhìn toàn diện cả trăm chiều rộng lớn

Chẳng vội vàng phán xét một góc đường.

Tin quy luật phát triển luôn đi tới

Thấy mầm xanh đang cựa dưới đất sâu

Đặt mọi việc vào lịch sử khởi đầu

Để ứng xử hợp thời không bối rối.

Lý luận sâu phải hòa vào dòng suối

Của thực tiễn đang cuộn chảy muôn nơi

Khi tư duy hóa hành động rạng ngời

Thế giới sẽ yêu thương và đổi mới!

5. ÁNH SÁNG CỦA TƯ DUY NHÂN BẢN

Triết học Mác chẳng nằm trên mây trắng

Mà cúi nhìn từng giọt mồ hôi rơi

Thương phận người trong vòng xoáy cuộc đời

Muốn giải phóng cho kiếp người tự tại.

Nhân bản thật không chỉ lời thương hại

Mà chung tay xóa bỏ mọi bất công

Để mỗi người được sống trọn ước mong

Trong thế giới không còn điều tha hóa.

Giữa thời đại muôn ngàn cơn sóng cả

Loài người cần đôi mắt sáng triết tư

Để phân minh đâu là lẽ thực hư

Chẳng mù quáng chạy theo điều giả dối.

Khi trí tuệ thắp lên niềm tin mới

Dẫn con người vượt qua mọi đêm trường

Tư duy sâu hòa nhịp với tình thương

Sẽ kiến tạo một nhân gian rạng rỡ!