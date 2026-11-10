La'Artisan kể chuyện người phụ nữ Á Đông qua ngôn ngữ của hoa

Á Đông Tự Sự - Chuyện kể về phụ nữ Á Đông

Á Đông Tự Sự tiếp nối mạch sáng tạo lấy người phụ nữ làm nguồn cảm hứng của La’Artisan. Mạch cảm hứng ấy được khởi nguồn từ bộ sưu tập Patriot với chủ đề Người yêu nước, kể về những nhân vật nữ có ảnh hưởng trong lịch sử Việt Nam. Cả hai dự án đều xuất phát từ sự trân trọng tinh thần khai phóng, khát vọng vươn lên và ý chí khởi nghiệp của phụ nữ. Đây cũng là chủ đề có ý nghĩa đặc biệt với đội ngũ sáng lập, bởi những người xây dựng thương hiệu đều là nữ giới.

(Ảnh trong bài: ĐVCC)

Nếu Patriot tôn vinh những dấu ấn của phụ nữ trong lịch sử dân tộc, thì Á Đông Tự Sự tập trung khám phá vẻ đẹp và phẩm cách của người phụ nữ qua những giá trị được gìn giữ và bồi đắp qua nhiều thế hệ. Từ quá trình nghiên cứu, La’Artisan cô đọng ý tưởng thành năm nhóm phẩm cách: Dịu dàng và nữ tính; Đoan trang và tinh tế; Chân thành và bao dung; Thanh cao và quý phái; Mạnh mẽ và khát vọng. Đây là cơ sở để đội ngũ sáng tạo lựa chọn hình tượng hoa, chuyển những giá trị trừu tượng thành ngôn ngữ hình ảnh gần gũi, giàu sức gợi.

Năm loài hoa được lựa chọn gồm Hoa Hồng, Hoa Trà, Hoa Lan, Hoa Mẫu Đơn và Hoa Diên Vĩ. Mỗi loài mang đặc tính, hình thái và câu chuyện riêng, gợi mở những sắc thái khác nhau trong chân dung người phụ nữ. Hoa Hồng gợi nét mềm mại nhưng sắc sảo; Hoa Trà đại diện cho sự đoan trang, kín đáo và tinh tế; Hoa Lan gắn với vẻ thanh nhã; Hoa Mẫu Đơn gợi sự viên mãn; Còn Hoa Diên Vĩ thể hiện tinh thần mạnh mẽ, tự tin và khát vọng vươn lên.

Hình tượng hoa vốn gắn bó lâu đời với người phụ nữ trong văn hóa, nghệ thuật. Kế thừa mạch cảm hứng ấy, La’Artisan phát triển ngôn ngữ thiết kế đương đại kết hợp phong cách minh họa, tạo nên những hình ảnh vừa trẻ trung, gần gũi vừa giữ được nét thanh lịch, sang trọng.

Lụa và sơn mài là hai chất liệu chính được La’Artisan lựa chọn cho bộ sưu tập. Trong năm 2026, thương hiệu giới thiệu trước dòng khăn lụa, đưa những hình tượng và câu chuyện về người phụ nữ vào sản phẩm có tính ứng dụng cao, phù hợp với phong cách sống hàng ngày. Theo La’Artisan, dòng khăn đã nhận được phản hồi tích cực từ khách hàng sau khi ra mắt, tạo thêm động lực để thương hiệu tiếp tục phát triển các sản phẩm kết hợp giá trị văn hóa với nhu cầu sử dụng thực tế.

Kể chuyện thông qua quà tặng văn hóa

Á Đông Tự Sự cũng thể hiện định hướng xuyên suốt của La’Artisan: Kể chuyện thông qua quà tặng văn hóa. Thương hiệu mong muốn góp phần gìn giữ và lan tỏa các giá trị lịch sử, văn hóa bằng cách đưa những chất liệu ấy vào sản phẩm hiện diện trong đời sống đương đại. Theo La’Artisan, một câu chuyện văn hóa có thêm sức sống khi được tiếp tục kể, trao tặng và sử dụng trong cuộc sống thường ngày.

Với định hướng đó, hình ảnh con người, danh lam thắng cảnh và những giá trị văn hóa trở thành nguồn cảm hứng để phát triển sản phẩm. Tuy nhiên, việc đưa chất liệu văn hóa vào thiết kế đòi hỏi quá trình nghiên cứu và lựa chọn kỹ lưỡng, từ câu chuyện được gửi gắm đến hình ảnh, màu sắc, chất liệu và công năng. Mục tiêu là tạo nên sản phẩm có giá trị thẩm mỹ, giúp người nhận cảm nhận được ý nghĩa phía sau món quà.

La’Artisan cho rằng, dấu ấn của quà tặng văn hóa nằm ở khả năng kết nối người tặng với người nhận. Một sản phẩm mang yếu tố văn hóa có thể thu hút bởi hình thức, nhưng để câu chuyện phía sau chạm đến người nhận, thông điệp cần có sự gắn kết với người được trao tặng. Khi đó, món quà trở thành cách thể hiện tình cảm, sự thấu hiểu và trân trọng, thay vì đơn thuần là một vật phẩm có giá trị vật chất.

Tính ứng dụng vì thế là một tiêu chí quan trọng trong quá trình phát triển sản phẩm. La’Artisan quan niệm, sản phẩm văn hóa thực sự phát huy ý nghĩa khi được sử dụng, mang theo và trở thành một phần trong đời sống, thay vì chỉ được cất giữ như vật lưu niệm. Sự kết hợp giữa câu chuyện có chiều sâu, thiết kế phù hợp và công năng thực tế cũng là cách thương hiệu tìm kiếm dấu ấn riêng trên thị trường quà tặng.

Định hướng ấy được hình thành từ hành trình khởi nghiệp của nhóm nữ sinh Gen Z đến từ Đại học Ngoại thương Hà Nội. Khi mới bắt đầu, những người sáng lập từng đi qua nhiều tỉnh, thành để tìm kiếm và chọn lọc các sản phẩm thủ công mỹ nghệ chất lượng. Quá trình tiếp xúc với sản phẩm và những người làm nghề giúp các nhà sáng lập nhận ra rằng, để hiểu đầy đủ giá trị của một món đồ thủ công, cần tìm hiểu cả câu chuyện, con người và những giá trị văn hóa làm nên sản phẩm ấy.

Từ hoạt động tuyển chọn sản phẩm, La’Artisan từng bước chuyển sang nghiên cứu, sáng tạo và tái hiện các câu chuyện lịch sử, văn hóa bằng ngôn ngữ thiết kế đương đại. Sự chuyển hướng này giúp thương hiệu chủ động hơn trong việc xây dựng nội dung, phát triển các bộ sưu tập mang dấu ấn riêng và tìm cách đưa những giá trị của quá khứ đến gần hơn với công chúng hôm nay.

Trong thời gian tới, La’Artisan định hướng tiếp tục đầu tư vào nghiên cứu, phát triển nội dung văn hóa và xây dựng những câu chuyện có chiều sâu, có khả năng tiếp cận cả khách hàng trong nước lẫn quốc tế. Thương hiệu cũng duy trì hoạt động tư vấn, thiết kế các bộ quà và sản phẩm giàu tính văn hóa cho cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp. Các dự án hợp tác với Google Việt Nam, Vietnam Airlines và Trường Đại học Ngoại thương là những ví dụ được thương hiệu đề cập trong quá trình phát triển hướng đi này.

Từ Á Đông Tự Sự đến định hướng phát triển quà tặng văn hóa, La’Artisan theo đuổi cách đưa những giá trị tinh thần vào các sản phẩm gần gũi với đời sống. Qua ngôn ngữ của hoa, thương hiệu kể câu chuyện về người phụ nữ Á Đông; Rộng hơn, đó cũng là nỗ lực để các câu chuyện văn hóa tiếp tục được lưu giữ, trao truyền và hiện diện trong cuộc sống thường nhật.