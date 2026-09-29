Kyungmin của nhóm TWS 'debut' tại giải 'KBO'

Kyungmin, thành viên nhóm TWS, sẽ thực hiện cú ném bóng mở màn tại một trận đấu thuộc giải KBO diễn ra ở sân Gocheok Sky Dome (Seoul), vào ngày 7/10. Đây là lần đầu tiên anh bước lên bục ném bóng kể từ khi nhóm ra mắt.

Vào ngày 29/9, công ty quản lý của nhóm thông báo rằng, Kyungmin sẽ thực hiện cú ném bóng mở màn cho trận đấu thuộc giải chính thức giữa Kiwoom Heroes và Hanwha Eagles, bắt đầu lúc 18h30 (giờ Hàn Quốc). Gocheok Sky Dome là sân nhà của Kiwoom Heroes, đội bóng mà Kyungmin đã hâm mộ từ khi còn nhỏ: "Tôi thực sự hạnh phúc và hào hứng khi được thực hiện cú ném bóng mở màn tại sân nhà của đội bóng mà tôi đã cổ vũ từ thuở bé. Tôi luôn mong ước một ngày nào đó được ném bóng tại đây, vì vậy, việc ước nguyện này trở thành hiện thực là một khoảnh khắc vô cùng đặc biệt và ý nghĩa đối với tôi".

Trong những năm gần đây, TWS đã xây dựng mối quan hệ gắn bó với người hâm mộ bóng chày. Nhóm từng xuất hiện tại trận mở màn trên sân nhà của SSG Landers, tại sân vận động SSG Landers Field vào năm 2024, và năm ngoái, họ cũng đã đến xem một trận đấu trên sân nhà của đội Chiba Lotte Marines tại Nhật Bản.

Trong khi đó, TWS hiện đang thực hiện chuyến lưu diễn châu Á đầu tiên mang tên 24/7:FOR:YOU. Sau khi khởi động chuyến lưu diễn tại Seoul vào tháng Sáu, nhóm đã biểu diễn tại Fukuoka, Hyogo, Kanagawa, Ma Cao và Bangkok.