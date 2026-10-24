Kyuhyun khởi động chuyến lưu diễn châu Á vào tháng 12

Kyuhyun sẽ tổ chức ba đêm diễn thuộc chuyến lưu diễn KYUHYUN ASIA TOUR “CONTINUE” in Seoul tại Jangchung Arena, quận Junggu, Seoul, từ ngày 18 đến 20/12.

Đây là điểm dừng chân đầu tiên trong hành trình âm nhạc mới của nam ca sĩ, trong khi lịch trình tại các thành phố khác ở châu Á sẽ được công bố sau.

Ảnh: Antenna Entertaiment

Chuyến lưu diễn được đặt tên theo EP mới “CONTINUE”, dự kiến phát hành vào lúc 18 giờ ngày 11/11 (giờ Hàn Quốc).

Tại các đêm diễn ở Seoul, Kyuhyun được kỳ vọng sẽ mang đến những màn trình diễn kết hợp giữa các bản hit quen thuộc và ca khúc mới, qua đó thể hiện màu sắc âm nhạc đa dạng cùng giọng hát giàu cảm xúc đặc trưng.

Người hâm mộ đang mong chờ những khoảnh khắc sâu lắng và dấu ấn âm nhạc mà nam ca sĩ sẽ tạo nên trong các buổi biểu diễn.

Poster quảng bá mới của chuyến lưu diễn cũng đã được phát hành, thu hút sự chú ý với hình ảnh Kyuhyun mang ánh nhìn trầm tư và kiên định. Thiết kế góp phần khơi gợi sự tò mò về hành trình âm nhạc mới mà anh chuẩn bị thực hiện trong những tháng cuối năm.

Ảnh: SM Entertainment

Bên cạnh đó, lịch mở bán vé cho các đêm diễn tại Seoul đã được công bố. Vé sẽ được phân phối thông qua nền tảng NOL, trong đó đợt bán vé ưu tiên dành cho thành viên câu lạc bộ người hâm mộ bắt đầu lúc 19 giờ ngày 26/10, trước khi mở bán rộng rãi vào lúc 20 giờ ngày 29/10 (giờ Hàn Quốc).

Với EP “CONTINUE” và chuyến lưu diễn châu Á cùng tên, Kyuhyun hứa hẹn mang đến những trải nghiệm âm nhạc mới, đồng thời tiếp tục kết nối với người hâm mộ thông qua giọng hát và phong cách biểu diễn giàu cảm xúc.