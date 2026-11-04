Kyrgyzstan chốt danh sách đấu tuyển Việt Nam tại Casper Cup 2026

Ngày 4/11, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) công bố danh sách 25 cầu thủ của đội tuyển Kyrgyzstan tham dự giải bóng đá giao hữu quốc tế Casper Cup 2026, diễn ra tại Việt Nam từ ngày 11 - 17/11.

Đội tuyển Kyrgyzstan sẵn sàng cho Casper Cup 2026.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Urmat Abdukaimov, đội bóng Trung Á mang đến giải đấu lực lượng gồm nhiều tuyển thủ giàu kinh nghiệm quốc tế, kết hợp với những cầu thủ trẻ. Trong danh sách được công bố, Kyrgyzstan triệu tập 3 thủ môn, 8 hậu vệ, 11 tiền vệ và 3 tiền đạo.

Một trong những gương mặt nổi bật nhất là tiền vệ Gulzhigit Alykulov. Cầu thủ sinh năm 2000 từng ghi bàn trong trận hòa Malaysia tại vòng loại thứ hai World Cup 2026, góp phần giúp Kyrgyzstan giành quyền đi tiếp. Tại vòng loại thứ hai, Kyrgyzstan kết thúc ở vị trí thứ hai bảng D, qua đó lần đầu tiên trong lịch sử giành quyền tham dự vòng loại thứ ba World Cup.

Thành tích này đánh dấu bước tiến của bóng đá Kyrgyzstan, đồng thời giúp các cầu thủ tích lũy thêm kinh nghiệm khi đối đầu những đội tuyển hàng đầu châu lục. Ở vòng loại thứ ba, Kyrgyzstan có cơ hội chạm trán nhiều đối thủ mạnh như Iran, Uzbekistan, Qatar và UAE. Những trận đấu này giúp đội bóng Trung Á có thêm trải nghiệm trước các đội tuyển có trình độ cao tại châu Á.

Trên hàng công, Kyrgyzstan triệu tập tiền đạo nhập tịch Joel Kojo. Theo thống kê, chân sút sinh năm 1998 đã ghi 11 bàn sau 30 lần khoác áo đội tuyển Kyrgyzstan. Với kinh nghiệm thi đấu quốc tế và khả năng dứt điểm ấn tượng, tiền đạo này được kỳ vọng sẽ đóng vai trò quan trọng trên hàng công tại Casper Cup 2026.

Ở tuyến giữa, Kyrgyzstan tiếp tục sử dụng những cầu thủ giàu kinh nghiệm như Alimardon Shukurov và Odilzhon Abdurakhmanov. Trong đó, Abdurakhmanov là gương mặt quen thuộc với người hâm mộ bóng đá Việt Nam khi đang thi đấu tại V-League 2026-2027 trong màu áo CLB Thanh Hóa.

Tiền vệ này từng góp công trong chiến dịch vòng loại World Cup 2026, giúp Kyrgyzstan lần đầu tiên giành quyền tham dự vòng loại thứ ba. Với những đóng góp cho đội tuyển quốc gia, anh được trao danh hiệu Quả bóng bạc Kyrgyzstan năm 2024. Ở mùa giải 2026-2027, Abdurakhmanov tiếp tục gắn bó với CLB Thanh Hóa và được tin tưởng trao băng đội trưởng.

Odilzhon Abdurakhmanov trong màu áo CLB Thanh Hóa.

Ở hàng phòng ngự, trung vệ Valeriy Kichin tiếp tục góp mặt. Cầu thủ sinh năm 1992 là một trong những tuyển thủ giàu kinh nghiệm nhất của Kyrgyzstan. Kichin từng có nhiều năm thi đấu tại Nga và là gương mặt nổi bật trong hệ thống phòng ngự của đội bóng Trung Á.

Trong năm 2026, Kyrgyzstan cũng có sự thay đổi trên băng ghế huấn luyện khi HLV Urmat Abdukaimov được bổ nhiệm dẫn dắt đội tuyển quốc gia vào tháng 8. Trước đó, nhà cầm quân này từng làm việc với đội tuyển U23 Kyrgyzstan và tham gia công tác đào tạo, phát triển huấn luyện viên tại Liên đoàn Bóng đá Kyrgyzstan.

Casper Cup 2026 là cơ hội để ông Abdukaimov tiếp tục đánh giá lực lượng, thử nghiệm các phương án nhân sự và chuẩn bị cho những nhiệm vụ quốc tế tiếp theo. Theo lịch thi đấu, Kyrgyzstan sẽ gặp Đài Bắc Trung Hoa vào ngày 14/11, trước khi chạm trán đội tuyển Việt Nam vào ngày 17/11 trên sân Thiên Trường (Ninh Bình).

Danh sách 25 cầu thủ đội tuyển Kyrgyzstan dự Casper Cup 2026: Thủ môn (3): Artem Priadkin, Erzhan Tokotaev, Kurmanbek Nurlanbekov. Hậu vệ (8): Aizar Akmatov, Arlen Beksulov Nurlanovich, Khristian Brauzman, Said Datsiev Vladimirovich, Tamirlan Kozubaev, Ulanbek Sulaimanov, Valerii Kichin, Valeriy Murzakov Vadimovich. Tiền vệ (11): Alimardon Shukurov, Baibol Ermekov Eldarbekovich, Eldiar Zarypbekov, Erbol Atabaev Kanatbekovich, Ernist Batyrkanov, Gulzhigit Alykulov Zhanybekovich, Kairat Zhyrgalbek Uulu, Kimi Merk Bern, Manas Karipov, Odilzhon Abdurakhmanov Alisherovich, Sardorbek Nematov Khamdambekovich. Tiền đạo (3): Joel Kojo, Kai Merk, Sirozhiddin Astanakulov.