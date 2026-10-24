Kylie Jenner gây tranh cãi khi diện thiết kế đắt giá của Victoria's Secret

Sau màn xuất hiện gây tranh cãi tại Victoria's Secret 2026 với chiếc Fantasy Bra trị giá 50 triệu USD (khoảng 1.300 tỷ đồng), Kylie Jenner tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý khi khoe vẻ quyến rũ trong chiến dịch thời trang mới của nhà thiết kế Stella McCartney.

Theo Daily Mail, ngay sau khi khép lại show diễn nội y đình đám, Kylie Jenner đã xuất hiện trong loạt hình ảnh mới đầy cuốn hút. Ngôi sao truyền hình thực tế diện những thiết kế mang cảm hứng nội y, tạo dáng bên bờ biển cùng một chú ngựa trong chiến dịch quảng bá bộ sưu tập mùa đông 2026 của Stella McCartney.

Ở tuổi 29, Kylie Jenner gây ấn tượng với vẻ ngoài gợi cảm trong chiếc váy ren xuyên thấu. Những hình ảnh này nằm trong bộ phim ngắn do đạo diễn Gia Coppola thực hiện, tôn lên tinh thần phóng khoáng và táo bạo của nhà mốt Anh.

Đáng chú ý trong một phân cảnh nổi bật, Kylie khoác lên mình chiếc áo yếm hở lưng màu bạc ánh kim, khéo léo tôn đường cong cơ thể. Dưới ánh hoàng hôn, cô tạo dáng bên chú ngựa, sau đó nằm trên bãi cát, di chuyển dọc bờ biển và hòa mình vào làn nước.

Theo Stella McCartney, đại diện của Hiệp hội Nhân đạo Hoa Kỳ đã có mặt tại trường quay để giám sát quá trình ghi hình, bảo đảm các hoạt động được thực hiện an toàn và không gây tổn hại cho động vật.

Trước khi gây chú ý với chiến dịch mới, ngôi sao Kylie Jenner đã trở thành chủ đề bàn luận sôi nổi khi xuất hiện tại Victoria's Secret 2026 với chiếc Fantasy Bra trị giá 50 triệu USD. Đây là một trong những thiết kế mang tính biểu tượng của thương hiệu, thường gắn liền với những người mẫu có dấu ấn đặc biệt trong lịch sử các show diễn.

Việc Kylie được lựa chọn diện thiết kế đắt giá này khiến một bộ phận khán giả bất ngờ, đồng thời làm dấy lên nhiều ý kiến trái chiều trên mạng xã hội.

"Không thể chấp nhận được", một người dùng mạng xã hội X bình luận. Người khác cho rằng Victoria's Secret đang thiếu ý tưởng khi trao chiếc áo ngực đặc biệt cho một ngôi sao nổi tiếng chủ yếu nhờ truyền hình thực tế và hoạt động kinh doanh, thay vì một người mẫu gắn bó lâu năm với sàn diễn.

Một số ý kiến khác cũng đặt câu hỏi về lựa chọn của thương hiệu, cho rằng chiếc Fantasy Bra xứng đáng được trao cho một gương mặt có nhiều đóng góp hơn đối với lịch sử Victoria's Secret.

Tuy nhiên, những phản ứng trái chiều không làm lu mờ sức hút của Kylie. Tại show diễn, bạn trai cô - tài tử Timothée Chalamet có mặt ở hàng ghế đầu để cổ vũ bạn gái.

Đặc biệt sau sự kiện, Kylie tiếp tục chia sẻ hình ảnh cận cảnh chiếc Fantasy Bra trên Instagram Stories kèm dòng chú thích: "Ngày tuyệt vời nhất từng có".

Thời gian qua, dù vấp phải không ít tranh luận, Kylie Jenner vẫn cho thấy sức ảnh hưởng lớn trong lĩnh vực thời trang và giải trí. Từ chiếc áo ngực trị giá hàng chục triệu USD đến chiến dịch hình ảnh mới đầy táo bạo, mỗi lần xuất hiện của cô đều dễ dàng thu hút sự quan tâm của công chúng.