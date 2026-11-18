Theo Page Six, mới đây, Kylie Jenner xuất hiện tại lễ trao giải Governors Awards 2026 để ủng hộ bạn trai Timothée Chalamet trong thời điểm mùa giải thưởng điện ảnh bắt đầu. Trong khi nam diễn viên Dune một mình bước lên thảm đỏ với bộ tuxedo Giorgio Armani lịch lãm, Kylie Jenner lại lựa chọn chia sẻ hình ảnh trang phục của mình thông qua Instagram.

Kylie Jenner xuất hiện tại lễ trao giải Governors Awards 2026.

Ngôi sao 29 tuổi gây ấn tượng khi diện chiếc váy lụa hai dây đính kết cầu kỳ của Roberto Cavalli, thuộc bộ sưu tập Thu - Đông 2006 của nhà mốt Italy. Thiết kế mang phong cách gợi cảm đặc trưng của Roberto Cavalli, với chất liệu mềm mại cùng những chi tiết trang trí nổi bật.

Tuy nhiên, điều khiến giới mộ điệu chú ý chính là sự khác biệt giữa chiếc váy Kylie Jenner diện và phiên bản từng xuất hiện trên sàn diễn cách đây 20 năm. Theo Page Six, thiết kế nguyên bản có khoảng khoét táo bạo, để lộ phần nội y dây của người mẫu. Trong khi đó, phiên bản Kylie Jenner lựa chọn đã được chỉnh sửa kín đáo hơn, loại bỏ chi tiết gây chú ý này.

Dù thay đổi một phần thiết kế, nữ người mẫu vẫn giữ được tinh thần quyến rũ và sang trọng của trang phục vintage. Đây không phải lần đầu Kylie Jenner thể hiện niềm yêu thích đặc biệt với những thiết kế Roberto Cavalli từ đầu những năm 2000.

Chiếc váy thuộc bộ sưu tập Thu - Đông 2006 của nhà mốt Italy.

Trước đó, vào tháng 8, cô từng diện chiếc váy lấy cảm hứng từ bộ sưu tập Xuân 2004 của nhà mốt này khi tham dự đám cưới Jordyn Woods và Karl-Anthony Towns. Thiết kế khi ấy gây chú ý với những khoảng cắt xẻ táo bạo cùng đường xẻ chân cao. Ngoài Roberto Cavalli, Kylie Jenner còn nhiều lần lựa chọn trang phục lưu trữ từ các nhà mốt danh tiếng cho những sự kiện lớn.

Tại Golden Globes 2025, cô diện chiếc váy Atelier Versace đính sequin bạc từ năm 1999. Đến Critics Choice Awards hồi tháng 1/2026, nữ người mẫu tiếp tục xuất hiện trong thiết kế Versace màu đen có nguồn gốc từ năm 1996. Cả hai sự kiện đều có sự đồng hành của Timothée Chalamet.

Sau khi Kylie Jenner chia sẻ hình ảnh tại Governors Awards 2026, nhiều người hâm mộ đã dành lời khen cho lựa chọn thời trang của cô.

Đáng chú ý, Bieber để lại bình luận ngắn gọn: "Đỉnh thật!", trong khi mẹ của Kylie Jenner, bà Kris Jenner, cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ bằng lời khen: "Tuyệt đẹp!".

Sau khi Kylie Jenner chia sẻ hình ảnh tại Governors Awards 2026, nhiều người hâm mộ đã dành lời khen cho lựa chọn thời trang của cô.

Trong thời gian tới, Timothée Chalamet sẽ bước vào giai đoạn quảng bá Dune: Part Three, dự kiến ra rạp ngày 18/12. Điều này cũng khiến người hâm mộ mong chờ những lần xuất hiện tiếp theo của Kylie Jenner bên bạn trai trên các thảm đỏ quốc tế.