Kylie Jenner bị chỉ trích dữ dội sau Victoria's Secret

Theo MyDaily, mới đây, người mẫu Adrianne Curry đã lên tiếng bày tỏ sự không hài lòng về việc Kylie Jenner góp mặt trong Victoria's Secret Fashion Show 2026 tổ chức tại Los Angeles, Mỹ.

Trong buổi phát trực tiếp ngày 19/10 (giờ địa phương), Adrianne Curry - Quán quân mùa đầu tiên của chương trình America's Next Top Model, thẳng thắn đưa ra quan điểm về màn trình diễn của em gái Kendall Jenner.

"Tôi không có ác cảm gì với Kylie Jenner, nhưng cô ấy đâu phải là người mẫu", Adrianne Curry nói.

Adrianne Curry không hài lòng về việc Kylie Jenner góp mặt trong Victoria's Secret Fashion Show 2026.

Điều khiến cựu quán quân đặc biệt không hài lòng là việc Kylie Jenner được lựa chọn trình diễn Fantasy Bra - thiết kế nội y xa xỉ vốn được xem là một trong những biểu tượng quan trọng nhất của Victoria's Secret.

Không chỉ vậy, nữ người mẫu 29 tuổi còn xuất hiện với đôi cánh thiên thần cỡ lớn, phụ kiện đặc trưng gắn liền với hình ảnh các Victoria's Secret Angels. Adrianne Curry cho rằng việc trao những biểu tượng này cho Kylie Jenner là quyết định khó hiểu.

"Tôi không hiểu tại sao họ lại để cô ấy mặc chiếc áo ngực đặc biệt đó. Fantasy Bra là vinh dự dành cho ngôi sao nổi bật nhất của chương trình, một Victoria's Secret Angel xuất sắc nhất", cô nhận xét.

Người mẫu tiếp tục so sánh việc được lựa chọn mặc Fantasy Bra với danh hiệu nữ hoàng trong lễ hội truyền thống tại các trường học ở Mỹ.

"Điều đó giống như được bầu làm nữ hoàng Homecoming của trường vậy. Thế mà họ lại trao nó cho Jenner", Adrianne Curry bày tỏ.

Tại Victoria's Secret Fashion Show 2026, Kylie Jenner trở thành tâm điểm khi sải bước trên sàn diễn với chiếc Fantasy Bra có giá trị lên đến 50 triệu USD. Thiết kế được thực hiện thông qua sự hợp tác giữa Victoria's Secret và thương hiệu trang sức Jacob & Co. với tổng cộng 4.410 viên kim cương tự nhiên.

Kylie Jenner trở thành tâm điểm khi sải bước trên sàn diễn với chiếc Fantasy Bra có giá trị lên đến 50 triệu USD.

Đặc biệt, điểm nhấn nổi bật nhất của chiếc áo là viên kim cương vàng Fancy Vivid Yellow nặng 75,54 carat, góp phần tạo nên giá trị khổng lồ của thiết kế. Theo thông tin từ thương hiệu, đây là một tác phẩm độc bản, được chế tác riêng cho màn trình diễn năm nay.

Fantasy Bra vốn là một phần quan trọng trong lịch sử Victoria's Secret Fashion Show kể từ năm 1996. Qua nhiều năm, những thiết kế nội y đính kim cương xa xỉ thường được giao cho các siêu mẫu nổi tiếng trình diễn, trở thành điểm nhấn được mong chờ của chương trình.

Chính vì vậy, Adrianne Curry cho rằng việc lựa chọn Kylie Jenner - người được biết đến chủ yếu với vai trò ngôi sao truyền hình thực tế và doanh nhân đã làm giảm ý nghĩa của truyền thống này.

Không dừng lại ở việc chỉ trích cá nhân Kylie Jenner, cựu quán quân America's Next Top Model còn bày tỏ sự thất vọng với định hướng hiện tại của Victoria's Secret. "Giờ đây, thương hiệu này chỉ còn là một trò đùa", cô nhận xét.

Adrianne Curry tiếp tục khẳng định rằng trước năm 2010, Victoria's Secret vẫn mang những giá trị và ý nghĩa riêng, nhưng theo quan điểm của cô, những điều đó hiện không còn được duy trì.

Phát ngôn của Adrianne Curry một lần nữa làm dấy lên tranh luận về ranh giới giữa người mẫu chuyên nghiệp và những ngôi sao nổi tiếng được mời tham gia các sàn diễn thời trang lớn. Dù vậy, đây là quan điểm cá nhân của cựu quán quân America's Next Top Model, không đại diện cho đánh giá chung của giới thời trang.

Trước những lời chỉ trích, Kylie Jenner và Victoria's Secret chưa có phản hồi được đề cập trong thông tin của MyDaily.

Kylie Jenner và Victoria's Secret chưa có phản hồi sau lời chỉ trích của Adrianne Curry.

Màn trình diễn của Kylie Jenner với chiếc Fantasy Bra 50 triệu USD vì thế tiếp tục trở thành một trong những chủ đề gây tranh luận đáng chú ý sau Victoria's Secret Fashion Show 2026.