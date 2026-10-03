Kỷ yếu cá nhân thành trào lưu, tay máy đang 'sốt' tiết lộ thu nhập đáng ao ước

Video: Nguyễn Trọng Nghĩa dành 2 tiếng để chụp một bức ảnh kỷ yếu cá nhân.

Nguyễn Trọng Nghĩa (22 tuổi, Yên Bái) được cư dân mạng trẻ biết đến với những bộ ảnh kỷ yếu cá nhân mang màu sắc riêng. Có những bức anh phải chờ hàng giờ để bắt đúng ánh sáng hoặc khoảnh khắc đặc biệt. Để những bạn trẻ có ngân sách hạn chế vẫn có thể sử dụng dịch vụ, anh còn áp dụng hình thức trả góp.

Từng học vẽ và làm thiết kế, Nghĩa bắt đầu cầm máy ảnh từ năm 2022 khi còn là học sinh. Đến năm 2024, khi trào lưu chụp kỷ yếu cá nhân bắt đầu được giới trẻ quan tâm, anh tập trung vào mảng này và hiện tại là tay máy đắt khách, có hàng trăm nghìn người theo dõi trên mạng (hơn 100.000 người theo dõi trên TikTok và khoảng 50.000 người trên Instagram).

“Thay vì những bộ ảnh kỷ yếu tập thể quen thuộc, kỷ yếu cá nhân cho phép mỗi người xây dựng một hình ảnh riêng. Mình sẽ chú trọng bối cảnh, ánh sáng và những khoảnh khắc khó lặp lại”, Nghĩa chia sẻ về những ưu thế giúp mình thu hút khách hàng trẻ.

Những bức ảnh kỷ yếu ấn tượng do Nguyễn Trọng Nghĩa chụp.

Có bức ảnh tốt nghiệp, anh mất khoảng 2 tiếng để chờ đàn chim bay qua đúng vị trí phía sau nhân vật. Một số lần khác, photographer này phải chờ tới 4 tiếng để bắt được thời điểm ánh nắng đẹp nhất. Theo Nghĩa, những khoảnh khắc như vậy không thể hoàn toàn “đặt hàng” được. Photographer phải kiên nhẫn chờ và sẵn sàng bỏ thêm thời gian nếu muốn có một bức ảnh thực sự khác biệt.

Giá chụp cá nhân của Nghĩa dao động khoảng gần 3 triệu đồng cho nửa ngày và hơn 5 triệu đồng cho cả ngày, tùy gói dịch vụ và yêu cầu. Mức giá này từng nhận những ý kiến trái chiều vì cao hơn một số dịch vụ cùng loại. Nghĩa cho rằng chi phí phản ánh thời gian, công sức, thiết bị và nhân sự được đầu tư cho mỗi bộ ảnh.

Những bức ảnh không chỉ được chụp theo yêu cầu cá nhân mà còn được anh hướng dẫn chụp sao cho “chất” và độc đáo cho từng khoảnh khắc. Đặc biệt là khách có thể yêu cầu chụp ưng ý mới dừng lại. Nghĩa còn áp dụng hình thức trả góp cho một số khách hàng chưa có đủ ngân sách nhưng vẫn muốn có bộ ảnh kỷ yếu cá nhân.

Nguyễn Trọng Nghĩa là người chụp ảnh kỷ yếu cá nhân đang nổi.

Để có thu nhập tốt như hiện nay, khoản đầu tư không nhỏ. Nghĩa từng phải vay tiền để mua thiết bị, số tiền ban đầu khoảng 150 triệu đồng. Sau hai năm, tổng giá trị thiết bị phục vụ công việc lên khoảng 500 triệu đồng. Hiện tại, anh xây dựng được một đội ngũ khoảng 40 photographer, mỗi người có một phong cách riêng để khách hàng có thể chọn người phù hợp thay vì được phân công ngẫu nhiên.

Bộ ảnh kỷ yếu của nữ sinh viên Đại học Đại Nam có góc chụp rất độc đáo.

Nói về nghề chụp ảnh kỷ yếu cá nhân, Nguyễn Trọng Nghĩa cho rằng điều khó nhất không nằm ở việc sở hữu thiết bị đắt tiền mà là tìm được cách tạo ra hình ảnh có dấu ấn riêng. Vì thế, anh cố gắng dành ra những khoảng thời gian không chụp ảnh để duy trì sự sáng tạo; đi du lịch, vẽ và thử những hoạt động khác thay vì biến mọi sở thích thành công việc.

Trào lưu kỷ yếu cá nhân đang mở ra thêm cơ hội kiếm tiền cho giới nhiếp ảnh. Thù lao 3 triệu đồng nửa ngày hoặc 5 triệu đồng một ngày của Nghĩa thuộc loại cao trong giới, dành cho những người tạo được thương hiệu nhờ dấu ấn cá nhân rõ rệt. Còn thợ ảnh bình thường có thể nhận từ 1,5 - 2 triệu đồng cho nửa ngày hoặc 2 - 4 triệu đồng cho một ngày chụp, tùy tay nghề, thiết bị và yêu cầu hậu kỳ.

Vào mùa cao điểm, thợ ảnh có thể chạy 2-3 ca mỗi ngày. Tuy nhiên, phía sau những bộ ảnh chỉn chu là lịch làm việc vất vả, từ di chuyển, tác nghiệp ngoài trời đến nhiều giờ chỉnh sửa ảnh sau buổi chụp.

Chụp kỷ yếu hiện nay không còn đơn thuần là ảnh tốt nghiệp truyền thống, khách hàng ngày càng sẵn sàng chi nhiều tiền cho những bộ ảnh có ý tưởng riêng, bối cảnh đẹp và cách thể hiện khác biệt. Một số nhóm chụp kỷ yếu đầu tư thêm đèn, pháo sáng, pháo màu, thiết bị quay hoặc flycam để tạo ra những bộ ảnh, video mang màu sắc của sản phẩm điện ảnh. Chính nhu cầu này giúp nghề chụp kỷ yếu có thêm dư địa phát triển, đồng thời buộc người làm nghề liên tục đầu tư thiết bị và cập nhật xu hướng.