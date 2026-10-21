'Kỳ yến - Bữa tiệc diệu kỳ': Khi công nghệ nâng tầm sáng tạo cho nghệ thuật biểu diễn

Chương trình là sự kết hợp giữa kỹ năng xiếc đỉnh cao, công nghệ 3D Mapping hiện đại và trải nghiệm ẩm thực tinh tế, không chỉ mở ra không gian thưởng thức mới lạ, mà còn đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc cụ thể hóa chiến lược chuyển đổi số ngành văn hóa, thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Chuyển đổi số từ không gian sân khấu

Phát biểu tại buổi lễ ra mắt, NSND Tống Toàn Thắng - Giám đốc Liên đoàn Xiếc Việt Nam nhấn mạnh, chương trình được phát triển bám sát chỉ đạo sâu sát của Bộ trưởng Bộ VHTT&DL Lâm Thị Phương Thanh: "Đổi mới sáng tạo ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch bắt đầu từ rạp xiếc, nhà hát, bảo tàng và trường học..., để đưa khoa học công nghệ và chuyển đổi số vào cuộc sống, phục vụ nhân dân, đóng góp cho tăng trưởng kinh tế của đất nước".

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ VHTT&DL Nguyễn Huy Dũng (trái) và NSND Tống Toàn Thắng, Giám đốc Liên đoàn Xiếc Việt Nam tại lễ ra mắt chương trình. Ảnh: Trần Huấn

Sự ra đời của "Kỳ Yến - Bữa tiệc diệu kỳ" là bước đi cụ thể nhằm hiện thực hóa sáng kiến đổi mới sáng tạo nghệ thuật biểu diễn. Theo BTC, lấy chữ "Kỳ" làm điểm nhấn cốt lõi, chương trình định hình bản sắc và lợi thế cạnh tranh bằng sự giao thoa giữa tài năng con người và sức mạnh công nghệ.

Chữ "Kỳ" trước hết gợi lên sự diệu kỳ của nghệ thuật xiếc - nơi những giới hạn của cơ thể được chinh phục bằng kỹ năng và sự khổ luyện bền bỉ. Tuy nhiên, sự diệu kỳ của "Kỳ Yến" không dừng lại ở đó.

Trên nền tảng kỹ thuật xiếc tinh luyện, hệ thống ánh sáng, âm nhạc và công nghệ trình chiếu 3D Mapping đa chiều đã biến đổi toàn bộ diện mạo khán phòng, mở rộng chiều sâu thị giác.

Chương trình tôn vinh những đóng góp, sự hy sinh thầm lặng và bản lĩnh, trí tuệ của người phụ nữ Việt Nam Ảnh: Trần Huấn

Chương trình tôn vinh những đóng góp, sự hy sinh thầm lặng và bản lĩnh, trí tuệ của người phụ nữ Việt Nam. Ảnh: Trần Huấn

Các nữ nghệ sĩ của Liên đoàn Xiếc Việt Nam mang đến những màn trình diễn giàu cảm xúc, kết hợp giữa kỹ thuật xiếc điêu luyện, âm nhạc và nghệ thuật hình thể. Ảnh: Trần Huấn

Công nghệ không thay thế nghệ thuật biểu diễn truyền thống mà trở thành phương tiện đắc lực tôn vinh tài năng nghệ sĩ. Ảnh: Trần Huấn

Công nghệ không thay thế nghệ thuật biểu diễn truyền thống mà trở thành phương tiện đắc lực tôn vinh tài năng nghệ sĩ, tăng cường khả năng kể chuyện và dẫn dắt khán giả vào không gian cảm xúc huyền ảo. Đặc biệt, hiệu ứng 3D Mapping được trình chiếu trực tiếp trên từng bàn tiệc.

Sự hòa quyện giữa nghệ thuật thị giác, âm thanh sống động và không gian ẩm thực ấm cúng gợi liên tưởng đến bữa cơm gia đình đầm ấm - nơi mọi người cùng ngồi lại, thưởng thức nghệ thuật và cảm nhận sự gắn kết.

Công nghệ, Món ăn và Nghệ sĩ biểu diễn

Với chủ đề "Trọn một đời", chương trình ra mắt nhân ngày 20/10 là lời tri ân sâu sắc gửi tới những người phụ nữ Việt Nam. Tác phẩm khắc họa hành trình hy sinh thầm lặng, hiến dâng trọn vẹn thanh xuân và tình yêu của người phụ nữ cho gia đình, sự nghiệp và đất nước - từ hình bóng người mẹ già tảo tần đến những nữ chiến sĩ, nữ lãnh đạo bản lĩnh trong thời đại mới.

Gần 40 nữ nghệ sĩ của Liên đoàn Xiếc Việt Nam đã mang đến những màn trình diễn giàu cảm xúc, kết hợp nhuần nhị giữa kỹ thuật xiếc điêu luyện, âm nhạc và nghệ thuật hình thể. Khán giả được thưởng thức các tiết mục đặc sắc như Đu Nón - Hello Việt Nam, Hình tượng 4 nam, Dây lụa tập thể nữ...

Chương trình quy tụ nhiều gương mặt nữ nghệ sĩ từng ghi dấu ấn và đạt giải thưởng cao tại các đấu trường quốc tế. Màn trình diễn của họ là kết quả của quá trình khổ luyện bền bỉ, khẳng định vị thế và bản lĩnh của nghệ sĩ nữ trong sự phát triển của xiếc Việt Nam.

Điểm nhấn xúc động của chương trình là tiết mục đu dây đôi "Tình tre" do NSƯT Thu Hương biểu diễn cùng chồng là NSƯT Thanh Tuấn. Qua những động tác đòi hỏi sức mạnh, độ khéo léo và lòng dũng cảm, vẻ đẹp của người phụ nữ - vừa mềm mại, duyên dáng vừa kiên cường, nghị lực - đã được tái hiện vô cùng sinh động.

Hiệu ứng 3D Mapping được trình chiếu trên bàn tiệc, tạo nên trải nghiệm thị giác độc đáo, kết hợp nghệ thuật biểu diễn với không gian ẩm thực. Ảnh: BTC

Mang mô hình Dinner Show, điểm khác biệt lớn nhất của chương trình này với các show diễn nghệ thuật xiếc khác là có sự đồng bộ giữa ba yếu tố: Công nghệ, Món ăn và Nghệ sĩ biểu diễn. Bản thân mỗi món ăn cũng trở thành một đại sứ văn hóa, gắn liền với ngôn ngữ xiếc và hiệu ứng thị giác.

Hiệu ứng 3D Mapping được trình chiếu trên bàn tiệc, tạo nên trải nghiệm thị giác độc đáo, kết hợp nghệ thuật biểu diễn với không gian ẩm thực. Ảnh: BTC

NSND Tống Toàn Thắng cho biết: "Rất nhiều sự bất ngờ, ngay trên bàn tiệc, chính cái bàn là chính là menu để giới thiệu các món ẩm thực cho cho quý khách biết được màu sắc của ẩm thực vùng miền. Có những câu chuyện sẽ được kể bằng trên bàn bằng công nghệ. Và ngược lại, câu chuyện đó được minh họa trên sân khấu bằng sự thể hiện nghệ sĩ của các nghệ sĩ xiếc. Hôm nay là buổi đầu tiên ra mắt bản demo của chương trình, một trải nghiệm vừa ẩm thực vừa nghệ thuật mà lại giới thiệu được văn hóa của chúng ta".

Clip 3D Mapping trên bàn tiệc

Ông Hà Thế Quang, Giám đốc công ty LumiShow nói: "Với 'Kỳ yến', bài toán lớn nhất mà LumiShow giải quyết là sự phối hợp đồng bộ giữa công nghệ, món ăn và diễn viên. Món ăn phải có câu chuyện kết nối với hiệu ứng trình chiếu và phần biểu diễn của nghệ sĩ. Chúng tôi mong muốn mang đến cho khán giả một không gian thưởng thức nghệ thuật đa giác quan trọn vẹn."

Định hướng phát triển thương hiệu du lịch văn hóa đỉnh cao

Không dừng lại ở một sự kiện tri ân nhân dịp lễ, "Kỳ Yến - Bữa tiệc diệu kỳ" được định hướng phát triển thành một sản phẩm nghệ thuật đặc sắc, kết hợp xiếc, công nghệ trình diễn và trải nghiệm ẩm thực (mô hình Dinner Show) hướng tới xây dựng thương hiệu điểm đến văn hóa, nghệ thuật và du lịch cố định tại Hà Nội.

NSND Tống Toàn Thắng cho biết: "Chúng tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu để tạo dựng nên những câu chuyện văn hóa ẩm thực Việt Nam. Khán giả sẽ cảm thấy rất thú vị khi vừa thưởng thức món ăn, vừa hiểu được câu chuyện dẫn dắt, kết nối giữa người nghệ sĩ và ẩm thực. Trong không gian này, chúng tôi rất mong muốn phát triển mô hình tiệc kỳ công như vậy - mà trên thế giới gọi là Dinner Show - để tạo ra cho khán giả một hệ sinh thái trải nghiệm độc đáo và thú vị. Điều đó khiến chúng tôi quyết tâm xây dựng đây thành một thương hiệu riêng."

Hiệu ứng 3D Mapping được trình chiếu quanh không gian khán phòng, tạo nên khung cảnh huyền ảo, tăng chiều sâu thị giác và góp phần đưa khán giả hòa mình vào câu chuyện nghệ thuật. Ảnh: BTC

Từ thành công của buổi ra mắt demo, Liên đoàn Xiếc Việt Nam hướng tới đưa "Kỳ yến - Bữa tiệc diệu kỳ" trở thành sản phẩm du lịch văn hóa cố định tại Hà Nội, vận hành thường kỳ từ Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 với tần suất 2 buổi/tuần.

"Kỳ Yến - Bữa tiệc diệu kỳ" đã khẳng định một hướng đi đúng đắn: lấy câu chuyện văn hóa kỹ năng xiếc làm giá trị cốt lõi, dùng công nghệ làm đòn bẩy. Đây chính là bước đột phá giúp nghệ thuật xiếc Việt Nam đổi mới tiếp cận, mở rộng biên độ sáng tạo và khẳng định chỗ đứng vững chắc trong hệ sinh thái nghệ thuật biểu diễn và du lịch văn hóa đương đại./.