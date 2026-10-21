'Kỳ Yến - Bữa tiệc diệu kỳ': Điểm đến trải nghiệm văn hóa và ẩm thực độc đáo tại Thủ đô
Không chỉ là một chương trình biểu diễn xiếc sân khấu đơn thuần, “Kỳ Yến - Bữa tiệc diệu kỳ” mở ra một mô hình du lịch văn hóa hoàn toàn mới tại Hà Nội. Đây là sản phẩm đầu tiên thuộc chuỗi LumiShow, do Liên đoàn Xiếc Việt Nam phối hợp cùng VietArt thực hiện, cụ thể hóa sáng kiến đổi mới nghệ thuật biểu diễn của Bộ VHTTDL.
Nguồn Văn hóa: http://baovanhoa.vn/multimedia/diem-den-trai-nghiem-van-hoa-va-am-thuc-doc-dao-tai-thu-do-277827.html