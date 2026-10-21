'Kỳ Yến - Bữa tiệc diệu kỳ': Điểm đến trải nghiệm văn hóa và ẩm thực độc đáo tại Thủ đô

Ngày 21/10, lễ tưởng niệm 60 năm ngày hy sinh của cô giáo, liệt sĩ Bùi Thị Thanh Xuân và 30 học sinh lớp 7 Trường cấp II Thụy Dân (nay là Trường Trung học cơ sở Tây Thụy Anh) trong trận bom của đế quốc Mỹ ngày 21/10/1966 diễn ra tại xã Tây Thụy Anh (tỉnh Hưng Yên).