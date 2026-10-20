'Kỳ Yến - Bữa tiệc diệu kỳ': Công nghệ đồng hành, mở rộng biên độ sáng tạo nghệ thuật

Các Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng, Hồ An Phong tặng hoa chúc mừng Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh cùng các nữ đại biểu nhân dịp Ngày Phụ nữ Việt Nam 20.10

Tối ngày 20.10, tại Rạp Xiếc Trung ương (Hà Nội) đã diễn ra chương trình Kỳ Yến - Bữa tiệc diệu kỳ.

Dự chương trình có Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà; Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Lâm Thị Phương Thanh.

Cùng dự có Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Huy Dũng; các Thứ trưởng: Hoàng Đạo Cương, Hồ An Phong.

Chương trình có sự hiện diện của phu nhân một số đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ VHTTDL; lãnh đạo nữ của các ban, bộ, ngành Trung ương…

Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng điều hành chương trình

Đổi mới nghệ thuật biểu diễn, bắt đầu từ rạp xiếc

Phát biểu tại chương trình, Giám đốc Liên đoàn Xiếc Việt Nam, NSND Tống Toàn Thắng khẳng định, được sự chỉ đạo sâu sát của lãnh đạo Bộ VHTTDL; đặc biệt, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Lâm Thị Phương Thanh đã chỉ đạo rất rõ: “Đổi mới sáng tạo ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch bắt đầu từ rạp xiếc, nhà hát, bảo tàng và trường học..., để đưa khoa học công nghệ và chuyển đổi số vào cuộc sống, phục vụ Nhân dân, đóng góp cho tăng trưởng kinh tế của đất nước”, chương trình Kỳ Yến – Bữa tiệc diệu kỳ được phát triển trong tinh thần đó.

Kỳ Yến - Bữa tiệc diệu kỳ lấy chữ “kỳ” làm điểm nhấn cốt lõi, đồng thời là chìa khóa định hình bản sắc và lợi thế cạnh tranh của sản phẩm.

Giám đốc Liên đoàn Xiếc Việt Nam, NSND Tống Toàn Thắng phát biểu

Chữ “kỳ” trước hết gợi lên sự diệu kỳ của nghệ thuật xiếc - nơi những giới hạn tưởng chừng khó vượt qua của cơ thể con người được chinh phục bằng kỹ năng, sự khéo léo và quá trình khổ luyện.

Mỗi động tác chính xác, mỗi màn trình diễn đòi hỏi sự phối hợp và kiểm soát ở trình độ cao mang đến cảm giác bất ngờ, thán phục, làm nên sức hấp dẫn không thể thay thế của nghệ thuật xiếc.

Nhưng sự diệu kỳ của Kỳ Yến không dừng lại ở tài năng của người nghệ sĩ. Trên nền tảng kỹ năng xiếc tinh luyện, công nghệ số mở ra những khả năng mới cho không gian biểu diễn. Hệ thống ánh sáng, âm nhạc và công nghệ trình chiếu 3D Mapping có thể biến đổi diện mạo sân khấu, mở rộng chiều sâu thị giác và tạo nên những lớp không gian giàu sức gợi.

Công nghệ không thay thế nghệ thuật biểu diễn, mà trở thành phương tiện để tôn vinh tài năng nghệ sĩ, tăng cường khả năng kể chuyện và đưa khán giả đến gần hơn với thế giới cảm xúc mà chương trình muốn truyền tải.

NSƯT Thu Hương - NSƯT Thanh Tuấn trong tiết mục đu dây đôi "Tình tre"

Với chủ đề Trọn một đời, chương trình là tiếng lòng tri ân sâu sắc gửi tới những người phụ nữ Việt Nam. Từ bao đời nay, hình ảnh người phụ nữ Việt Nam luôn hiện lên thật vĩ đại nhưng cũng vô cùng giản dị. Đó là hình bóng mẹ già tảo tần gánh vác, là người giữ lửa cho tổ ấm, và cũng là những nữ chiến sĩ kiên cường trên mọi mặt trận xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Theo NSND Tống Toàn Thắng, chủ đề Trọn một đời chính là biểu tượng cho hành trình hy sinh thầm lặng, hiến dâng trọn vẹn thanh xuân, tình yêu và cuộc đời của người phụ nữ dành cho gia đình, cho sự nghiệp và cho đất nước.

NSND Tống Toàn Thắng bày tỏ: “Chúng ta vô cùng tự hào khi được thấy những bước tiến dài của phụ nữ Việt Nam đương đại, mà minh chứng sinh động nhất chính là sự hiện diện của các nữ lãnh đạo cấp cao, các đồng chí nữ lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương tại khán phòng ngày hôm nay.

Sự thành công, bản lĩnh và trí tuệ của các đồng chí không chỉ đóng góp to lớn vào sự phát triển của đất nước, mà còn là nguồn cảm hứng mạnh mẽ cho thế hệ trẻ, đặc biệt là các nữ nghệ sĩ nghệ thuật biểu diễn”.

Chương trình tôn vinh những đóng góp, sự hy sinh thầm lặng và bản lĩnh, trí tuệ của người phụ nữ Việt Nam

Cũng theo Giám đốc Liên đoàn Xiếc Việt Nam, các nghệ sĩ của Liên đoàn đã dốc hết tâm huyết, tài năng và tinh thần đổi mới sáng tạo để xây dựng một không gian nghệ thuật đặc biệt, mới lạ. Chương trình là sự hòa quyện giữa nghệ thuật xiếc điêu luyện, âm nhạc sống động, công nghệ trình chiếu 3D Mapping hiện đại và văn hóa ẩm thực tinh tế.

Chương trình đem tới những màn trình diễn xiếc đỉnh cao, đòi hỏi sự kiên trì, khéo léo và lòng dũng cảm - những phẩm chất gợi nhắc đến vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam.

Công nghệ 3D Mapping cùng hệ thống ánh sáng mở ra không gian nghệ thuật huyền ảo, đưa người xem trở về với những miền ký ức thiêng liêng. Trong không gian ấy, những ca khúc ngọt ngào về người phụ nữ Việt Nam được cất lên qua giọng ca của các nghệ sĩ, như lời tri ân sâu lắng, khơi gợi tình yêu thương và lòng biết ơn.

Hiệu ứng 3D Mapping được trình chiếu trên bàn tiệc, tạo nên trải nghiệm thị giác độc đáo, kết hợp nghệ thuật biểu diễn với không gian ẩm thực. Ảnh: BTC

Đặc biệt, BTC còn chuẩn bị không gian ẩm thực ấm cúng, góp phần hoàn thiện trải nghiệm thưởng thức nghệ thuật.

Sự kết hợp này gợi liên tưởng đến bữa cơm gia đình đầm ấm, nơi mọi người cùng ngồi lại, thưởng thức nghệ thuật, chia sẻ câu chuyện và tìm thấy sự thư thái, gắn kết sau những giờ làm việc tận tụy.

Liên đoàn Xiếc Việt Nam hy vọng sự kết hợp độc đáo này sẽ mang đến những trải nghiệm nghệ thuật trọn vẹn, giàu cảm xúc, xứng đáng với tầm vóc và ý nghĩa của Ngày Phụ nữ Việt Nam 20.10.

Tôn vinh tài năng và nghị lực của người phụ nữ Việt

Gần 40 nghệ sĩ nữ tham gia Kỳ Yến - Bữa tiệc diệu kỳ, mang đến những màn trình diễn kết hợp kỹ thuật xiếc, âm nhạc và nghệ thuật hình thể, cùng hướng tới chủ đề tôn vinh người mẹ, người phụ nữ Việt Nam.

Qua những động tác đòi hỏi sức mạnh, sự khéo léo và khả năng kiểm soát cơ thể, xen lẫn những giai điệu giàu cảm xúc, chương trình khắc họa vẻ đẹp đa dạng của người phụ nữ: duyên dáng, mềm mại nhưng cũng mạnh mẽ, kiên trì và giàu nghị lực.

Chương trình kết hợp công nghệ trình chiếu 3D Mapping trên bàn tiệc, hòa quyện nghệ thuật xiếc, âm nhạc và trải nghiệm ẩm thực trong không gian thưởng thức mới lạ

Các tiết mục Đu Nón - Hello Việt Nam, Hình tượng 4 nam, Dây lụa tập thể nữ… tạo điểm nhấn bằng sự kết hợp giữa kỹ thuật biểu diễn điêu luyện và âm nhạc.

Bên cạnh những màn phô diễn kỹ năng, các tiết mục ca múa góp phần dẫn dắt mạch cảm xúc, gửi gắm thông điệp về sự trân trọng đối với những người phụ nữ luôn âm thầm vun đắp cho gia đình, xã hội.

Đáng chú ý, các nữ nghệ sĩ từng tham gia các đấu trường quốc tế và đạt thành tích cao cũng góp mặt trong chương trình. Những màn trình diễn của họ không chỉ cho thấy trình độ chuyên môn, bản lĩnh sân khấu mà còn là kết quả của quá trình khổ luyện bền bỉ, khẳng định dấu ấn của nghệ sĩ nữ trong hành trình phát triển nghệ thuật xiếc Việt Nam.

Đặc biệt, NSƯT Thu Hương cùng chồng là NSƯT Thanh Tuấn biểu diễn tiết mục đu dây đôi Tình tre. Màn trình diễn càng thêm ý nghĩa khi nữ nghệ sĩ vừa được trao Giải thưởng "Phụ nữ Việt Nam năm 2026".

Qua chương trình, hình ảnh người phụ nữ được tôn vinh không chỉ ở vẻ đẹp mà còn ở tài năng, bản lĩnh và sức sáng tạo. Đó cũng là sự tri ân dành cho những nữ nghệ sĩ đang ngày ngày miệt mài lao động, góp phần làm nên sức sống của nghệ thuật xiếc Việt Nam.

Hiệu ứng 3D Mapping được trình chiếu quanh không gian khán phòng, tạo nên khung cảnh huyền ảo, tăng chiều sâu thị giác và góp phần đưa khán giả hòa mình vào câu chuyện nghệ thuật. Ảnh: BTC

Định hướng phát triển thương hiệu du lịch văn hóa

Ra mắt nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam 20.10, Kỳ Yến - Bữa tiệc diệu kỳ vừa là món quà nghệ thuật tri ân, vừa đánh dấu bước triển khai sáng kiến đổi mới sản phẩm biểu diễn của Bộ VHTTDL.

Sự kết hợp giữa kỹ năng xiếc, công nghệ hiện đại và trải nghiệm ẩm thực mở ra hướng tiếp cận mới, đưa nghệ thuật biểu diễn đến gần công chúng thông qua những trải nghiệm đa dạng hơn.

Sau chương trình đầu tiên, Kỳ Yến sẽ tiếp tục được phát triển, hoàn thiện với những chủ đề đổi mới linh hoạt, đáp ứng nhu cầu thưởng thức ngày càng đa dạng của công chúng. Đây cũng là cơ hội để nghệ thuật xiếc Việt Nam phát huy thế mạnh, mở rộng khả năng tiếp cận khán giả quốc tế và kết nối với du lịch văn hóa.

Chương trình có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ đạt thành tích cao tại quốc tế

Trong bối cảnh công nghiệp văn hóa chú trọng đến yếu tố sáng tạo, xây dựng thương hiệu và kết nối liên ngành, giá trị của một sản phẩm nghệ thuật không chỉ nằm ở chất lượng biểu diễn mà còn ở bản sắc và khả năng tạo trải nghiệm cho người xem.

Dù công nghệ trình diễn ngày càng phổ biến, kỹ năng xiếc vẫn là giá trị cốt lõi, được hun đúc qua quá trình khổ luyện, kinh nghiệm và sức sáng tạo của nghệ sĩ. Khi kết hợp với chất liệu văn hóa truyền thống và phương thức thể hiện phù hợp, những yếu tố này có thể tạo nên dấu ấn riêng, giúp sản phẩm có chỗ đứng trong hệ sinh thái nghệ thuật biểu diễn và du lịch văn hóa.

Chương trình được định hướng phát triển thành sản phẩm nghệ thuật đặc sắc, kết hợp xiếc, công nghệ trình diễn và trải nghiệm ẩm thực

NSND Tống Toàn Thắng nhấn mạnh, mục tiêu của chương trình không dừng ở việc tạo sức hút cho từng buổi diễn, mà hướng tới xây dựng thương hiệu điểm đến văn hóa, nghệ thuật tại Hà Nội.

Để thực hiện định hướng này, cần có sự đầu tư dài hạn vào chất lượng nghệ thuật, nội dung sáng tạo, công nghệ và phương thức tổ chức, đồng thời khai thác chiều sâu văn hóa dân tộc để tạo sức hấp dẫn với công chúng trong nước và quốc tế.

Đây cũng là hướng đi để xiếc Việt Nam đổi mới cách tiếp cận khán giả, mở rộng khả năng kết nối với du lịch văn hóa, đồng thời phát huy những giá trị cốt lõi làm nên bản sắc của loại hình nghệ thuật này.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh cùng các đại biểu tặng hoa chúc mừng nghệ sĩ

Sau khi theo dõi chương trình, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà bày tỏ ấn tượng sâu sắc trước những tiết mục nghệ thuật đặc sắc của các nghệ sĩ Liên đoàn Xiếc Việt Nam; đánh giá cao sự kết hợp giữa nghệ thuật, âm nhạc, công nghệ và sáng tạo trong chương trình. Phó Thủ tướng khẳng định, các nghệ sĩ Việt Nam có tài năng, bản lĩnh và năng lực sáng tạo không thua kém nghệ sĩ quốc tế.

Phó Thủ tướng tin tưởng, với tinh thần từ Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam cùng sự quan tâm, chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Chính phủ, lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch sẽ có những bước tiến mới, mạnh dạn vươn ra thế giới; đồng thời đưa thế giới đến gần hơn với Việt Nam, góp phần lan tỏa các giá trị văn hóa Việt Nam.

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng cảm ơn các nghệ sĩ của Liên đoàn Xiếc Việt Nam đã mang đến một chương trình giàu cảm xúc, ý nghĩa. Phó Thủ tướng cũng gửi lời chúc tới toàn thể chị em phụ nữ nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam 20.10 luôn mạnh khỏe, trẻ trung, xinh đẹp, thành công trong cuộc sống và công việc.

ĐÌNH TOÁN – THANH MAI; ảnh: TRẦN HUẤN