Kỳ Xuân xây mới, sửa chữa 16 nhà ở cho hộ có hoàn cảnh khó khăn
Cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể xã Kỳ Xuân (Hà Tĩnh) đã huy động các nguồn lực, xây dựng nhà ở cho người nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.
Xã Kỳ Xuân được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 xã Kỳ Phong, Kỳ Bắc và Kỳ Xuân (cũ), với dân số 23.574 người. Toàn xã hiện có 185 hộ nghèo với 316 nhân khẩu, chiếm tỷ lệ 3,06%; 200 hộ cận nghèo với 459 nhân khẩu, chiếm tỷ lệ 3,31%; nhiều gia đình còn khó khăn về nhà ở, nhà ở xuống cấp,…
Trước tình hình đó, Ủy ban MTTQ xã Kỳ Xuân đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội cùng chung tay, góp sức thực hiện các hoạt động an sinh xã hội.
Bên cạnh tạo sinh kế, từ đầu năm đến nay, xã Kỳ Xuân đã hỗ trợ xây mới 11 nhà và tu sửa 5 nhà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn, với tổng số tiền 855 triệu đồng. Trong đó, Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh Hà Tĩnh hỗ trợ 350 triệu đồng, Quỹ “Vì người nghèo” xã vận động từ nguồn xã hội hóa 505 triệu đồng.
Bà Nguyễn Thị Phúc - Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Kỳ Xuân cho biết: “Kỳ Xuân luôn xác định giảm nghèo bền vững là nhiệm vụ cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Thời gian tới, xã tiếp tục rà soát các hộ còn khó khăn về nhà ở, tranh thủ các nguồn hỗ trợ của cấp trên, đồng thời đẩy mạnh xã hội hóa, huy động sự chung tay của doanh nghiệp, con em quê hương và Nhân dân để hỗ trợ đúng đối tượng, đúng nhu cầu”.
Hoạt động hỗ trợ sửa chữa nhà ở là việc làm thiết thực, thể hiện vai trò của MTTQ trong công tác an sinh xã hội và phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái trong cộng đồng dân cư.
Nguồn Hà Tĩnh: https://baohatinh.vn/ky-xuan-xay-moi-sua-chua-16-nha-o-cho-ho-co-hoan-canh-kho-khan-post319553.html